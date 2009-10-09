Sony'den yeni dizüstü bilgisayar: Vaio CW

Sony dünyanın en hafifi dizüstü bilgisayar ailesi olarak lans ettiği X serisine ek olarak farklı segmentler için hazırladığı yeni notebook modellerini duyurmaya devam ediyor. Firmanın yeni modellerinden Vaio CW farklı renk seçenekleriyle özellikle bayanların ilgisini çekecek gibi görünüyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 14-inç ekrana sahip olan Vaio CW, 2.8GHz'de çalışan Core 2 Duo T9600 işlemcisiyle geliyor. 8GB'a kadar bellek ve 500GB'a kadar depolama kapasitesi sunan sistemde ekran kartı olaraksa Nvidia'nın GeForce GT210 veya 230 modelleri kullanılmakta.
Diğer özellikleri arasında ExpressCard/34 slotu ile birlikte Motion Eye entegre internet kamerası, DVD veya Blu-ray sürücü, Gigabit Ethernet, WiFi, opsiyonel olarak Bluetooth ve HDMI ara birimine destek veren Vaio CW'nin 2.4 Kg ağırlığında olduğu açıklandı. Windows 7 Professional ile geleceği açıklanan Sony Vaio CW'nin yurt dışı satış fiyatının 800$ seviyesinden başlayacağı bildirildi.
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ve de son olarak verdiğim paraya değdi diyebiliyor musun?
öncelikle renk olayından başlamak istiyorum...mavi,kırmızı,beyaz,siyah ve pembe seçeneklerden (mavi hariç hepsini bizzat gördüm) ben değişiklik yapmak istedim(devamlı siyah ve gri kullanmaktan sıkıldım) kırmızı rengini aldım ve renk olarak çok hoşuma gitti....
dış görünüş ve malzemeden başlayarak içe doğru devam edelim.....kasa ve kaplaması bence gayet kaliteli bir malzemeden yapılmış (parmağınızn ucuyla malzemeye tıkladığınızda bunu hissedebiliyorsunuz)....ekranı bahsetmeye gerek yok,sony zaten başlı başına bir panel üreticisi parlaklığı ve görüntü kaletisi gayet yerinde....klavyesi çok kaliteli,en çok hoşuma giden yön ise tuşlar gayet geniş ve aralıklı kullanışı çok rahat birde önceki laptoplarımdaki gibi rahatlıkla tuşlara bastığınızda kesinlikle alta doğru bir esneme olmuyor bunu hissedebiliyorsunuz...laptopta benim için önemli hususlardan biride toucpaddir....toucpad hassasiyeti mükkemmel diyebilirim,çok hassas ve kayganlığı mükemmel (tıklama tuşlarıda bir okadar kaliteli)....hemen web cam olayınada deyinim : görüntü kalitesi bana yeterli geldi,yeterince net (zaten webcamlerden çok çok aşırı kaliteli bir görüntü beklemek bence yanlış olur)...sısınma konusuna gelirsek : oyun oynamak daha kısmet olmadı fakat laptop hergün yaklaşık 15 saat kadar açık kald;ı kasanın üstünde çok hafif bir ılınma var ısınma söz konusu değil (tahminimce oyun oynansa dahi ısınma sorununun yaşanacağını düşünmüyorum....zaten yukarıda arkadaşımız bunu belirtmiş)...sese gelirsek klasik bir laptop kullanıcısı için yeterlidir, fakat daha yüksek ses olabilirmişbirde sesden anlayanlar ve yüksek kalite bekleyen arkadaşlar için bence yeterli değil (şuan bu laptopta 70 seviyesinde olan sesi önceki asus laptobumda 40-45 lerde alabiliyordum) kısacası ses kalitesi daha iyi olabilirmiş....dışarıya yansıttığı sese ve fanın ses durumuna gelicek olursak:makine gayet sessiz çalışıyor fan sesini duymuyorsunuz bile bu konuda gayet rahatım....
net olarak eksileri nelerdir diye sorduğunuzda şahsi görüşüm : sesi daha kaliteli ve yüksek olabilirmiş birde 14 inch olmasına rağmen ağır bir makine.....
sonuç olarak : evet arkadaşlar iyiki almışım diyebiliyorum,çok şık ve kaliteli bir makina...ben de kesinlikle tavsiye ediyorum
not: teknik bilgim pek yoktu;r ekran kartı performansı felan falan, testlerdir ıvırdır zıvırdır pek anlamam bunun dışındaki hertürlü sorularınıza yardımcı olabilirim....şunuda belirtim ekran kartı demişken : 512 GT 230 M geforce ekran kartının bu seri için gayet yeterli olduğunu düşünüyorum (çok sıkı bir oyuncu değilseniz tabi )
şahsi görüş ve yorumlarımı yukardaki mesajımda açıkça belirttim...diğer sorularına gelince: kronometre tutmadım ama kabaca saydım, sistem 40 saniyede kullanıma hazır halde açılıyor....verdiğin paraya değermi dersen ? bu herkeze göre değişir....ben eski laptobumu bilgisayarcıma verdim üstüne bir miktar ekledim ve bunu aldım,heee eskisinden memnun olmama rağmen sony vaio kullanma hevesimden ve değişiklik amaçlı bu takası yaptım bence değdi....yani şimdi ne olursa olsun ben bir laptoba 2.400 ytl vermem dienlerde olabilir,sony'nin bu modeli özelliklerine göre ve daha üst özellikteki markaların laptoplarına göre pahalı diyenler olabilir, nebilim vs......vs......buna kendin karar ver ama tekrar netice olarak görüşüm şudur : ben şahsen beğendim derli toplu ve şık bir laptop....kısacası tavsiye ediyorum...
p7450 ile p8600,8700 arasında ne gibi bir fark vardırbirde ddr2 olması beni beklemeye sevkediyor bu arada orki arkadaşım notebook un kırmızı yanılmıyorsam çantasıda kırmızı alırken farklı bir renkte çanta almamız mümkün değil mi
Kendi ithalatı arkadaşlar o ürünler, sonyeuroasia garantili değil, onu bilip ona göre alın oradan.
Sanirim Turkiyede satilanlarin modellerin hicbirinde Blu-ray yok ama hepsinde Bluetooth ve HDMI out mevcut.
HDMI çogu yeni marka/modelde artık standart. Bluetooth ise tırışka bir konu olsada olur olmasada benim için farketmez. Kaç kişi, kaç defa bluetooth'a ihtiyaç duymuş laptop'ta hayatında? (En baba usb bluetooth stickler 10usd!) Onun yerine e-sata portu olmasını kesinlikle tercih ederdim!
Neyse bugun cw ve nw serilerini uzun uzun inceledim. Her iki serininde sanılanın aksine işçilik ve malzeme kalitesi oldukça yüksek seviyede. Önceki sahip oldugum ve forumdada sıkça şikayet konusu olan fw serilerinde sıkça rastlanan "narin yapılı menteşe ve her an düşecekmiş gibi duran menteşe+ şarj girişi soket zayıflıgı" bu modellerde gördüğüm kadarıyla giderilmiş. Kapak ile kasa fw serilerine göre daha saglam bir tasarıma sahip.
Tasarım olarak açıkçası 15.5" yeni nw serisini daha hoş buldum. Bu kişiye göre değişir elbet ve oldukca subjektif bir konu. Fakat objektif olan ve seçim aşamasında her iki cihazında kendilerine göre sahip oldugu gördüğüm bazı avantaj ve dezavantajları paylaşmam gerekirse;
CW serisi Avantajları:
1- CW serisi nVidia gt230 ekran kartı kullanıyor ve bu kartlar ati'nin hd 4650'sine yakın bir perfonmans sergiliyor. Testlerde aralarında ortalama %15 civarında fark var. Akabinde nVidia'nın en büyük kozu ise "cuda" teknolojisine sahip olması. Yani video encode, decode, kesme/biçme vs işlemlerinde (kullandıgınız program destekliyorsa) yük sadece işlemciyle sınırlandırılmadan aynı zamanda gpu'da kullanılarak ciddi bir perfonmans artışı saglanıyor. Ör; bir dvd sadece p7450 işlemciyle ortalama 3-4 saatte divx formatına çevriliyorsa (encode ediliyorsa) aynı işlem cuda destekli bir nvdia işlemci + programla 15-20 dk gibi inanılmaz bir sürede yapılabiliyor!
2- Cw serisi nVdia kullandıgından driver'ı bulmak çok kolay ve sorunsuz. Özellikle modifiyeli driverların sunuldugu birçok site mevcut. Ancak ATI karta sahip olan laptop kullanıcılar bilirler bazen sürücü bulmak insanı kanser eder ve gunlerce ugrasırsınız yapamazsınız, olmaz, türlü sorunlar çıkar vs.
3- 14" boyutuyla cw nispeten daha taşınabilir. (Ancak agırlık olarak aynı şeyi söylemek mumkun degil. Cihaz 14" olmasına ragmen 3kg'ya yaklaşan agırlıgıyla hafif oldugu söylenemez)
4- Çakıltaşı, stick tasarımındaki tuş takımının kullanımı oldukça ergonomik, hoş ve temizlenmesi kolay.
5- Ses fwxxx serilerindeki gibi "kendinden beklenmeyecek derecede kötü" degil. Yani ses fw serisindeki gibi metalik, bass'tan eser olmayan, tiz ve kulak tırmalayan doğallıktan uzak bir tınıya sahip degil. total vol seviyesi düşük biraz ancak ses biraz daha olgunlaşmış ve fw deki gibi aşırı metalik, tiz ve rahatsız edici derecede "yapay" değil.
CW Serisi Dezavantajları:
1- En başta fiyat dezavantajı var. Şuan vatan bilgisayar ve morfare sony yetkili satıcısında 2.100 TL civarında. Bu kesinlikle "düşündürücü" bir rakam!
2- Sony cw serisi için "xp downgrade" destegi vermiyor sadece windows 7 kullanmak zorundasınız.
3- e-Sata portu yok.
4- Aynı ekran kullanmalarına ragmen (x-black) cw serisinin ekran parlaklıgı daha az ve renkler sanki biraz daha mat ve cansız gibiydi.
NW Serisi Avantajları:
1- En başta fiyat avantajına sahip. ortalama 1700-1800TL arasındaki fiyatıyla cw serisne göre "nispeten" daha ulaşılabilir, alınabilir bir fiyata sahip.
2- Göreceli olsada bana göre nw tasarım olarak cw'dan kesinlikle bir adım önde. Özellikle daha ergonomik olan pürüzlü bir yüzeye ve derin tasarıma sahip toruchpad ve genel kasa tasarımı hatları daha yumuşak çizgilere sahip. Hatta yandan baktıgınızda nw serisinin cw ye göre daha ince oldugunu göreceksiniz.
3- Ekran 15.5" ve bu 14"'e göre daha makul bir çalışma alanı sunarken diğer sony modellerinde kullanılan 16.4" veya 15.4" ekranlar gibi gereksiz iri ve agır degil. Kasa cw'ye göre biraz daha geniş oldugundan cihaz daha serin ve sessiz çalışıyor aynı zamanda.
4- Ve geldik en önemli avantaja, NW serisine sony resmi olarak xp destegi veriyor! NW serilerinin vaio-link support sayfasında "xp downgrade full package" adı altında bir full paket verilmiş. Önce küçük bir setup dosyası indiriyorsunuz ardından kendisi ftp üzerinden sony'ye baglanarak xp için gerekli tüm driverları indiriyor ve sonunda size cd'ye yazmak üzere bir seçenek sunuyor veya bir klasöre kopyalıyor. Bence kesinikle büyük bir destek zira bilenler iyi bilir fw serisinde en basitinden ekran parlaklıgını ayarlamak için günlerce xp için program arandı ve halen kesin bir çözüm bulunamamıştır.
5- Çakıltaşı, stick tasarımındaki tuş takımının kullanımı oldukça ergonomik, hoş ve temizlenmesi kolay.
6- Ekran cw serisine göre daha canlı ve parlak.
7- Ses fwxxx serilerindeki gibi "kendinden beklenmeyecek derecede kötü" degil. Yani ses fw serisindeki gibi metalik, bass'tan eser olmayan, tiz ve kulak tırmalayan doğallıktan uzak bir tınıya sahip degil. total vol seviyesi düşük biraz ancak ses biraz daha olgunlaşmış ve fw deki gibi aşırı metalik, tiz ve rahatsız edici derecede "yapay" değil.
NW Serisi Dezavantajları:
1- En başta ekran kartı! Evt maalesef nw serisinde ati kart kullanılmış (hd 4570) Yani bu direk ciddi bir driver sorunu ve "cuda" desteginden yoksun olmanız anlamına geliyor. Oyun perfonmansı olarak gt 230 ile arasında ciddi bir fark yok. Gündelik ve genelde "sıradan işler için" cihazlarını kullananlar için ati bir sorun olmasada daha komplike ve gelişmiş işler için pc'yi kullananlar için cuda ve her platform için sorunsuz driver desteginin olması yerine göre çok çok önem taşıyor.
2- e-Sata portu bu modeldede yok.
HER İKİ MODELDEKİ EN BÜYÜK ORTAK DEZAVANTAJ:
Maalesef sony "Intel Virtualization Technology" ye şuan destek vermiyor. Yani windows 7 altında "xp modu" nu kullanamayacaksınız ne yazıkki. Çünkü bu sanallaştırma teknolojisini kullanabilmeniz için hem işlemcinizin hemde bios'un desteklemesi gerekiyor. Her iki modelinde işlemcileri destek versede maalesef şimdilik sony geçerli olan bios versyonunda bu teknolojiye destek vermiyor ve aktif hale getiremiyorsunuz. XP Modu'da neymiş diyecekler bi zahmet google'da araştırsınlar...
Şimdilik çıkan her iki seri hakkındaki benim gözlemlerim bunlar. Kısa süre içinde cw veya nw serisinden birini alıcam sanırım. Cihaz elime geçtiginde daha detaylı bilgiler veririm zaten.