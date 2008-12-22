Sony: Vaio serisinin "devrim" yaratacak yeni temsilcisi yolda

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8 Ocak'ta Las Vegas'da başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı 2009 (CES '09) için heyecan artarak devam ediyor. AMD'nin Phenom II, Nvidia'nın ise GeForce GTX 2x5 serisi 55nm GT200b GPU'lu ekran kartlarını lanse etmeyi planladığı etkinlik çerçevesinde segmentlerinde ve sektörlerinde iddialı pek çok firma yeni nesil ürün ve çözümlerini duyurmaya hazırlanıyor. CES '09 için iddialı firmalardan biri elektronik devi Sony.

Geçtiğimiz günlerde Voodoo PC firmasının iddiasını sizler ile paylaşmıştık. Bir süre önce HP çatısı altına giren yüksek performanslı sistem üreticisinden "gerçekten çılgın" sistemimizin üzerindeki örtüyü Tüketici Elektroniği Fuarı 2009'da kaldıracağı yönünde dikkat çeken bir açıklama gelmişti.Voodoo PC'den sonra benzer bir açıklama da Sony'de geldi ve firma "devrimsel" dizüstü bilgisayarı için geri sayıma başladı.

Vaio serisi dizüstü bilgisayarlarıyla mobil pazarın önde gelen oyuncularından biri olan Sony, "devrimsel" olara tanımladığı ve kullanıcıların dizüstü bilgisayarlara olan bakışını değiştireceğini iddia ettiği yeni Vaio modelini 9 Ocak'ta tanıtmaya hazırlanıyor. Firmanın hazırladığı internet sitesinde yeni model ile ilgili herhangi bir detaya yer verilmezken, site üzerindeki sayaç resmi lansman günü için geri saymaya devam ediyor.

Açıkçası Sony'nin "devrimsel" olarak nitelendirdiği yeni Vaio modeli için somut herhangi bir veri olmamakla birlikte Apple'ın MacBook Air modeline rakip olacak süper-ince bir dizüstü bilgisayar iddiası da akıllara gelmiyor değil. Sony yeni Vaio modeliyle devrim yapabilecek mi sorusunun yanıtı ve firmanın hazırlıkları süren diğer yeni modelleri için artık gözler Las Vegas'da başlayacak CES '09 fuarında.

http://www.sony.co.nz/vaio/thewaitisover/