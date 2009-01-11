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SSD'ler gelişiyor: 1TB kapasiteli ilk 2.5" SSD tanıtıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SSD'ler gelişiyor: 1TB kapasiteli ilk 2.5
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Depolama teknolojilerinde endüstrinin geleceği olarak düşünülen ve günümüzde yaygın olarak kullanılan mekanik disklerin yerini alacağı öngörülen katı hâl diskleri (SSD'ler) gelişmeye devam ediyor. Flash bellek teknolojisini esas alan ve sabit disklere kıyasla çok sayıda önemli avantaja sahip olan SSD'lerin önündeki iki büyük engelden biri olan kapasite sorunu gelişen teknolojiye paralel olarak hızlı bir şekilde aşılıyor.

Hatırlanacağı üzere sektöre yön veren isimlerden Toshiba geçtiğimiz günlerde endüstrinin 512GB'lık ilk SSD'sini duyurmuş ve önümüzdeki aylarda kullanıma sunacağını açıklamıştı. 512GB da yeterli gelmez diyenler için süpriz bir açıkalama da pureSilicon firmasından geldi ve firma Nitro serisi 1 terabyte'lık depolama kapasitesine sahip, endüstrinin en yüksek yoğunluklu 2.5-inç SSD modelini duyurdu.

Kapasite/alan değerlendirmesinde her santimetreküp için 15.40GB'lık depolama kapasitesi sağlayarak en kompakt hatta 1TB'lık çözümler arasında en az yer kaplayan depolama birimi olduğu iddia edilen yeni SSD'nin dört tanesi ile 3.5" HDD'ye eş değer bir alanda 4TB'lık yüksek performanslı depolama kurulumları yapılabileceği belirtiliyor. SATA-II arabirimini kullanan SSD'nin performansı da dikkat çekiyor.

Yapılan açıklamalara göre, pureSilicon firmasının Nitro serisi dahilinde hazırladığı 1TB'lık yeni SSD, 240MB/sn'lik okuma ve 215MB/sn'lik yazma hızlarını destekleyebiliyor. Ayrıca rasgele okuma ve yazma değerlerinin (IOPS 4K) de sırasıyla 50.000 ve 10.000 olduğu belirtiliyor. Yük altında 4.8 Watt, bekleme durumunda ise 0.1 Watt'lık güç tüketimine sahip olan SSD, 100.2mm x 69.85mm x 9.5mm boyutlarında.

pureSilicon firmasının yılın üçüncü çeyreğinde kullanıma sunulması beklenen Nitro serisi 1TB'lık yeni SSD'si için şimdilik herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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Mr.ED 2 yıl
Güzel hort. 60 TB olanlar fuarlarda sergilenir oldu ama hayaller hala 1 Tb gerçekler 250 gb.
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gcb1903 2 yıl
Vay vay. 8 yıl oldu hâlâ bekliyoruz. 1 tb inmedi 3 5 yılı var diyorduk ama sanırım inmeyecek. Bu sınırda kaldı. O yüzden baya bir süre daha 120/240 GB ile devam.
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namigencan 10 yıl
SSD ler yakında olmasada ileride ucuzlar ozaman bende 1 tb ssd sahibi olabilirim.
(1 tb kapıyı açtım ben 3 seneye zor alırım ssd' yi)
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mc.kork 10 yıl
Bunlardan 4 tanesini raid yapacaksın
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by_ProXy 10 yıl
bu ürünler son kullanıcı için şuan erken fakat kullanıcı firmaları tarafından yoğun talep alıyorlar doğal olarak üreticiler bir birleriyle yarıştıkları için son kullanıcıya kullanım için erken zaman umut oluyor. Ancak benim anlamadığım hdd sektörünün öncüleri seagate,samsung,western neden hala aktif olmadılar... ?
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cato16 10 yıl
1300 dolar.İddiaya giren? :)
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lahmACUN3263 10 yıl
Alışageldiğimiz HDD üreticileri eminimki; ya kara kara düşünüyor yada harıl harıl tesis kuruyor, ar-ge çalışmaları yapıyordur. Yeni teknoloji ve kapasitelerle onlarda piyasaya iyice düşerse rekabet canlanır, fiyatlar işte o zaman düşer...
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rashHit 10 yıl
evet 10 tb lik düşüncenizi destekliyorum nede olsa bu zaman da bir hd formatında film 25 gb yer tuta biliyor bir dvd nin beş katı bu da demek oluyor ki artık eskiye nazaran daha fazla depolama alanı gerekli bunu sağlamakta bu adamların işi :)
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gordon01 10 yıl
Ne zaman SSD haberi olsa hep aynı umut dolu yorumlar, beklentiler
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hakan-_- 10 yıl

Orjinalden alıntı: rashHit

evet 10 tb lik düşüncenizi destekliyorum nede olsa bu zaman da bir hd formatında film 25 gb yer tuta biliyor bir dvd nin beş katı bu da demek oluyor ki artık eskiye nazaran daha fazla depolama alanı gerekli bunu sağlamakta bu adamların işi :)


niye bizim işimiz olmasın ki bence bizde onlarn yapabildiklerini yapabilecek kapasitedeyiz... Malesef artık bunu sadece dışardakilerin yapabileceğini kabullendik...
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XivA 10 yıl
bu gidişle seagate- wd - maxtor gidici olur benden demesi.
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dmrdln2 10 yıl
Arkadaşlar bir kimyacı olarak söyleyebilirm ki OLED çok çok çok farklı bir şey.. Öyle "OLED çıkcak deniyodu çıkmadı SSDler de geç çıkar" demek yanlış.. OLED'in geliştirilmesi tamamlandığında gerçekten dünyayı etkileyecek ama bu 2 seneye ucuzlar, ucuzlayınca alırız gibi bir şey değil.. Geleceğin multimedia dünyası OLED ile şekillenecek..
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ellerimkirli 10 yıl

Orjinalden alıntı: XivA

bu gidişle seagate- wd - maxtor gidici olur benden demesi.

Katılmıyorum. Onlar da armut toplayacak değiller tabiiki, keza ssd konusunda bu firmalardan haberler güngeçtikçe çoğalıyor.
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Batuist 10 yıl
artık satın alınabilir hale gelseler tek beklentimiz o ...
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MrPerFormance 10 yıl
artık seri bir şekilde satılmaya başlansa iyi olacak.
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suslu76 10 yıl
oled kadar olacağını zannetmiyorum çünkü olede hala ciddi bir rapip olarak lcd var, ama klasik sabit diskler ssdlerle uzun süre yarışamaz
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