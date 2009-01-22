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Spire'den sabit disk yedekleme cihazı; Spectrum II

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Spire'den sabit disk yedekleme cihazı; Spectrum II
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Spire'den sabit disk yedekleme cihazı; Spectrum II
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İşlemci soğutucularıyla tanınan komponent üreticisi Spire, sabit disk yedeklemesinin çok daha kolay ve efektif bir şekilde yapılabilmesine olanak tanıdığını belirttiği Spectrum isimli cihazın yeni modelini duyurdu. Spectrum II isimli yeni cihaz ile kullanıcılar, kapasitesi 1TB'a kadar olan IDE veya SATA uyumlu sabit disklerindeki veriyi Spectrum II aracılığıyla USB 2.0 arabirimi üzerinde herhangi bir PC'ye aktarabilecekler. 65 x 47 x 16 mm boyutlarında ve 50 gram ağırlığında olan Spire Spectrum II, Windows 98/ME/2000/XP/Vista ile Mac OS 8.6 ve OS X işletim sistemlerine destek veriyor ve 3 yıllık garanti ile kullanıma sunuluyor. Cihazın fiyatı hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.


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eryen 10 yıl
HDD kutusundan farkı, Kutu olarak gelmiyor.
Bu zımbırtı sadece IDE veya SATA arabirimini USB'e çeviriyor.
HDD'e güç vermek için ayıca adaptör kullanıyorsunuz.
Piyasada hali hazırda mevcut bir ürün.
Hele bu tür ürünler için marka sorgulaması da gerekmiyor zaten.
Hepsi çin mali. Canı sıkılan üstüne marka basıyor.
20-30TL fiyatı var.
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max975 10 yıl
iyi bakalım
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winnerS 10 yıl
Bunun bildiğimiz hdd kutularından farkı nedir teknik olarak?
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kmp16 10 yıl
Kesinlikle Atıl durumda bekleyen HDD lerden veri almak gerektiği zaman işe yarayacak bir alet. Fiyatı uygun olursa almak akıllıca olacaktır. Bilgilendirme için teşekkürler
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sampiyon bilo 10 yıl
Bu kutulardan almam lazım.Elimde 20 GB'lik bir harddisk var.Sizce bu kulardan almaya değer mi?
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