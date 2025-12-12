Giriş
    Opera Neon tarayıcı genel kullanıma açıldı: Aylık 20 dolar

    Opera, deneysel yapay zeka tarayıcısı Opera Neon’u genel kullanıma açtı. Gemini 3 Pro ve GPT-5.1 destekli tarayıcı, aylık 19,90 dolar abonelikle tüm kullanıcılara sunuluyor.

    Opera Neon tarayıcı genel kullanıma açıldı: Aylık 20 dolar Tam Boyutta Gör
    Opera, deneysel yapay zeka destekli tarayıcısı Opera Neon’un genel kullanıma açıldığını duyurdu. Yapay zeka odaklı tarayıcı geliştirmede öncü adımlar atan Opera, 2 Ekim’den bu yana yalnızca “Founders” adlı kapalı erken erişim sürecinde test edilen Neon’u artık tüm kullanıcıların erişimine sunmuş durumda. Bu süreçte topluluk geri bildirimleri doğrultusunda tarayıcıya önemli geliştirmeler eklenmişti.

    Opera Neon nedir?

    Opera Neon tarayıcı genel kullanıma açıldı: Aylık 20 dolar Tam Boyutta Gör
    Opera Neon, özellikle yapay zeka meraklıları ve ileri seviye kullanıcılar için tasarlanmış bir tarayıcı. Geleneksel tarayıcılardan farklı olarak yapay zeka ajanları üzerinden kullanıcılar adına görevler gerçekleştirebiliyor ve web uygulamaları geliştirebiliyor.

    Tarayıcı aynı zamanda Gemini 3 Pro ve GPT 5.1 gibi en güncel yapay zeka modellerine erişim sağlıyor. Opera Neon, Opera’nın yeni nesil yapay zeka geliştirmelerini test ettiği ve teknolojiyi erken aşamada, en ham haliyle deneyimlemeyi tercih eden kullanıcılar için oluşturduğu özel bir deneme alanı niteliği taşıyor.

    Aylık 20 dolar

    Opera Neon tarayıcı genel kullanıma açıldı: Aylık 20 dolar Tam Boyutta Gör
    Opera Neon için aylık 20 dolar ödemek gerekiyor. Ancak LLM bağımsız yapay zeka motoru sayesinde Opera Neon, sektörün en güncel yapay zeka modellerini tek bir çalışma alanında bir araya getiriyor. Böylece kullanıcılar, birden fazla ayrı abonelik için ödeme yapmak zorunda kalmıyor.

    Mevcut özellikler arasında Gemini 3 Pro, GPT-5.1, Veo 3.1 ve Nano Banana Pro gibi üst düzey modeller bulunuyor. Ayrıca Neon Chat, Do ve Make ajanları, kullanıcının adına seyahat planı yapabilen, web sitesi oluşturabilen ve video üretebilen gelişmiş araçlar olarak dikkat çekiyor. Yeni eklenen ODRA derin araştırma ajanı, karmaşık konular hakkında kaynaklarıyla birlikte bilgi toplayıp sentezleyebiliyor ve “1 dakikalık araştırma” özelliği sunuyor.

    Tarayıcıya erişim artık operaneon.com adresinden sağlanabiliyor. Opera’nın diğer tarayıcıları olan Opera One, Opera GX ve Opera Air ise kullanıcılarına halen ücretsiz yapay zeka özelliklerini Opera AI aracılığıyla sunmaya devam ediyor.

