Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sparkle 512MB GDDR5 bellekli GeForce GTS 450 modelini lanse etti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,5b
1
3
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve bu açıdan firmanın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Sparkle, özel tasarımlı GeForce GTS 450 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 92mm fana sahip özel soğutucusu sayesinde, referans modele göre %9 daha serin çalışıyor.

Grafik işlem birimi 783MHz'de, paralel işlem birimleri 1566MHz'de bellekleri de 3608MHz'de çalışan ekran kartı 192x paralel işlem birimiyle geliyor. 128-Bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, PureVideo HD, CUDA, PhysX ve SLI teknolojilerini de destekliyor.

Çift DVI ve HDMI konnektörleriyle gelen özel tasarımlı GeForce GTS 450 modelinin fiyatı ise açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
M@U 8 yıl
Geç kalınmış bir model. Ancak AMD'nin Juniper'ları satmaya devam edecek olması, bu kartın da fiyatı iyi olduğu sürece satacağını gösterir. Tabi yeni daha iyidir düşüncesi ile ismi sayesinde kazanan taraf AMD olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sunbuloglu 9 yıl
Hala 512 mb ve hala 128 bit. Çıkarmasalar daha iyi. DX11 desteği bişey ifade etmez ki. Zaten tesellation açılırsa bu kart zannımca doğru dürüst oyunda oynatmaz gibime geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mech.Engineer 9 yıl

Sunbuloglu

Hala 512 mb ve hala 128 bit. Çıkarmasalar daha iyi. DX11 desteği bişey ifade etmez ki. Zaten tesellation açılırsa bu kart zannımca doğru dürüst oyunda oynatmaz gibime geliyor.



GTX460 ne güne duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Yeni Macbook Pro 15" hakkında bütün detaylar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Kanser olduğumu öğrendim. (27.05.2019
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim