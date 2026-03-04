Giriş
    Start&Stop sisteminin mucidinden Trump'a sert tepki: Gerçekten motoru yıpratıyor mu?

    Start&Stop sistemini icat eden mühendis Mauro Palitto, Donald Trump'ın bu teknolojiyi devreden çıkarma kararını eleştirdi. Ayrıca sistemin motora zarar verdiği yönündeki iddialara da açıklık getirdi.

    Start&Stop sisteminin mucidinden Trump'a sert tepki
    Start&Stop sisteminin mucidi İtalyan mühendis Mauro Palitto, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu teknolojiyi teşvik listesinden çıkarma kararını neredeyse "suç teşkil eden bir adım" olarak nitelendirdi. Bildiğiniz üzere bu sistem, trafik ışıklarında veya yoğun trafikte motoru otomatik olarak kapatıp birkaç saniye içinde yeniden çalıştırarak hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de emisyon değerlerini düşürüyor.

    Bugün 88 yaşında olan ve kariyerinin büyük bir kısmını İtalya'nın dev otomobil üreticisi Fiat'ta geçiren Palitto, sistemin çevre için ideolojik bir tercih değil, "basit ve etkili" bir çözüm olduğunu savunuyor. İtalyan mühendise göre Trump yönetiminin, çevreci düzenlemeleri esneterek yeni araç başına yaklaşık 2.400 dolar tasarruf sağlama vaadiyle aldığı bu karar, sektörü geriye götüren "dar görüşlü" bir hamle.

    Start&Stop sisteminin mucidinden Trump'a sert tepki Tam Boyutta Gör

    Motoru bozar iddialarına yanıt

    Sistemin motor ve aküye zarar verdiği yönündeki yaygın inanışlara da değinen Palitto, bu iddiaları "efsane" olarak değerlendirdi. Mühendis, sistemin elektronik olarak motorun açısal hızını takip ettiğini ve motor gerçek çalışmaya ulaşır ulaşmaz marş motorunu devreden çıkardığını belirtiyor. Bu sürecin birkaç salise içinde gerçekleştiğini ve uzun süreli manuel marşa kıyasla aşınmayı sınırladığını ifade ediyor. Özellikle şehir içinde çalışan taksicilerin Start&Stop'u devre dışı bırakmasını büyük bir hata olarak gören Palitto, sistemin en yüksek verimi şehir içi trafikte verdiğini vurguladı.

    Start&Stop sisteminin mucidinden Trump'a sert tepki Tam Boyutta Gör
    Trump'ın kararının otomotiv sektöründe ilerlemeyi durduracak bir adım olarak gördüğünü belirten Palitto, buna rağmen teknolojik dönüşümün durdurulamayacağını düşünüyor. Ünlü mühendise göre, Trump istese de istemese de gelecek elektrikli araçlarda yatıyor. Palitto, geleceğin sürücüsüz Robotaksi'lerinde artık Start&Stop sistemine gerek kalmayacağını, çünkü içten yanmalı motorların tamamen ortadan kalkacağını ve asıl büyük devrimin bu noktada gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.
