Opera Neon tarayıcı genel kullanıma açıldı: Aylık 20 dolar

Opera Neon nedir?
Tarayıcı aynı zamanda Gemini 3 Pro ve GPT 5.1 gibi en güncel yapay zeka modellerine erişim sağlıyor. Opera Neon, Opera’nın yeni nesil yapay zeka geliştirmelerini test ettiği ve teknolojiyi erken aşamada, en ham haliyle deneyimlemeyi tercih eden kullanıcılar için oluşturduğu özel bir deneme alanı niteliği taşıyor.
Aylık 20 dolar
Mevcut özellikler arasında Gemini 3 Pro, GPT-5.1, Veo 3.1 ve Nano Banana Pro gibi üst düzey modeller bulunuyor. Ayrıca Neon Chat, Do ve Make ajanları, kullanıcının adına seyahat planı yapabilen, web sitesi oluşturabilen ve video üretebilen gelişmiş araçlar olarak dikkat çekiyor. Yeni eklenen ODRA derin araştırma ajanı, karmaşık konular hakkında kaynaklarıyla birlikte bilgi toplayıp sentezleyebiliyor ve “1 dakikalık araştırma” özelliği sunuyor.
Tarayıcıya erişim artık operaneon.com adresinden sağlanabiliyor. Opera'nın diğer tarayıcıları olan Opera One, Opera GX ve Opera Air ise kullanıcılarına halen ücretsiz yapay zeka özelliklerini Opera AI aracılığıyla sunmaya devam ediyor.