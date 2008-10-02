Kim Nerede? 62 Honor 20, iki haftada 1 milyon adet sattı 56 Android Q güncellemesi alacak Huawei modelleri sızdırıldı 50 Yeni Xbox ve PS5 fiyatı hakkında heyecanlandıran tahmin
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den James Bond'a özel dizüstü bilgisayar; VAIO Quantum of Solace

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
10,7b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony'den James Bond'a özel dizüstü bilgisayar; VAIO Quantum of Solace
Tam Boyutta Gör

Hem tasarım hem de performans anlamında dikkat çekici dizüstü bilgisayarlar hazırlayan Sony, limitli sayıda üretilen yeni modeliyle VAIO serisine heyecan ve aksiyon katmayı planlıyor. Zira firmanın adını James Bond'un yakında vizyona girecek yeni filmi Quantum of Solace'dan alan yeni modeli 007 logosu taşımakla birlikte tasarım anlamında VAIO Z serisinden ciddi farklılıklar ile ayrılmıyor.

Intel platformunu temel alan Core 2 Duo serisi çift çekirdekli mobil işlemci kullanan VAIO Quantum of Solace, 128GB'lık SSD ve 160GB'lık SSD ile tercih edilebiliyor. 4GB sistem belleğine sahip olan ayrıca 3G desteği de sunan dizüstü bilgisayar, 13.3" boyutunda LED backlit teknolojili LCD ekrana sahip. Blu-ray sürücü, parmak izi okuyucu ve Motion Eye kamerayla donatılan ve dizüstü bilgisayar özellikle James Bond fanatikleri için hazırlandı.

Ay sonunda kullanıma sunulacak olan dizüstü bilgisayardan sadece 700 adet üretildiği ve yurt dışı satış fiyatının 4000$ seviyesinde olacağı belirtiliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurixY 11 yıl
ne bu ya 5300 dolar diyooo



gizmodo.com/...


sony nin ssd modeli olan z590ubb modeli 4000 doalr bu nasıl oluyo kardesim 007 ibarisimi fiyat attırıyooo.
sony işi bulmuş 007 yaz.milleti kazıkla..[>:][>:]

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Leadtek 9500GT DDR3 video inceleme 11 yıl Crysis: Warhead (PC) inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, telefonların kilit ekranında
DonanımHaber
Huawei'nin Sailfish işletim sistemini
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim