Sparkle düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modelini duyurdu

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan ve özellikle Calibre serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan Sparkle, arka arkaya duyurduğu yeni ekran kartlarıyla ses getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2GB GDDR3 bellekli GTX 285 modelini gösteren firma, yaptığı açıklama ile düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modelini de tanıttı.

Sparkle'ın düşük güç tüketimli yeni ekran kartında 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve çalışma gerilimi düşürülen G92b GPU'sunu kullanılıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 112x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının GPU'su 550MHz'de, paralel işlemcileri 1375MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapıyor.

Çalışmak için herhangi bir harici güç girişine ihtiyaç duymayan düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modeli, çift DVI konnektörüne sahip. Destek veren anakartlarda SLI kurulumu da gerçekleştirebilen ekran kartında özel tasarım bir soğutucu kullanılmış. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen kartın yurt dışı satış fiyatı 99 Avro'nun altında olacak gibi görünüyor.

