Sony'den James Bond'a özel dizüstü bilgisayar; VAIO Quantum of Solace

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Hem tasarım hem de performans anlamında dikkat çekici dizüstü bilgisayarlar hazırlayan Sony, limitli sayıda üretilen yeni modeliyle VAIO serisine heyecan ve aksiyon katmayı planlıyor. Zira firmanın adını James Bond'un yakında vizyona girecek yeni filmi Quantum of Solace'dan alan yeni modeli 007 logosu taşımakla birlikte tasarım anlamında VAIO Z serisinden ciddi farklılıklar ile ayrılmıyor.

Intel platformunu temel alan Core 2 Duo serisi çift çekirdekli mobil işlemci kullanan VAIO Quantum of Solace, 128GB'lık SSD ve 160GB'lık SSD ile tercih edilebiliyor. 4GB sistem belleğine sahip olan ayrıca 3G desteği de sunan dizüstü bilgisayar, 13.3" boyutunda LED backlit teknolojili LCD ekrana sahip. Blu-ray sürücü, parmak izi okuyucu ve Motion Eye kamerayla donatılan ve dizüstü bilgisayar özellikle James Bond fanatikleri için hazırlandı.

Ay sonunda kullanıma sunulacak olan dizüstü bilgisayardan sadece 700 adet üretildiği ve yurt dışı satış fiyatının 4000$ seviyesinde olacağı belirtiliyor.