Sparkle 512MB GDDR5 bellekli GeForce GTS 450 modelini lanse etti

Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve bu açıdan firmanın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Sparkle, özel tasarımlı GeForce GTS 450 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 92mm fana sahip özel soğutucusu sayesinde, referans modele göre %9 daha serin çalışıyor.

Grafik işlem birimi 783MHz'de, paralel işlem birimleri 1566MHz'de bellekleri de 3608MHz'de çalışan ekran kartı 192x paralel işlem birimiyle geliyor. 128-Bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, PureVideo HD, CUDA, PhysX ve SLI teknolojilerini de destekliyor.

Çift DVI ve HDMI konnektörleriyle gelen özel tasarımlı GeForce GTS 450 modelinin fiyatı ise açıklanmadı.