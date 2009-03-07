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Sparkle'dan HDMI konnektörlü iki yeni GeForce GTS 250 duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle'dan HDMI konnektörlü iki yeni GeForce GTS 250 duyurdu
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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve Calibre serisi yüksek performanslı modelleriyle tanınan Sparkle, GeForce GTS 250 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı. Firmanın yeni modelleri, standart soğutucu ile gelen referans tasarımlı GeForce GTS 250 modeline kıyasla hem soğutucu hem de bağlantı özellikleri açısından özelleştirilmiş detaylara sahipler.

Nvidia tarafından 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği Sparkle imzalı yeni ekran kartları 256-bit bellek veri yoluna ve 128x paralel işlem birimine sahipler. Belek kapasiteleriyle ayrılan ve biri 512MB GDDR3 diğeri ise 1024MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kartlar, çift slot tasarıma sahip özel soğutucu ile birlikte geliyorlar.

Grafik işlem birimleri 738MHz'de, paralel işlemcileri 1836MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapan ekran kartları DirectX10, CUDA, PhysX ve 3 yollu SLI teknolojilerine de destek veriyor. D-Sub ve DVI bağlantılarına ek olarak HDMI konnektörüne sahip olan kartların yakın zamanda kullanıma sunulmaları bekleniyor.


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Vuze 10 yıl
fiyatı hakkında net bir bilgi varmı?
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alpabi 10 yıl
Beyler HDMI çıkış ile 3 monitör desteği mi geliyor yoksa ikinci monitör için iki alternetif çıkış mı vermiş oluyorlar?
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McCarty 10 yıl

Orjinalden alıntı: alpabi

Beyler HDMI çıkış ile 3 monitör desteği mi geliyor yoksa ikinci monitör için iki alternetif çıkış mı vermiş oluyorlar?



3 monitor destegi veriyor. yanı 3 monitorun varsa ve bunlara uygun giriş/cikiş'lara monitorun destekliyorsa görüntü alabilirsin.
Bu arada umariz Sparkle şu fan olayini biraz geliştirir ve sessiz'e yakın kaliteli bir fan takarak üretirler.
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tolgaciik 10 yıl
Şu HDMI lar artık standart çıkış olma yolunda ilerliyorlar..
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SHARINGAN 10 yıl
6 senedir 6600 GT benim kahrımı az çekmedi artık emekli etmek istiyorum

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yerroner 10 yıl
Elimdeki karta bakıyorum. Çıkış tarihi 2007 Aralık. (Sparkle 8800 GTS), saat hızları dışında aynı değerler. (650/972/1650) Ben de oc'li kullanıyorum ve üstteki karttan daha iyi performans alabiliyorum. 55 yerine 65 nm olması dışında hiçbir fark yok. Bu G92 tarihin en başarılı GPU'larından birisi olacak bu gidişle.
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activ 10 yıl

Orjinalden alıntı: yerroner

Elimdeki karta bakıyorum. Çıkış tarihi 2007 Aralık. (Sparkle 8800 GTS), saat hızları dışında aynı değerler. (650/972/1650) Ben de oc'li kullanıyorum ve üstteki karttan daha iyi performans alabiliyorum. 55 yerine 65 nm olması dışında hiçbir fark yok. Bu G92 tarihin en başarılı GPU'larından birisi olacak bu gidişle.


Gerçektende nvidia g92 den çok ekmek yedi kolay kolay bırakmakta istemiyor bu chipi.
Yaşlanmış olmasına rağmen hala göreceli uygun performansa sahip.
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sampiyon bilo 10 yıl
Efsanevi 8800GT nvidia'nın ve bizlerin göz bebeği oldu.
Sadece güncelleme ile hala daha ayakta duruyor.
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