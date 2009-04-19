SONY Experience Center Lansmansı

SONY'nin üstün teknoloji ürünlerinin tümünü bir arada görebileceğiniz tek yer!

SONY'nin üst düzey tüm görüntüleme, ses ve eğlence ürünlerinin bir araya toplandığı SONY Experience Center, geçtiğimiz Cuma günü internet basınına özel bir davet ile tanıtıldı.

Donanimhaber.com ekibi olarak yer aldığımız toplantıda SONY Teknik Pazarlama Yöneticisi Mete Emiroğlu ile söyleşi yapma fırsatı da bulduk.