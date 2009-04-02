Sony'den GPS destekli titanyum kamera; HDR-TG5V

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Japonya merkezli lider elektronik üreticilerinden Sony, yüksek tanımlı kayıt yapabilen yeni dijital kamerasını duyurdu. Kompakt ve hafif yapısı ile özellikle sıkça seyahet eden kullanıcıları hedef alan HDR-TG5V kod adlı yeni kamera, Carl Zeiss lens kullanıyor. 10x optik yakınlaştırma yeteneğine sahip olduğu belirtilen kamera 1920x1080 piksel çözünürlüğünde video ve 4MP fotoğraf kaydı yapabiliyor. Titanyum kasası ile hem sağlam hem de hafif olduğu belirtilen HDR-TG5V, entegre GPS desteğine de sahip.

Üzerinde yer alan dahili GPS anteni ve NAVTEQ haritası ile kullanıcılar çektikleri fotoğraf veya kaydettikleri videolara konum bilgisi de ekleyebilecekleri ve bu sayede tatil dönüşü sonrasında "bu video/fotoğrafı nerede çekmiştik" gibi sorulara ihtiyaç duymayacakları belirtiliyor. 2.7" büyüklüğünde dokunmatik kontrollü ekrana sahip olan Sony HDR-TG5V'de kullanıcıların coğrafi bilgilere göre, Picture Motion Browser yazılımı aracılığıyla ulaşabilecekleri belirtiliyor.

16GB'lık dahili hafızaya sahip olduğu belirtilen Sony HDR-TG5V'nin yüksek çözünürlükte 6 saatlik kayıt depolayabildiği belirtilirken kullanıcıların Memory Stick PRO Duo bellek kartı kullanarak kayıt kapasitesini arttırabilecekleri belirtiliyor. Smile Shutter teknolojisi ile donatılan kamera aynı zamanda yüz tanımlama özelliği ile geliyor ve bu sayede otomatik olarak fokus, ışık ve renk ayarlamasının yapılabildiği belirtiliyor. Sony HDR-TG5V'nin Mayıs ayında tahmini 1000$'lık fiyat üzerinden satışa sunulması bekleniyor.

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