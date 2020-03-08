Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD'li Atomics Aeronautical Systems, Defender adını verdiği SİHA'yı duyurdu

    ABD'li savunma sanayi şirketi Atomics Aeronautical Systems, tanker uçak gibi büyük araçların koruyuculuğunu yapmak üzere geliştireceği Defender isimli SİHA'nın duyurusunu yaptı.
    1 hf.
    10,5b
    1
    11
    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    ABD'li Atomics Aeronautical Systems, Defender adını verdiği SİHA'yı duyurdu

    ABD Silahlı Kuvvetleri için ürettiği Predator SİHA’lardan tanıdığımız General Atomics Aeronautical Systems, henüz konsept aşamasında bulunan ve “Koruyucu (Defender)” adını verdiği yeni SİHA’sını ortaya çıkardı. Havadan havaya füze sistemleriyle donatılan platform, muharebe sahasının gerisinde bulunan tanker uçaklar gibi büyük ve ağır hareket eden araçların emniyetini sağlamak maksadıyla geliştirilecek.

    Ayrıca Bkz. "İdlib'de başarıyla görevini gerçekleştiren ANKA-S İHA'lar Tunus yolunda"

    İlginizi Çekebilir Avatar İdlib'de başarıyla görevini gerçekleştiren ANKA-S İHA'lar Tunus yolunda

    Şirkete ait Predator C Avanger SİHA’da kullanılan platformu baz alan Defender, yukarıda da bahsettiğimiz gibi konsept bir tasarım ve ABD Hava Kuvvetleri de dahil kendine bir müşteri bulmuş değil. SİHA hakkında birtakım açıklamalrda bulunan General Atomics Başkan Yardımıcısı Chris Pehrson, “Bu platformun amacı, tanker uçak ve büyük kanatlı İstihbarat-Gözetleme-Keşif platformlarını korumak. Bu uçaklar bildiğimiz gibi ABD Hava Kuvvetleri’nin destek unsurlarını oluşturuyor. Hava destek unsurlarını Defender ile emniyete aldığımızda, savaş jetlerinden oluşan gücün bunları korumasına gerek kalmayacak. Böylece savaş pilotları, asıl olmaları gereken yerde yani muharebe sahasının ön saflarında görevlerini icra edebilecek.” ifadelerini kullanmış.

    Şirket tarafından yayınlanan aşağıdaki render görüntüde, Defender’ın gövde içine gizli fırlatma platformundan bir füze atışı gerçekleştirdiği ve ikinci bir Defender’ın ise tanker uçaktan yakıt ikmali yaptığı görülüyor. ABD Hava Kuvvetleri için yeni bir tecrübe olabilecek bu durum daha önce NASA ve DARPA ile ABD Donanması tarafından hayata geçirilmişti. Bu kapsamda 2012 yılında NASA ve DARPA, Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk’ın bir başka RQ-4A’ya havada ikmal yaptığını göstermişti. Benzer şekilde 2015 yılında bu kez Donanma, bir X-47B’ye yakıt ikmali yapıldığını duyurmuştu.

    ABD'li Atomics Aeronautical Systems, Defender adını verdiği SİHA'yı duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Görevin çok daha uzun süreler ve aralıksız sürdürülmesi anlamına gelen bu girişimler, halihazırda 20 saat havada kalan bir Avenger SİHA’nın benzer özelliklerine sahip olacak Defender için çok daha uzun saatler uçmak anlamına gelecek.

    Avanger SİHA, 1.588 kg faydalı yük taşıyabiliyorken 50 bin fit yükseklikte görev yapabiliyor. SİHA maksimum 648 km/s hıza ulaşabiliyor.



    https://www.flightglobal.com/military-uavs/general-atomics-shows-off-defender-uav-concept-to-protect-refuelling-tankers/137062.article Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Walmart, koronavirüs salgını nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
    18 sa.
    American Airlines, en son 1984 yılında yaptığı ve sadece kargo taşıdığı uçuşlara yeniden başlıyor
    20 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gun (Gün Oksay) 1 hf. en beğenilen
    Zamanla savaş jetlerinin görevlerini alacaklar şimdilik bu ilki.
    2 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Portraitclub (Batuhan Korucan) 1 hf. gun
    Aynen hocam. Keza pilot yetiştirmek çok zahmetli ve masraflı bir olay bir de pilotu kaybetme olasılığı var. Zaman içinde pilotluk gereksiz bir meslek haline gelecek.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 4 gün gun
    ilki Global Hawk' idi. Halihazırda aktif olarak kullanılıyor.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ak_n (akın çetin) 1 hf.
    Yakında insansız uçaklar, tanklar da geliyor, uzaktan kontrol edilebilen robotlar da çıkar artık savaşlar Call of Duty oynar gibi bilgisayar başından yapılacak =)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    belli ki şu Suriye de Türkiye nin yaptığı savaş dünyada yeni bir savaş mantığı geliştirmeye başlayacak yakında Fransızlar da yeni bir projelerinin olduğunu söylerse şaşırmayın Siha larla yapılan saldırılar hem etkili hem daha çabuk hemde can kaybınız olmadan yapılıyor aynı hedefleri vurabiliyorsunuz avcı uçağı olarak kullanabilirsiniz hatta pilotların dayanamayacağı yüksekliğe çıkma gibi durumlarda yaratılabilir ileride Türkiye Siha ların ne kadar kullanışlı olabileceğini gösterdi dünyaya ve daha önemlisi istediğiniz kadar üretip hava kuvvetlerinize katabilirsiniz aklıma takıldı acaba yangın söndürmede kullanabilirmiyiz Sihaları olursa süper olacaktır ondada dışa bağımlılığımız ortadan kalkacaktır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    hollowman_ (N. b.) 1 hf.
    Bizim yerli Turboprop motor 2 yıl sonra envantere girmeye başladıktan sonra turbojet varyasyonları yapılıp Predator C avanger muadili SİHA'larımızı da göklerde görmeye başlarız. Akıncı ile kendi türünde hiç sahip olmayan özelliklerde bir SİHA yaptığımız gibi, turbojet siha türünde de muhtemelen çok daha özellikli bir SİHA'mız olacak.
    Bu arada şu anda zaten TAI Göksungur turbojet SİHA'yı geliştiriyor. Muhtemelen ilk versiyonlarda yine dışarıdan temin motor olacak. Zamanla hali hazırdaki sihalarımız gibi motorları da yerlileşecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    SuperVisör (mahir cam) 1 hf.
    Abd siha kullanımını bizden ögrensin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    badboy3304 (aydın .......) 1 hf.
    Selçuk Bayraktar bunu beğendi...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    joven 1 hf.
    Öyle gözüküyor özellikle maliyet açısından
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 1 hf. en beğenilen
    Zamanla savaş jetlerinin görevlerini alacaklar şimdilik bu ilki.
    2 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Yeni bir fikir, başarılı bir fare "HyperX Pulsefire Dart incelemesi" 1 hf. 12.000 kişlik Apple Park sessizliğe bürünecek 1 hf. Honor'dan orta seviye bir akıllı telefon geliyor 1 hf. Vivo X50 Lite ve X50e için geri sayım başladı 1 hf. Facebook, koronavirüs korkularını kullanma çabalarını önlemek için belirli reklamları yasaklayacak 1 hf. Windows 10 güncellemelerinde kalite sorunu sürüyor: Yine hatalı güncelleme yayınlandı 1 hf. Birçok Samsung cihazı için Netflix HD ve HDR desteği geldi! 1 hf. Nokia 5.3'ün (Nokia 5.2) fotoğraf ve teknik detayları sızdırıldı 1 hf. 6000 mAh bataryalı Galaxy M21'in satışa çıkacağı tarih bildirildi 1 hf. Google Pixel 4a'nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı 1 hf. Akıllı telefonlardan nefret eden bir uzay mühendisi, "cepboy" çevirmeli telefon geliştirdi 1 hf. OnePlus 7 Pro 5G, Android 10 tabanlı OxygenOS 10.0.4 güncellemesini aldı 1 hf. Fotoğraflarla hayalet şehir Wuhan 1 hf. İstanbul Havalimanı'nın 18 Haziran’da açılacak pisti, yürüme süresini ne kadar düşürecek? 1 hf. Zerdeçalın aktif maddesini içeren nanopartiküller geliştirildi 1 hf. Orta format amiral gemisi Leica S3 tanıtıldı 1 hf. Xiaomi Mi 10S daha büyük bir ekranla gelebilir 1 hf. Epic Games mağazasında Offworld Trading Company ve Gonner ücretsiz 1 hf. Üçüncü nesil iPad Air ekranında sorunlar başgösterdi 1 hf. Koronavirüs nedeniyle SXSW 2020 müzik fuarı da iptal edildi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN ABD'li Atomics Aeronautical Systems, Defender adını verdiği SİHA'yı duyurdu Sonraki Koronavirüs senaryolarının yer aldığı ilk ekonomik model, karanlık bir tablo ortaya koydu 1 hf. Netflix'in distopik bilim kurgu filmi The Platform'dan ilginç fragman 1 hf. AMD: Referans kartlarda daha fazla blower tipi fan kullanmayacağız 1 hf. Stanford’da tüm sınıftan eğitimli dersler iptal edildi 1 hf. Toyota RAV4 Hybrid'e yeni donanım seçeneği: Passion X-Sport 1 hf. Haftasonu oynanacak kısa oyun arayanlara, The Uncertain: Last Quiet Day ücretsiz 1 hf. ISS’te yetişen marul, Dünya’da yetişenle aynı seviyede 1 hf. Xiaomi Mi Mix 3 kararlı Android 10 güncellemesine kavuştu 1 hf. Bakan Varank'tan maske açıklaması: Medikal ürünlerde karaborsaya müsaade etmeyeceğiz 1 hf. Microsoft Flight Simulator 2020'nin yeni büyüleyici ekran görüntüleri yayınlandı 1 hf. Sadece insanları gözlemleyerek yemek masası kurabilen robotlar geliştirildi! 1 hf. GeForce Now'a bir darbe daha: 2K Games, oyunlarını platformdan kaldırdı 1 hf. Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition tanıtıldı! 1 hf. Huawei Nova 7 SE'nin teknik özellikleri sızdırıldı 1 hf. Araştırmacılar, Intel CPU ve yonga setlerinde düzeltilemez bir güvenlik açığı olduğunu keşfetti 1 hf. Samsung Galaxy Z Flip için yazılım güncellemesi yayınlandı 1 hf. Mobil fotoğrafçılıkta rakip tanımayacak Huawei P40 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı 1 hf. Red Magic 5G ilginç bir video çekim moduyla geliyor: Slow Door Video 1 hf. Samsung Galaxy S20 Ultra ne kadar dayanıklı? 1 hf. Doom Eternal oyununun sistem gereksinimleri belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim