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Sony, Windows XP yüklü VAIO P modelini satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony, Windows XP yüklü VAIO P modelini satışa sunuyor
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Japon elektronik devi Sony, mini-bilgisayar (netbook) pazarındaki iddialı temsilcisi VAIO P'nin Windows XP işletim sistemli yeni bir modelini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Tasarım özellikleri ve yüksek çözünürlüklü ekranıyla ön plana çıkan VAIO P aynı segmentteki diğer pek çok model gibi Intel ATOM platformunu temel alıyor.

VAIO P VGN-P50 kod adını taşıyacağı belirtilen Windows XP yüklü yeni netbook bilgisayarda 8-inç LED backlit (1600 x 768) ekran kullanılıyor. 1.33GHz'de çalışan Atom Z520 işlemcisinden güç alan mini-bilgisayarda ayrıca 1GB sistem belleği ve depolama için 80GB'lık sabit diske yer veriliyor.

Entegre grafik işlem birimi olarak Intel'in GMA 500 çözümünü kullanan Windows XP Home Edition SP3 yüklü VAIO P, Japonya pazarında 899$ fiyatla 6 Haziran'da satışa sunulacak.


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Batuist 10 yıl
Bu ne kadar şirin ve harika birşey... gerçek anlamda taşınabilir bir bilgisayar..
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halloven 10 yıl
şimdiye kadar sony nin neyi saçma sapan yaptığını gördünüz ki...sırf muhalefet olmak için yorum yapmaya gerek yok..adamlar düşünmemişmi acaba sizin düşündüklerinizi...bence 1024x600 den çok daha düzgün bir görüntü alırnır bu netbook tan
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01Mrt 10 yıl
@ pininfarina
diyecek bişey bulamıyorum, bi sitede hemde netbookla sorun yaşamışsın ne diyebilirim ki... webden anlıyorsan tabların yükseklik ve genişliklerinin ayarlanması gerektiğini bilirsin... evet dikeyde 768 problem yaratmayacaktır... yatayda 1600 olmasıda geniş masaüstü anlamına geliyor... çizim programı kullanmak zor olur sadece... :)) başka da bişey demiyorum...
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sertacaygun 10 yıl
Zenginler için tasarlandığı resimlerden de belli oluyor.
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husNUKE 10 yıl
12.1" 1600x900 ekran kullandım, goruntusune hayran kaldım, 24" 1920x1200 kullanıyorum ama 12.1" ekranda yazılar çok net ve köşesizdi. Bence sony ekran konusunda yapması gerekeni yapmış, netbook elinde taşıdığın, normal bilgisayar ekranından daha yakın baktığın cihazlar, bu nedenle yuksek çözünürlük gözü yormuyor, uzaktan bakınca yazılar zor okunuyor ama
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yekoo 10 yıl
bunu al arasınada para koy cüzdan niyetine kullan :)ee bunu alan adamın parasıda vardır nakit :P
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01Mrt 10 yıl
ona bakarsan benim masaüstü 1680 x 1050 (16:10) eskiye göre bu da saçma o zaman ... eskiden 1024 x 768 (4:3) vardı mesela...
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pininfarina 10 yıl
Orjinalden alıntı: 01mrt

ona bakarsan benim masaüstü 1680 x 1050 (16:10) eskiye göre bu da saçma o zaman ... eskiden 1024 x 768 (4:3) vardı mesela...


Konuya hakim olmadığın ve sırf muhalefet yapmış olmak için msj yazdığın aşikar. Bu tarz ekran çözünürlükleri standart çözünürlüklerin dışında extreme çözünürlüklerdir güzel kardeşim ve piyasadaki birçok proğram bu tarz "extreme çözünürlüklere" göre optimize edilmemiş veya proğramlanmamıştır. Aynı şekilde birçok browserda bu tarz absürd çözünürlüklerde sayfaları doğru olarak görüntüleyemez.

En basitinden al eline bir 10" netbook (sahip oldukları çözünürlük 1024*600 tür) ve gir bakalım dolmabahce.gov.tr/... adresine ne ile karşılaşacaksın. Sonra msj'ını yazdığın laptop/desktop ile gir aynı adrese ve gördüğün farkı bi zahmet alalım buraya


Bu sadece basit bir örnek sana. Bu şekilde kandik-kundik ekran çözünürlüklerinde cozutan yüzlerce proğram + web sayfası gösterebilirim. Hatta bu yüzden proğram+web sayfası uyumu max düzeyde olsun diye lenavo bir netbook modeli çıkardı ve ekran çözünürlüğünü 1024*768 yaptı. Belki birşeyler öğrenmişsindir artık...
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01Mrt 10 yıl
ekran çözünürlüğü ile programın "çalışmasının" ne alakası var oyun mu çalıştırıyorsun... bence sen saçmalamışsın, sadece alışılmışın dışında olur o kadar... 3d's max çalıştırırsan ekran yetmez "yok deve" diyen bile olur... yorum yaparken biraz düşünerek yapı lütfen rica ediyorum... :)
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Public_Enemy 10 yıl
Off yapmış yine sony. Pili ne kadar gidiyor acaba?
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pininfarina 10 yıl
BU sefer yapamamış maalesef. O .açma .apan ekran çözünürlüğünde hangi proğram sağlıklı çalışır tam bir muamma...
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bazdaran 10 yıl
Sony herzaman en güzel ve en pahalı
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