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Sony'nin iPod Touch rakibi dokunmatik ekranlı Walkman'i CES 2009'da görünebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,4b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin iPod Touch rakibi dokunmatik ekranlı Walkman'i CES 2009'da görünebilir
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Dokunmatik ekranlı Walkman konsepti

8 Ocak'ta Las Vegas'da başlayacak Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarı son dönemin en önemli ve sansasyonel teknoloji etkinliği olabilir. AMD'nin Phenom II ve Nvidia'nın GeForce GTX 2x5 serisi ekran kartlarını duyurmayı planladığı fuar çerçevesinde pek çok donanım ve elektronik firması da yeni nesil ürün ve çözümleriyle boy göstermeye hazırlanıyor.

iPhone ile akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getiren ve ulaştığı yüksek satış rakamlarıyla aynı pazardaki rakipleri için önemli bir tehdit unsuru haline gelen Apple, iPod Touch ile benzer bir başarıyı medya oynatıcıları pazarında da sürdürüyor. Elektronik dünyasının lider isimlerinden Sony ise duyucağı dokunmatik ekranlı medya oynatıcısı ile iPod Touch'ı gölgede bırakmayı hedefliyor.

Gelen bilgilere göre firmanın Walkman serisi altında duyuracağı yeni medya oynatıcısı 3-inç'lik OLED ekrana (400x240) sahip olabilir. OLED teknolojisinin sağladığı yüksek renk avantajını video performansıyla hissettirmesi kuvvetle muhtemel olan yeni medya oynatıcısının WiFi desteği ile gelmesi ayrıca Youtube ve podcast gibi popüler servislere de destek vermesi bekleniyor.

Sony cephesinde henüz resmi açıklama gelmesi de kulaktan kulağa dolaşan bilgilere göre dokunmatik ekranlı taşınabilir medya oynatıcısının 16GB/32GB kapasiteli model veya modelleri hazırlanabilir. FM radyo desteği de sunması beklenen yeni modelin, ayrıca ses ve şarkı atlama butonlarına sahip olacağı ek olarak iTunes'a rakip olarak kullanıcıların Amazon MP3 servisinden şarkı satın alabileceği de bildiriliyor.

Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarında görücüye çıkacağı söylenen yeni medya oynatıcısının doğrudan iPod Touch serisini rakip alacağı dile getirilirken, benzer fiyat seviyesinden kullanıma sunulacağı üzerinde duruluyor.


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1Ppu_9Spu 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57


Dokunmatik ekranlı Walkman konsepti


8 Ocak'ta Las Vegas'da başlayacak Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarı son dönemin en önemli ve sansasyonel teknoloji etkinliği olabilir. AMD'nin Phenom II ve Nvidia'nın GeForce GTX 2x5 serisi ekran kartlarını duyurmayı planladığı fuar çerçevesinde pek çok donanım ve elektronik firması da yeni nesil ürün ve çözümleriyle boy göstermeye hazırlanıyor.


iPhone ile akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getiren ve ulaştığı yüksek satış rakamlarıyla aynı pazardaki rakipleri için önemli bir tehdit unsuru haline gelen Apple, iPod Touch ile benzer bir başarıyı medya oynatıcıları pazarında da sürdürüyor. Elektronik dünyasının lider isimlerinden Sony ise duyucağı dokunmatik ekranlı medya oynatıcısı ile iPod Touch'ı gölgede bırakmayı hedefliyor.


Gelen bilgilere göre firmanın Walkman serisi altında duyuracağı yeni medya oynatıcısı 3-inç'lik OLED ekrana (400x240) sahip olabilir. OLED teknolojisinin sağladığı yüksek renk avantajını video performansıyla hissettirmesi kuvvetle muhtemel olan yeni medya oynatıcısının WiFi desteği ile gelmesi ayrıca Youtube ve podcast gibi popüler servislere de destek vermesi bekleniyor.


Sony cephesinde henüz resmi açıklama gelmesi de kulaktan kulağa dolaşan bilgilere göre dokunmatik ekranlı taşınabilir medya oynatıcısının 16GB/32GB kapasiteli model veya modelleri hazırlanabilir. FM radyo desteği de sunması beklenen yeni modelin, ayrıca ses ve şarkı atlama butonlarına sahip olacağı ek olarak iTunes'a rakip olarak kullanıcıların Amazon MP3 servisinden şarkı satın alabileceği de bildiriliyor.


Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarında görücüye çıkacağı söylenen yeni medya oynatıcısının doğrudan iPod Touch serisini rakip alacağı dile getirilirken, benzer fiyat seviyesinden kullanıma sunulacağı üzerinde duruluyor.






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Tabip 10 yıl
Ipoda biraz zor rakip olur. Önceki serisi çıktığında da öyle demişlerdi. Bu stratejiyle sony den adam olmaz. Sony'e
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01Mrt 10 yıl
sony mi uçuk fiyatlı yapma arkadaşım... biraz araştır ondan sonra yaz istersen... özellikle ikinci eli daha bi uygun fiyatlıdır...
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uglipancan 10 yıl
Bence çok az satar zaten dokunmaya ne gerek war tuşlusunu alın %10 fiyatına
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sertacaygun 10 yıl
Canım,cananım,aşkım Creative'in ürünleri varken dokunmatik ekranla işim olmaz. Kusursuzu arayan,aşırı derecede elektronik aletlerine düşkün olan birisi,ekranın çizilme korkusuyla dokunmatik ekrandan uzak durur bence (benim gibi). Creative Zen Vision M'imden gayet memnunum,onu da abime verdim. Şimdi yeni MP3'ümü bekliyorum, o da Creative olacak. Yeni hoparlör alsam,mp3 alsam,kulaklık alsam,ses kartı alsam Creative olmak zorunda.
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max975 10 yıl
ha sony ha ipod uçuk fiyatlı ürünler...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
ipoda rakip lazımdı saten
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EXIST 10 yıl
Topic acmadan once biraz arastiralim lutfen!
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1Ppu_9Spu 10 yıl

Orjinalden alıntı: EXIST

Topic acmadan once biraz arastiralim lutfen!


Haber editörü de bunu yapıyorsa artık ne diyim ben başlığı açıyorum 1 saat sonra aynı başlığı açıyo
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