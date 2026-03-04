Start&Stop sisteminin mucidinden Trump'a sert tepki: Gerçekten motoru yıpratıyor mu?

Bugün 88 yaşında olan ve kariyerinin büyük bir kısmını İtalya'nın dev otomobil üreticisi Fiat'ta geçiren Palitto, sistemin çevre için ideolojik bir tercih değil, "basit ve etkili" bir çözüm olduğunu savunuyor. İtalyan mühendise göre Trump yönetiminin, çevreci düzenlemeleri esneterek yeni araç başına yaklaşık 2.400 dolar tasarruf sağlama vaadiyle aldığı bu karar, sektörü geriye götüren "dar görüşlü" bir hamle.
Motoru bozar iddialarına yanıt
Sistemin motor ve aküye zarar verdiği yönündeki yaygın inanışlara da değinen Palitto, bu iddiaları "efsane" olarak değerlendirdi. Mühendis, sistemin elektronik olarak motorun açısal hızını takip ettiğini ve motor gerçek çalışmaya ulaşır ulaşmaz marş motorunu devreden çıkardığını belirtiyor. Bu sürecin birkaç salise içinde gerçekleştiğini ve uzun süreli manuel marşa kıyasla aşınmayı sınırladığını ifade ediyor. Özellikle şehir içinde çalışan taksicilerin Start&Stop'u devre dışı bırakmasını büyük bir hata olarak gören Palitto, sistemin en yüksek verimi şehir içi trafikte verdiğini vurguladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: