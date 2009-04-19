SONY Experience Center Lansmansı

Genel Yayın Yönetmeni
SONY'nin üstün teknoloji ürünlerinin tümünü bir arada görebileceğiniz tek yer!
SONY'nin üst düzey tüm görüntüleme, ses ve eğlence ürünlerinin bir araya toplandığı SONY Experience Center, geçtiğimiz Cuma günü internet basınına özel bir davet ile tanıtıldı.
Donanimhaber.com ekibi olarak yer aldığımız toplantıda SONY Teknik Pazarlama Yöneticisi Mete Emiroğlu ile söyleşi yapma fırsatı da bulduk.
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evdeki pile kadar sony kullanmaya özen gösteren bir tüketici olarak
2700tl ye aldığım tv neden 3 ay sonra arcelik bayilerinde 1400tl ye satılır neden vaio notebooklara güncel sürücü üretmez servis konusunda diğer markalar gibi destek vermez ürününün arkasında durmaz, sen eski distribitörden almışsın bizi ilgilendirmez der, psp de sharp ekranın kalitesi ortadayken neden başka lcd kullanır yada 3 de oled lcd kullanmaz.Yaralıyım yaralı :D
Mete beyin kolları uyuşmuş olmalı başladığı gibi bitirdi. İnsan ayakta bir röportajda kolunu nereye koyacağını bilemeyebilir ama sonda yazık olmuş :)
@semiramix
Otomobil, akaryakıt ve tütün ürünleri tüm dünyada özel vergiye tabi. Yani bunu örnek vermek çok doğru değil. Bizde bir yanlışlık var. Hadi beyaz eşyayı geçiyorum yerli tüketim yapılabilir ama yerli seçeneği bulunmayan elektronik ürünlerde de yüksek bir vergilendirme var. Avrupada en düşük gelir seviyesine sahip ama hem enerji hem teknolojide avrupanın en pahalı ülkesiyiz.
örn; internet sitelerinde müzik setleri ve avr sayfalarında yeni ürünleri yok
mağzalarında avr çeşitleri yok hoparlör yeni serileri yok müzik setleri yok bunlar bence önemli
ben sana söleyeyim arkadaşım, çok basit gümrük tarifeleri ve vergiler. bunun en belirgin örneğini arabalarda ve akaryakıtta görürsün.
çok teşekkürler paylaşım için.
Fransızca telaffuzu ile söylemiş. İngilizce, Fransızca, ah Türkiye'm.