Spire'den sabit disk yedekleme cihazı; Spectrum II

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İşlemci soğutucularıyla tanınan komponent üreticisi Spire, sabit disk yedeklemesinin çok daha kolay ve efektif bir şekilde yapılabilmesine olanak tanıdığını belirttiği Spectrum isimli cihazın yeni modelini duyurdu. Spectrum II isimli yeni cihaz ile kullanıcılar, kapasitesi 1TB'a kadar olan IDE veya SATA uyumlu sabit disklerindeki veriyi Spectrum II aracılığıyla USB 2.0 arabirimi üzerinde herhangi bir PC'ye aktarabilecekler. 65 x 47 x 16 mm boyutlarında ve 50 gram ağırlığında olan Spire Spectrum II, Windows 98/ME/2000/XP/Vista ile Mac OS 8.6 ve OS X işletim sistemlerine destek veriyor ve 3 yıllık garanti ile kullanıma sunuluyor. Cihazın fiyatı hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.