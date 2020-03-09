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    Sony WH-1000XM4 kablosuz kulaklık, daha uzun pil ömrüyle yakında piyasaya çıkabilir

    Sony, oldukça popüler olan ve en iyiler listesinde hiç eksik olmayan WH-1000XM3 model kulaklığını yeni nesle terfi ettiriyor. WH-1000XM4 olarak adlandırılacak kulaklığın detayları sızdırıldı.
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    Diğer Ev Elektroniği
    Gökhan G.
    Editör
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    Sony WH-1000XM4 kablosuz kulaklık, daha uzun pil ömrüyle yakında piyasaya çıkabilir
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    Kablosuz gürültü engelleme özelliğine sahip kulaklık pazarında kıran kırana bir mücadele var. Farklı markaların onlarca model kulaklığının yer aldığı pazarda ilgiyi en çok üzerinde toplayan modellerin başında ise Sony’nin WH-1000XM3 kafaüstü kablosuz kulaklık modeli geliyor.

    Gürültü engelleme, ses kalitesi, rahatlık ve pil ömrü konularında “en iyiler” listelerinde hep üst sıralarda kendine yer bulan kulaklık yakında dördüncü nesle terfi edecek ve WH-1000XM4 adlandırılacak.

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    Brezilya iletişim komisyonu Anatel’e yapılan başvuru ve sonrasında kurumun paylaştığı fotoğraflarda fark edilen kulaklığa ait bir de kullanıcı kılavuzu bulunuyor.

    Görsel anlamda selefinden pek farklı görünmeyen XM4’lerin teknik anlamda haliyle üstün özellikleri bulunuyor. Paylaşılan bilgilere göre kulaklık:

    • Bluetooth 5.0 (bir önceki nesil, Bluetooth 4.2)
    • 2W güç tüketimi (bir önceki nesil, 8W)
    • Kablolu bağlantı ve maksimum gürültü engelleme seçeneğinde 40 saat kullanım süresi (bir önceki nesil, 36 saate kadar)
    • Google Asistan, Siri ve Alexa’ya soru sormak için “speak to chat” isimli özellik ile gelecek. Yani bu nesilde yardımcıları tuşla canlandırmak yerine sözle aktif edeceğiz.

    WH-1000XM4 ile Sony’nin bu nesilde kapsama alanı ve pil ömrü konularına odaklanacağını düşünmek sanırız yanlış olmayacaktır. Bluetooth 5 ve düşük güç tüketimi ile XM4’lerin kablosuz olarak çok daha uzun süreler çalışacağı kesin de olsa ortaya çıkan kitapçıkta bu bilgiler gizlenmiş. Kulaklığın ağırlığı hakkında da bir bilgi paylaşmayan Sony, muhtemelen bu bilgileri kulaklığın resmi tanıtım tarihine saklıyor.

    Sony WH-1000XM4 kablosuz kulaklık, daha uzun pil ömrüyle yakında piyasaya çıkabilir
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    WH-1000XM4’ün sahip olduğu özellikler, XM3 sahiplerini çok heyecanlandıracak gibi görünmese de yakın bir zamanda kulaklık alacakların bir süre daha beklemeleri akıllıca bir hareket olabilir. Zira yani kulaklık ile birlikte eski modellerin fiyatlarında da bir indirime gidilmesi olasılık dahilinde. Bakalım, WH-1000XM4’ın fiyat etiketi ne olacak?



    https://www.gizchina.com/2020/03/07/sonys-new-noise-canceling-headset-appears-online/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Hüsnü008 (Hüsnü Yanık) 1 hf. en beğenilen Sipihrz
    boşverin hocam benimde elimden ne arabalar geçti tesla model s, model x, amg e63 falan hepsi hikaye, kalite afedersin totoda durmadımı önemli değil mesela alternatif ne önerirsiniz dersen Boeing 737 öneriyorum, çok premium...

    üst seviye araba kullanınca anlıyorsunuz bu işleri...
    boşverin hocam benimde elimden ne arabalar geçti tesla model s, model x, amg e63 falan hepsi hikaye, kalite afedersin totoda durmadımı önemli değil mesela alter...
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 1 hf.
    Sony mart ayında 360 derecelik 3D Müzik Formatını tanıtacak bu kulaklık ile inşa Allah.benim tahminim...
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    spencermila (Hasan Saltık) 1 hf.
    malzeme kalitesi elde iyi durmadıgı sürece hiç bir halta yaramaz ses kadar kalitede önemli üc modelini kullanıp satmış biriyim...üst seviye kulaklık kullanınca anlıyorsunuz bu işleri...
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