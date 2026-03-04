Start&Stop sisteminin mucidinden Trump'a sert tepki: Gerçekten motoru yıpratıyor mu?

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Start&Stop sisteminin mucidi İtalyan mühendis Mauro Palitto, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu teknolojiyi teşvik listesinden çıkarma kararını neredeyse "suç teşkil eden bir adım" olarak nitelendirdi. Bildiğiniz üzere bu sistem, trafik ışıklarında veya yoğun trafikte motoru otomatik olarak kapatıp birkaç saniye içinde yeniden çalıştırarak hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de emisyon değerlerini düşürüyor.

Trafiğe takılmayan Mercedes tanıtıldı: 10 milyon dolar! 22 sa. önce eklendi

Bugün 88 yaşında olan ve kariyerinin büyük bir kısmını İtalya'nın dev otomobil üreticisi Fiat'ta geçiren Palitto, sistemin çevre için ideolojik bir tercih değil, "basit ve etkili" bir çözüm olduğunu savunuyor. İtalyan mühendise göre Trump yönetiminin, çevreci düzenlemeleri esneterek yeni araç başına yaklaşık 2.400 dolar tasarruf sağlama vaadiyle aldığı bu karar, sektörü geriye götüren "dar görüşlü" bir hamle.

Tam Boyutta Gör

Motoru bozar iddialarına yanıt

Sistemin motor ve aküye zarar verdiği yönündeki yaygın inanışlara da değinen Palitto, bu iddiaları "efsane" olarak değerlendirdi. Mühendis, sistemin elektronik olarak motorun açısal hızını takip ettiğini ve motor gerçek çalışmaya ulaşır ulaşmaz marş motorunu devreden çıkardığını belirtiyor. Bu sürecin birkaç salise içinde gerçekleştiğini ve uzun süreli manuel marşa kıyasla aşınmayı sınırladığını ifade ediyor. Özellikle şehir içinde çalışan taksicilerin Start&Stop'u devre dışı bırakmasını büyük bir hata olarak gören Palitto, sistemin en yüksek verimi şehir içi trafikte verdiğini vurguladı.

Tam Boyutta Gör Trump'ın kararının otomotiv sektöründe ilerlemeyi durduracak bir adım olarak gördüğünü belirten Palitto, buna rağmen teknolojik dönüşümün durdurulamayacağını düşünüyor. Ünlü mühendise göre, Trump istese de istemese de gelecek elektrikli araçlarda yatıyor. Palitto, geleceğin sürücüsüz Robotaksi'lerinde artık Start&Stop sistemine gerek kalmayacağını, çünkü içten yanmalı motorların tamamen ortadan kalkacağını ve asıl büyük devrimin bu noktada gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: