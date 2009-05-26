Sony, Windows XP yüklü VAIO P modelini satışa sunuyor

Japon elektronik devi Sony, mini-bilgisayar (netbook) pazarındaki iddialı temsilcisi VAIO P'nin Windows XP işletim sistemli yeni bir modelini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Tasarım özellikleri ve yüksek çözünürlüklü ekranıyla ön plana çıkan VAIO P aynı segmentteki diğer pek çok model gibi Intel ATOM platformunu temel alıyor.
VAIO P VGN-P50 kod adını taşıyacağı belirtilen Windows XP yüklü yeni netbook bilgisayarda 8-inç LED backlit (1600 x 768) ekran kullanılıyor. 1.33GHz'de çalışan Atom Z520 işlemcisinden güç alan mini-bilgisayarda ayrıca 1GB sistem belleği ve depolama için 80GB'lık sabit diske yer veriliyor.
Entegre grafik işlem birimi olarak Intel'in GMA 500 çözümünü kullanan Windows XP Home Edition SP3 yüklü VAIO P, Japonya pazarında 899$ fiyatla 6 Haziran'da satışa sunulacak.
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diyecek bişey bulamıyorum, bi sitede hemde netbookla sorun yaşamışsın ne diyebilirim ki... webden anlıyorsan tabların yükseklik ve genişliklerinin ayarlanması gerektiğini bilirsin... evet dikeyde 768 problem yaratmayacaktır... yatayda 1600 olmasıda geniş masaüstü anlamına geliyor... çizim programı kullanmak zor olur sadece... :)) başka da bişey demiyorum...
Konuya hakim olmadığın ve sırf muhalefet yapmış olmak için msj yazdığın aşikar. Bu tarz ekran çözünürlükleri standart çözünürlüklerin dışında extreme çözünürlüklerdir güzel kardeşim ve piyasadaki birçok proğram bu tarz "extreme çözünürlüklere" göre optimize edilmemiş veya proğramlanmamıştır. Aynı şekilde birçok browserda bu tarz absürd çözünürlüklerde sayfaları doğru olarak görüntüleyemez.
En basitinden al eline bir 10" netbook (sahip oldukları çözünürlük 1024*600 tür) ve gir bakalım dolmabahce.gov.tr/... adresine ne ile karşılaşacaksın. Sonra msj'ını yazdığın laptop/desktop ile gir aynı adrese ve gördüğün farkı bi zahmet alalım buraya
Bu sadece basit bir örnek sana. Bu şekilde kandik-kundik ekran çözünürlüklerinde cozutan yüzlerce proğram + web sayfası gösterebilirim. Hatta bu yüzden proğram+web sayfası uyumu max düzeyde olsun diye lenavo bir netbook modeli çıkardı ve ekran çözünürlüğünü 1024*768 yaptı. Belki birşeyler öğrenmişsindir artık...