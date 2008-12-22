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Sony: Vaio serisinin "devrim" yaratacak yeni temsilcisi yolda

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony: Vaio serisinin
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8 Ocak'ta Las Vegas'da başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı 2009 (CES '09) için heyecan artarak devam ediyor. AMD'nin Phenom II, Nvidia'nın ise GeForce GTX 2x5 serisi 55nm GT200b GPU'lu ekran kartlarını lanse etmeyi planladığı etkinlik çerçevesinde segmentlerinde ve sektörlerinde iddialı pek çok firma yeni nesil ürün ve çözümlerini duyurmaya hazırlanıyor. CES '09 için iddialı firmalardan biri elektronik devi Sony.

Geçtiğimiz günlerde Voodoo PC firmasının iddiasını sizler ile paylaşmıştık. Bir süre önce HP çatısı altına giren yüksek performanslı sistem üreticisinden "gerçekten çılgın" sistemimizin üzerindeki örtüyü Tüketici Elektroniği Fuarı 2009'da kaldıracağı yönünde dikkat çeken bir açıklama gelmişti.Voodoo PC'den sonra benzer bir açıklama da Sony'de geldi ve firma "devrimsel" dizüstü bilgisayarı için geri sayıma başladı.

Vaio serisi dizüstü bilgisayarlarıyla mobil pazarın önde gelen oyuncularından biri olan Sony, "devrimsel" olara tanımladığı ve kullanıcıların dizüstü bilgisayarlara olan bakışını değiştireceğini iddia ettiği yeni Vaio modelini 9 Ocak'ta tanıtmaya hazırlanıyor. Firmanın hazırladığı internet sitesinde yeni model ile ilgili herhangi bir detaya yer verilmezken, site üzerindeki sayaç resmi lansman günü için geri saymaya devam ediyor.

Açıkçası Sony'nin "devrimsel" olarak nitelendirdiği yeni Vaio modeli için somut herhangi bir veri olmamakla birlikte Apple'ın MacBook Air modeline rakip olacak süper-ince bir dizüstü bilgisayar iddiası da akıllara gelmiyor değil. Sony yeni Vaio modeliyle devrim yapabilecek mi sorusunun yanıtı ve firmanın hazırlıkları süren diğer yeni modelleri için artık gözler Las Vegas'da başlayacak CES '09 fuarında.


http://www.sony.co.nz/vaio/thewaitisover/ Yorum Yaz
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spinapubica 10 yıl
hacimli üretim sayesinde maliyetleri oldukça aşağı çekmiş durumda sony. ps3 fiyatlarının sürekli aşağı indiğini de düşünürsek, hele hele cell işlemcili leadtek ekran kartının ortalıkta dolaştığını da dikkate alırsak, cell işlemci için uygun bir platform geliştirip bunu sır gibi saklamış olduğuna inanmak, çok da hayalcilik olmaz sanırım.
sony için çok zor bir şey olmaz, bilakis, cell işlemci üretimini artırıp maliyetleri daha da aşağı çekmeye katkı sağlamak anlamına da gelir. sadece notebook değil, masaüstü piyasasını bile sarsabilir böylesi bir gelişme.
ama daha önce de dediğim gibi; bizim cebimiz boş, bu hayallerin de içi...
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nurixY 10 yıl
tanıtılacak seri p serisi olabilir yanlışlıkla bir siteye eklemişler .Daha sonra çıkatmışlar .

zamazing.org/...

8 inç ekran ve 128 gb ssd .netbook u duyurulması bekleniyor.
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sadtneverdie 10 yıl
3-4 adet cell işlemcisi mi? hehehe ne büyük hayal o zaman o laptop değil super bilgisayar olur yanınada santral kurmak gerekir cunku pili 1 dakika biter fiyatıda 5000 dolara olur :)
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spinapubica 10 yıl
1 veya daha fazla "cell" işlemcinin kokusu var gibi sanki bu iddiada. üzerinde 3 veya 4 adet cell işlemci bulunan vaio fikri, kesinlikle yabana atılabilecek bir fikir değil ve gerçekten devrim niteliğinde olur böylesi bir girişim. hadi bakalım, beklemeye devam, hep beklemeye devam, nasıl olsa cebimiz bomboş.
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ngnzlr 10 yıl
Bu aralar Vaio Z21XN/B modelini almaya cok yaklasmistim ama biraz beklemekte fayda var gibi gorunuyor. Bakalim 9 Ocakta nasil bir model bizi bekliyor.
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Mechatronik 10 yıl
uygun fiyata satarsa o zaman devrim olur...
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Ectilase 10 yıl
FW serisi zaten şu anda donanımına göre uygun fiyatta olan bi model,buna devrim diyosan tabi o başka bibakış açısı


Sony onları çoktan aştı


Netbook fena fikir değil ama devrim dediğine göre daha önce alışıla gelmemiş bişey bekliyoruz gibi geliyor bana
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djkubi 10 yıl
katlanabilr bir ekranmı yapmışlar acaba. katlıyon cebe giriyo açıyon labtop oluyo. meraklar içersindeyim.
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Ectilase 10 yıl
Japonyada 2 sene önce laptop'lara projeksiyon takılmaya başlandı,çözünürlük düşük olsa da bazıları için bu devrimdi,performans haricinde bişey beklioyrum ben
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StreamRolleR 10 yıl
nvidia cığımızın gtx serisine slı yaparak ve core i7 veya quad core sunabilir kamera mp sini uçurabilir bide hoparlör gücüne tavana dayar başka ne yapılabilirki devrim olarak _?
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
bende çok merak ediyorum bütün serilerinden aldım bundanda 10 tane sipariş veririm artıq
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Ectilase 10 yıl
Çok merak ettim,eğer değişiklik diyorsa Köklü ve etkili bi değişim olmalı kanımca


Forever VAIO
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visceroid 10 yıl
Saatlerimizi 09 ocak'a ayarladık bekliyoruz...
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Faivelley 10 yıl
Merakla bekliyorum ilgi çekici bir model olucak gibi
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