Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Süpersonik motor Symphony yere indi: Yeni görevi yeri AI veri merkezleri!

    Boom Supersonic, Symphony motorunu temel alan 42 MW’lık Superpower türbinini tanıttı. Türbinin yapay zeka veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacını karşılayacağı açıklandı.

    Süpersonik jet motoru AI veri merkezleri için yeniden tasarlandı Tam Boyutta Gör

    ABD merkezli havacılık girişimi Boom Supersonic, yapay zeka veri merkezlerinin hızla artan elektrik ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış yeni bir doğal gaz türbinini tanıttı. Bu türbini özel kılan şey ise çekirdek teknolojisinin aslında şirketin Mach 1’in üzerindeki hızıyla dikkat çeken Symphony jet motorundan gelmesi.

    Süpersonik motor şimdi AI’a güç verecek

    Bilindiği üzere Boom Supersonic son yıllarda Overture süpersonik yolcu uçağını gökyüzüne çıkarmak için önemli ilerlemeler kaydetti. Ancak ses hızını aşan uçakların maliyeti oldukça yüksek ve yatırımcı fonları sınırlı olduğundan şirket, kısa vadede gelir yaratacak bir alternatif arayışına girdi. Bu arayış ise bambaşka bir sektörle buluştu: Yapay zeka veri merkezleri.

    AI veri merkezleri, hızla yayılırken ciddi miktarda enerji ve soğutma kaynağı gerektiriyor. Önümüzdeki yıllarda bu merkezlerin enerji talebinin en az iki katına çıkması bekleniyor ve 2035 yılına gelindiğinde ABD’deki elektrik tüketiminde en büyük payı bu veri merkezlerinin oluşturması öngörülüyor. Bu durum, teknoloji şirketlerini 7/24 kesintisiz enerji sağlayabilecek çözümler aramaya, hatta devre dışı bırakılmış nükleer santralleri yeniden faaliyete geçirmeye ve yeni santraller inşa etmeye yöneltiyor.

    Boom’un çözümü Symphony motorunu doğal gaz veya acil durumlarda dizel yakıtla çalışabilen bir türbojeneratör dönüştürmek oldu. Superpower adı verilen bu yeni motor, Symphony ile yüzde 80 bileşen ortaklığına sahip. Temel fark, itiş sağlayan turbofan yerine ek kompresör kademelerinin kullanılması ve elektrik üretimi için serbest bir güç türbininin eklenmiş olması.

    Superpower, soğutma gerektirmeden 43 °C’ye kadar ortam sıcaklıklarında çalışabiliyor. CEO ve kurucu Blake Scholl, geleneksel türbinlerin bu sıcaklıkta yüzde 20-30 verim kaybettiğini ancak Superpower’ın tam kapasite çalışabildiğini söylüyor.

    Bir nakliye konteyneri boyutunda olan Superpower, 42 MW güç üretebiliyor. Kurulum süresinin temel hazırlıkların ardından yaklaşık iki hafta sürdüğü belirtiliyor. Şirket, AI altyapı firması Crusoe’dan gelen 29 Superpower siparişiyle 1,21 GW enerji üretimi sağlayacağını duyurdu. Boom, 2030 yılına kadar yıllık 4 GW kapasite üretmeyi hedefliyor.

    Boom, ilk tam entegre türbinin 2026 sonunda hazır olması, müşteri teslimatlarının 2027’de başlaması ve Symphony çekirdeği testlerinin 2026 ortasında Colorado’da yapılması planlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    terleme hapı kullananlar almanya ekran kartı fiyatları 1.4 fire motor astigmatlı renkli lens kullananlar ampul iğne içilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 13 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum