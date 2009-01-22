Spire'den sabit disk yedekleme cihazı; Spectrum II

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İşlemci soğutucularıyla tanınan komponent üreticisi Spire, sabit disk yedeklemesinin çok daha kolay ve efektif bir şekilde yapılabilmesine olanak tanıdığını belirttiği Spectrum isimli cihazın yeni modelini duyurdu. Spectrum II isimli yeni cihaz ile kullanıcılar, kapasitesi 1TB'a kadar olan IDE veya SATA uyumlu sabit disklerindeki veriyi Spectrum II aracılığıyla USB 2.0 arabirimi üzerinde herhangi bir PC'ye aktarabilecekler. 65 x 47 x 16 mm boyutlarında ve 50 gram ağırlığında olan Spire Spectrum II, Windows 98/ME/2000/XP/Vista ile Mac OS 8.6 ve OS X işletim sistemlerine destek veriyor ve 3 yıllık garanti ile kullanıma sunuluyor. Cihazın fiyatı hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.
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Bu zımbırtı sadece IDE veya SATA arabirimini USB'e çeviriyor.
HDD'e güç vermek için ayıca adaptör kullanıyorsunuz.
Piyasada hali hazırda mevcut bir ürün.
Hele bu tür ürünler için marka sorgulaması da gerekmiyor zaten.
Hepsi çin mali. Canı sıkılan üstüne marka basıyor.
20-30TL fiyatı var.