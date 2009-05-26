Sony, Windows XP yüklü VAIO P modelini satışa sunuyor

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Japon elektronik devi Sony, mini-bilgisayar (netbook) pazarındaki iddialı temsilcisi VAIO P'nin Windows XP işletim sistemli yeni bir modelini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Tasarım özellikleri ve yüksek çözünürlüklü ekranıyla ön plana çıkan VAIO P aynı segmentteki diğer pek çok model gibi Intel ATOM platformunu temel alıyor.

VAIO P VGN-P50 kod adını taşıyacağı belirtilen Windows XP yüklü yeni netbook bilgisayarda 8-inç LED backlit (1600 x 768) ekran kullanılıyor. 1.33GHz'de çalışan Atom Z520 işlemcisinden güç alan mini-bilgisayarda ayrıca 1GB sistem belleği ve depolama için 80GB'lık sabit diske yer veriliyor.

Entegre grafik işlem birimi olarak Intel'in GMA 500 çözümünü kullanan Windows XP Home Edition SP3 yüklü VAIO P, Japonya pazarında 899$ fiyatla 6 Haziran'da satışa sunulacak.