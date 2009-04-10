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Sparkle düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modelini duyurdu
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan ve özellikle Calibre serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan Sparkle, arka arkaya duyurduğu yeni ekran kartlarıyla ses getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2GB GDDR3 bellekli GTX 285 modelini gösteren firma, yaptığı açıklama ile düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modelini de tanıttı.

Sparkle'ın düşük güç tüketimli yeni ekran kartında 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve çalışma gerilimi düşürülen G92b GPU'sunu kullanılıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 112x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının GPU'su 550MHz'de, paralel işlemcileri 1375MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapıyor.

Çalışmak için herhangi bir harici güç girişine ihtiyaç duymayan düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modeli, çift DVI konnektörüne sahip. Destek veren anakartlarda SLI kurulumu da gerçekleştirebilen ekran kartında özel tasarım bir soğutucu kullanılmış. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen kartın yurt dışı satış fiyatı 99 Avro'nun altında olacak gibi görünüyor.


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yc#1 10 yıl
Saat hızları standart 9800GT'den biraz düşük, ayrıca karta PCI Express veriyolundan gelen 75W güç ancak yettiği için (bir başka ifadeyle ek güç girişi olmadığı için) hızşırtma olanakları oldukça sınırlı. Umarım fiyatları normal 9800GT'den çok daha fazla değildir.
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ahmetkep 10 yıl

Orjinalden alıntı: yc#1

Saat hızları standart 9800GT'den biraz düşük, ayrıca karta PCI Express veriyolundan gelen 75W güç ancak yettiği için (bir başka ifadeyle ek güç girişi olmadığı için) hızşırtma olanakları oldukça sınırlı. Umarım fiyatları normal 9800GT'den çok daha fazla değildir.

ne yani normal 9800 gt den daha pahalımı olucak sanıyorsun?
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sdbz 10 yıl
Güç düşünce başarım da düşüyormu ki?
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max975 10 yıl
düşük güç gerçekten iyi iş yapacak herhalde..
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forvet09 10 yıl
güzel haber. 300w psu yeterli anlamına mı geliyor?
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trulli 10 yıl
Orjinalden alıntı: forvet007

güzel haber. 300w psu yeterli anlamına mı geliyor?


aynen öle, psu masrafına girmek istemeyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan.
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