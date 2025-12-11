Süpersonik motor Symphony yere indi: Yeni görevi yeri AI veri merkezleri!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

ABD merkezli havacılık girişimi Boom Supersonic, yapay zeka veri merkezlerinin hızla artan elektrik ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış yeni bir doğal gaz türbinini tanıttı. Bu türbini özel kılan şey ise çekirdek teknolojisinin aslında şirketin Mach 1’in üzerindeki hızıyla dikkat çeken Symphony jet motorundan gelmesi.

Süpersonik motor şimdi AI’a güç verecek

Bilindiği üzere Boom Supersonic son yıllarda Overture süpersonik yolcu uçağını gökyüzüne çıkarmak için önemli ilerlemeler kaydetti. Ancak ses hızını aşan uçakların maliyeti oldukça yüksek ve yatırımcı fonları sınırlı olduğundan şirket, kısa vadede gelir yaratacak bir alternatif arayışına girdi. Bu arayış ise bambaşka bir sektörle buluştu: Yapay zeka veri merkezleri.

AI veri merkezleri, hızla yayılırken ciddi miktarda enerji ve soğutma kaynağı gerektiriyor. Önümüzdeki yıllarda bu merkezlerin enerji talebinin en az iki katına çıkması bekleniyor ve 2035 yılına gelindiğinde ABD’deki elektrik tüketiminde en büyük payı bu veri merkezlerinin oluşturması öngörülüyor. Bu durum, teknoloji şirketlerini 7/24 kesintisiz enerji sağlayabilecek çözümler aramaya, hatta devre dışı bırakılmış nükleer santralleri yeniden faaliyete geçirmeye ve yeni santraller inşa etmeye yöneltiyor.

Boom’un çözümü Symphony motorunu doğal gaz veya acil durumlarda dizel yakıtla çalışabilen bir türbojeneratör dönüştürmek oldu. Superpower adı verilen bu yeni motor, Symphony ile yüzde 80 bileşen ortaklığına sahip. Temel fark, itiş sağlayan turbofan yerine ek kompresör kademelerinin kullanılması ve elektrik üretimi için serbest bir güç türbininin eklenmiş olması.

Superpower, soğutma gerektirmeden 43 °C’ye kadar ortam sıcaklıklarında çalışabiliyor. CEO ve kurucu Blake Scholl, geleneksel türbinlerin bu sıcaklıkta yüzde 20-30 verim kaybettiğini ancak Superpower’ın tam kapasite çalışabildiğini söylüyor.

Bir nakliye konteyneri boyutunda olan Superpower, 42 MW güç üretebiliyor. Kurulum süresinin temel hazırlıkların ardından yaklaşık iki hafta sürdüğü belirtiliyor. Şirket, AI altyapı firması Crusoe’dan gelen 29 Superpower siparişiyle 1,21 GW enerji üretimi sağlayacağını duyurdu. Boom, 2030 yılına kadar yıllık 4 GW kapasite üretmeyi hedefliyor.

Boom, ilk tam entegre türbinin 2026 sonunda hazır olması, müşteri teslimatlarının 2027’de başlaması ve Symphony çekirdeği testlerinin 2026 ortasında Colorado’da yapılması planlanıyor.

