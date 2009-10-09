Sony'den yeni dizüstü bilgisayar: Vaio CW

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Sony dünyanın en hafifi dizüstü bilgisayar ailesi olarak lans ettiği X serisine ek olarak farklı segmentler için hazırladığı yeni notebook modellerini duyurmaya devam ediyor. Firmanın yeni modellerinden Vaio CW farklı renk seçenekleriyle özellikle bayanların ilgisini çekecek gibi görünüyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 14-inç ekrana sahip olan Vaio CW, 2.8GHz'de çalışan Core 2 Duo T9600 işlemcisiyle geliyor. 8GB'a kadar bellek ve 500GB'a kadar depolama kapasitesi sunan sistemde ekran kartı olaraksa Nvidia'nın GeForce GT210 veya 230 modelleri kullanılmakta.

Diğer özellikleri arasında ExpressCard/34 slotu ile birlikte Motion Eye entegre internet kamerası, DVD veya Blu-ray sürücü, Gigabit Ethernet, WiFi, opsiyonel olarak Bluetooth ve HDMI ara birimine destek veren Vaio CW'nin 2.4 Kg ağırlığında olduğu açıklandı. Windows 7 Professional ile geleceği açıklanan Sony Vaio CW'nin yurt dışı satış fiyatının 800$ seviyesinden başlayacağı bildirildi.

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