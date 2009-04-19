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SONY Experience Center Lansmansı

10 yıl
56b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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SONY'nin üstün teknoloji ürünlerinin tümünü bir arada görebileceğiniz tek yer!

SONY'nin üst düzey tüm görüntüleme, ses ve eğlence ürünlerinin bir araya toplandığı SONY Experience Center, geçtiğimiz Cuma günü internet basınına özel bir davet ile tanıtıldı.

Donanimhaber.com ekibi olarak yer aldığımız toplantıda SONY Teknik Pazarlama Yöneticisi Mete Emiroğlu ile söyleşi yapma fırsatı da bulduk.


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yldrm35 10 yıl
Kırgınım sony eurasia ya kırgın :)
evdeki pile kadar sony kullanmaya özen gösteren bir tüketici olarak
2700tl ye aldığım tv neden 3 ay sonra arcelik bayilerinde 1400tl ye satılır neden vaio notebooklara güncel sürücü üretmez servis konusunda diğer markalar gibi destek vermez ürününün arkasında durmaz, sen eski distribitörden almışsın bizi ilgilendirmez der, psp de sharp ekranın kalitesi ortadayken neden başka lcd kullanır yada 3 de oled lcd kullanmaz.Yaralıyım yaralı :D
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Hakanonur 10 yıl
Şu an teknolojisi satın almak için çok erken olan oled tvlere ilgi halkın alabileceği seviyeye indiğinde ve sony eurasia nın tekelinden kalktıgında samsung gibi firmaların bu işte daha ucuz ve daha iyi olabileceğine inanıyorum. Ben sony düşmanı değilim evimdeki herşey sony ancak fiyatları çok pahalı türkiye için nedense bir tekel arzediyor samsung gibi büyük firmalar ise bu tekeli müşterilerinin esnek fiyat koşulları içerisindeki taleplerini satın alınabilir fiyatlara çekerek her geçen gün türkiyede büyüdüğünü göz ardı eden sony fiyat politikasını türkiyede değiştirmeden devam ederse koltugu ve şapkayı samsung ve lg gibi güney koreli firmalara kaptıracağı kesin. :)
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ATiM 10 yıl
Hiç satır atlanmamış gibi çıkmış :/
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ATiM 10 yıl
OLED in çok büyük geleceği var tabi üretim tekniğini geliştirebilmeleri lazım görünüyor. TV den çok, düşük güç gerektirdiğinden taşınabilir cihazlarda ve bu sorunu yaşayan e-kitap okuyucularda çok faydalı olabilir. Bu inceliğiyle ileride basılı yayınları silebilir kimbilir.
Mete beyin kolları uyuşmuş olmalı başladığı gibi bitirdi. İnsan ayakta bir röportajda kolunu nereye koyacağını bilemeyebilir ama sonda yazık olmuş :)
@semiramix
Otomobil, akaryakıt ve tütün ürünleri tüm dünyada özel vergiye tabi. Yani bunu örnek vermek çok doğru değil. Bizde bir yanlışlık var. Hadi beyaz eşyayı geçiyorum yerli tüketim yapılabilir ama yerli seçeneği bulunmayan elektronik ürünlerde de yüksek bir vergilendirme var. Avrupada en düşük gelir seviyesine sahip ama hem enerji hem teknolojide avrupanın en pahalı ülkesiyiz.
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yuxeses 10 yıl
sn mete emir oğlu iyi konuşmuşta bazı eleştirilerimde yok değil
örn; internet sitelerinde müzik setleri ve avr sayfalarında yeni ürünleri yok
mağzalarında avr çeşitleri yok hoparlör yeni serileri yok müzik setleri yok bunlar bence önemli
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mageover 10 yıl
mesut bey , keşke sony euro-asia dan birine Türkiye deki yüksek fiyat politikasınında sebebini sorsaydınız, aynı samsung anadolu elektroniğin yaptığı gibi nedir bu çok merak ediyorum? aynı tv ler yurtdışında çok daha ucuz malum.acaba Türkiye deki ürünlerde daha yüksek teknoloji mi kullanılıyor?
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semiramix 10 yıl
@mageover

ben sana söleyeyim arkadaşım, çok basit gümrük tarifeleri ve vergiler. bunun en belirgin örneğini arabalarda ve akaryakıtta görürsün.
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Guest-25CF1EFB4 10 yıl
ARKADAŞLAR TEKNOLOJİ ÇOK GERİDE...SİZ MARKALARLA UĞRAŞIYORSUNUZ.AMA ÖNEMLİ OLANIN YAPTIĞI YOLA BAKMIYORSUNUZ.DÜNYA DA MAALESEF TEKNOLOJİ ÇOK YAVAŞ İLERLEMEKTE..ÜZGÜNÜM AMA ÇOK İLERDE BİZİM TORUNLARIMIZIN TORUNLARI GÖRECEK TEKNOLOJİNİN NE KADAR UCUZ VE İLERLEMİŞ OLDUĞUNU.O ZAMANDA YAŞAMAK İSTEYEN TEKNOLOJİ ÇILGINI ARKADAŞLARIMIN SESİNİ DUYAR GİBİYİM.YENİ HEYECANLAR MULTİMEDYA ORTAMLARI ŞART.YENİ DELİLER YENİ BULUŞLAR ŞART.EKONOMİK KRİZ DİYE BİR ŞEY YOK.SADECE BİZ ÇALIŞMIYORUZ.KRİZ VARKEN BAHANE YAŞLI BİR DEDEYDİ YANİ...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Sony 1 numara ya
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daysleeperxp 10 yıl
ORGANİC LİGHT EMİTTED DİOT yani kendiliğinden parlayan ampül
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cihantr 10 yıl
hocam şu ingilizceyi de bi halletsen süper olacak. experience telaffuzu nedi öyle :P''
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oguzhanx 10 yıl
Mete Emiroğlu , Teknik Pazarlama Yöneticisi + harika bir eğitmendir.
çok teşekkürler paylaşım için.
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Fennezs 10 yıl

Orjinalden alıntı: cihantr

hocam şu ingilizceyi de bi halletsen süper olacak. experience telaffuzu nedi öyle :P''


Fransızca telaffuzu ile söylemiş. İngilizce, Fransızca, ah Türkiye'm.
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