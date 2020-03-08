ABD'li Atomics Aeronautical Systems, Defender adını verdiği SİHA'yı duyurdu

ABD Silahlı Kuvvetleri için ürettiği Predator SİHA’lardan tanıdığımız General Atomics Aeronautical Systems, henüz konsept aşamasında bulunan ve “Koruyucu (Defender)” adını verdiği yeni SİHA’sını ortaya çıkardı. Havadan havaya füze sistemleriyle donatılan platform, muharebe sahasının gerisinde bulunan tanker uçaklar gibi büyük ve ağır hareket eden araçların emniyetini sağlamak maksadıyla geliştirilecek.

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Şirkete ait Predator C Avanger SİHA’da kullanılan platformu baz alan Defender, yukarıda da bahsettiğimiz gibi konsept bir tasarım ve ABD Hava Kuvvetleri de dahil kendine bir müşteri bulmuş değil. SİHA hakkında birtakım açıklamalrda bulunan General Atomics Başkan Yardımıcısı Chris Pehrson, “Bu platformun amacı, tanker uçak ve büyük kanatlı İstihbarat-Gözetleme-Keşif platformlarını korumak. Bu uçaklar bildiğimiz gibi ABD Hava Kuvvetleri’nin destek unsurlarını oluşturuyor. Hava destek unsurlarını Defender ile emniyete aldığımızda, savaş jetlerinden oluşan gücün bunları korumasına gerek kalmayacak. Böylece savaş pilotları, asıl olmaları gereken yerde yani muharebe sahasının ön saflarında görevlerini icra edebilecek.” ifadelerini kullanmış.

Şirket tarafından yayınlanan aşağıdaki render görüntüde, Defender’ın gövde içine gizli fırlatma platformundan bir füze atışı gerçekleştirdiği ve ikinci bir Defender’ın ise tanker uçaktan yakıt ikmali yaptığı görülüyor. ABD Hava Kuvvetleri için yeni bir tecrübe olabilecek bu durum daha önce NASA ve DARPA ile ABD Donanması tarafından hayata geçirilmişti. Bu kapsamda 2012 yılında NASA ve DARPA, Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk’ın bir başka RQ-4A’ya havada ikmal yaptığını göstermişti. Benzer şekilde 2015 yılında bu kez Donanma, bir X-47B’ye yakıt ikmali yapıldığını duyurmuştu.

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Görevin çok daha uzun süreler ve aralıksız sürdürülmesi anlamına gelen bu girişimler, halihazırda 20 saat havada kalan bir Avenger SİHA’nın benzer özelliklerine sahip olacak Defender için çok daha uzun saatler uçmak anlamına gelecek.

Avanger SİHA, 1.588 kg faydalı yük taşıyabiliyorken 50 bin fit yükseklikte görev yapabiliyor. SİHA maksimum 648 km/s hıza ulaşabiliyor.

https://www.flightglobal.com/military-uavs/general-atomics-shows-off-defender-uav-concept-to-protect-refuelling-tankers/137062.article

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