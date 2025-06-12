Starlink son iki yılda hızını ikiye katladı ve 6 milyon aboneye ulaştı

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Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın uzaydan internet projesi Starlink, sadece iki yıl içinde büyük bir ivme kazandı. Hem kullanıcı sayısında hem de bağlantı hızlarında önemli artışlar yaşayan sistem, bugün 6 milyondan fazla aktif aboneye ulaşmış durumda. Ancak bu etkileyici büyümeye rağmen, halen ABD Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) belirlediği asgari genişbant internet kriterlerini tam olarak karşılayamıyor.

6 milyon kullanıcı, 140 ülke

SpaceX tarafından duyurulan güncel verilere göre, Starlink şu anda 140’tan fazla ülkede 6 milyonun üzerinde kullanıcıya hizmet veriyor. Bu küresel yayılım, sistemin artık yalnızca deneysel bir teknoloji olmadığını, ana akım bir internet alternatifi haline geldiğini gösteriyor. Servis, son olarak Faroe Adaları, Bangladeş, Bahreyn, Saint Vincent ve Ürdün gibi ülkelerde aktif hale getirilirken; Dominika ve Marshall Adaları’ndan önce Sint Maarten merkezli olarak Karayipler’de devreye alındı.

Türkiye ise bu büyümenin dışında kalmaya devam ediyor. Kapsama alanı içinde olmasına rağmen, yasal izinler nedeniyle Türkiye’de halen hizmete açılmayan Starlink’in yakın vadede ülkede aktif olması da beklenmiyor.

Hızlar artıyor, ancak yeterli değil

Tam Boyutta Gör Hız testi platformu Ookla’nın verilerine göre, Starlink’in ortalama indirme hızı 2022’nin üçüncü çeyreğinde 53,95 Mbps seviyesindeyken, 2025’in ilk çeyreğinde 104,71 Mbps’ye ulaştı. Bu artış, kullanıcı sayısındaki patlamaya rağmen sağlandı. Şirketin uydu sayısını da 1.761’den 7.607’ye çıkarması, bu hız artışının temel etkenlerinden biri olarak öne çıkıyor. SpaceX’in nihai hedefi ise tam 42.000 uyduyla tüm gezegeni kesintisiz internet kapsamasına almak.

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Her ne kadar indirme hızı artık çoğu kullanıcıda 100 Mbps seviyesini aşıyorsa da, FCC’nin genişbant tanımı yalnızca indirme değil, aynı zamanda 20 Mbps yükleme hızını da şart koşuyor. Starlink’in ortalama yükleme hızı ise yalnızca 14,84 Mbps düzeyinde. Ookla verilerine göre, Starlink kullanıcılarının sadece yüzde 17,4’ü hem indirme hem de yükleme kriterlerini aynı anda karşılayabiliyor. Bu oran, Starlink’in ABD’de devletten alabileceği 20 milyar dolarlık sübvansiyon açısından belirleyici olabilir.

Starlink’in gecikme süresi ortalama 45 milisaniye ile kabul edilebilir sınırda, ancak özellikle çevrim içi oyun gibi gecikmeye duyarlı uygulamalarda idealin biraz üzerinde. Öte yandan performans bölgeden bölgeye değişiyor. Kapasite fazlası olan bölgelerde kullanıcılar 100/20 Mbps sınırını rahatlıkla aşarken daha yoğun olan bölgelerde performans dalgalanıyor.

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