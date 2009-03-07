Sparkle'dan HDMI konnektörlü iki yeni GeForce GTS 250 duyurdu

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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve Calibre serisi yüksek performanslı modelleriyle tanınan Sparkle, GeForce GTS 250 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı. Firmanın yeni modelleri, standart soğutucu ile gelen referans tasarımlı GeForce GTS 250 modeline kıyasla hem soğutucu hem de bağlantı özellikleri açısından özelleştirilmiş detaylara sahipler.

Nvidia tarafından 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği Sparkle imzalı yeni ekran kartları 256-bit bellek veri yoluna ve 128x paralel işlem birimine sahipler. Belek kapasiteleriyle ayrılan ve biri 512MB GDDR3 diğeri ise 1024MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kartlar, çift slot tasarıma sahip özel soğutucu ile birlikte geliyorlar.

Grafik işlem birimleri 738MHz'de, paralel işlemcileri 1836MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapan ekran kartları DirectX10, CUDA, PhysX ve 3 yollu SLI teknolojilerine de destek veriyor. D-Sub ve DVI bağlantılarına ek olarak HDMI konnektörüne sahip olan kartların yakın zamanda kullanıma sunulmaları bekleniyor.