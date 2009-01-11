SSD'ler gelişiyor: 1TB kapasiteli ilk 2.5" SSD tanıtıldı

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Depolama teknolojilerinde endüstrinin geleceği olarak düşünülen ve günümüzde yaygın olarak kullanılan mekanik disklerin yerini alacağı öngörülen katı hâl diskleri (SSD'ler) gelişmeye devam ediyor. Flash bellek teknolojisini esas alan ve sabit disklere kıyasla çok sayıda önemli avantaja sahip olan SSD'lerin önündeki iki büyük engelden biri olan kapasite sorunu gelişen teknolojiye paralel olarak hızlı bir şekilde aşılıyor.

Hatırlanacağı üzere sektöre yön veren isimlerden Toshiba geçtiğimiz günlerde endüstrinin 512GB'lık ilk SSD'sini duyurmuş ve önümüzdeki aylarda kullanıma sunacağını açıklamıştı. 512GB da yeterli gelmez diyenler için süpriz bir açıkalama da pureSilicon firmasından geldi ve firma Nitro serisi 1 terabyte'lık depolama kapasitesine sahip, endüstrinin en yüksek yoğunluklu 2.5-inç SSD modelini duyurdu.

Kapasite/alan değerlendirmesinde her santimetreküp için 15.40GB'lık depolama kapasitesi sağlayarak en kompakt hatta 1TB'lık çözümler arasında en az yer kaplayan depolama birimi olduğu iddia edilen yeni SSD'nin dört tanesi ile 3.5" HDD'ye eş değer bir alanda 4TB'lık yüksek performanslı depolama kurulumları yapılabileceği belirtiliyor. SATA-II arabirimini kullanan SSD'nin performansı da dikkat çekiyor.

Yapılan açıklamalara göre, pureSilicon firmasının Nitro serisi dahilinde hazırladığı 1TB'lık yeni SSD, 240MB/sn'lik okuma ve 215MB/sn'lik yazma hızlarını destekleyebiliyor. Ayrıca rasgele okuma ve yazma değerlerinin (IOPS 4K) de sırasıyla 50.000 ve 10.000 olduğu belirtiliyor. Yük altında 4.8 Watt, bekleme durumunda ise 0.1 Watt'lık güç tüketimine sahip olan SSD, 100.2mm x 69.85mm x 9.5mm boyutlarında.

pureSilicon firmasının yılın üçüncü çeyreğinde kullanıma sunulması beklenen Nitro serisi 1TB'lık yeni SSD'si için şimdilik herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.