    BMW, otomobil tamiratını zorlaştıracak vida geliştirdi: İşte patent görselleri

    BMW standart el aletleriyle sökülemeyen özel vidalar için patent aldı. Bu hamle araç sahipleri için tamirat sürecini zorlaştırarak, kullanıcıları yetkili servislere yönlendirebilir.

    BMW, otomobil tamiratını zorlaştıracak vida geliştirdi Tam Boyutta Gör
    BMW, araç sahiplerinin ve özel servislerin işini zorlaştırabilecek, ancak markanın estetik anlayışını perçinleyen sıra dışı bir patentle gündeme geldi. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından 11 Aralık 2025 tarihinde yayınlanan belgelere göre Bavyeralı üretici, baş kısmı BMW logosu şeklinde tasarlanmış özel vidalar geliştirdi.

    Yeni vida başları geleneksel düz, yıldız veya alyan yuvalarının aksine BMW ambleminin dört çeyreğe bölünmüş karakteristik motifini taşıyor. Patent dosyasına göre vidaların bazı bölümleri girintili, geri kalanlar ise düz veya yükseltilmiş bir yapıda tasarlanmış. Bu da vidaları sıkmak veya gevşetmek için yalnızca BMW bayileri ve yetkili servis merkezlerinde bulunan özel bir alet kullanılmasını zorunlu kılıyor.

    BMW, otomobil tamiratını zorlaştıracak vida geliştirdi Tam Boyutta Gör

    "Tamir Hakkı" tartışmaları alevlendi

    Patent dosyasında yuvalı, düz ve yuvarlak tipler dahil olmak üzere dört farklı vida başından bahsedilmiş. Bu tasarımın, motor bölmesinden iç mekana ve hatta dış panellere kadar pek çok alanda kullanılması öngörülüyor. Bu fikir daha şimdiden otomobil tutkunları ve özel servisler tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmış durumda.

    Mercedes gibi rakiplerin far tamirini kolaylaştırmak için yapıştırıcıdan vidaya geçiş yaptığı bir dönemde BMW'nin bu stratejisi "tamir hakkı" savunucuları tarafından eleştiriliyor. Uzmanlara göre bu hamle araç sahiplerini basit işlemler için bile yetkili servislere mahkum edebilir. Öte yandan internet dünyasının konuyla ilgili çözüm önerisi de var.

    BMW, otomobil tamiratını zorlaştıracak vida geliştirdi Tam Boyutta Gör

    Çözüm AliExpress ve Temu'da

    Söz konusu patent sosyal medya ve otomobil forumlarında alay konusu oldu. Pek çok kullanıcı, BMW'nin bu vidaları piyasaya sürmesinden çok kısa bir süre sonra uyumlu tornavida uçlarının AliExpress veya Temu gibi platformlarda satışa çıkacağını düşünüyor. Hatta bazı kullanıcılar, bu vidaların sadece görsel bir detay olarak kalacağını ve kritik parçalarda kullanılmayacağını umuyor.

    BMW'nin 7 Haziran 2024'te başvurusunu yaptığı bu tasarımın seri üretim araçlarda kullanılıp kullanılmayacağı henüz kesinleşmiş değil. Otomobil üreticileri genellikle hiçbir zaman gerçeğe dönüşmeyecek birçok patent alabiliyor. Ancak bu tasarımın hayata geçmesi durumunda, BMW sahiplerinin araçlarına standart bir tornavida ile müdahale etme imkanının ciddi ölçüde kısıtlanacağı bir gerçek.

