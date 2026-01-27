Volvo, 5 yıllık otomobillerine yapay zeka ekliyor

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Beş yıl önce üretilmiş bir araca bugün yapay zeka eklenebileceği fikri o dönem kulağa bilim kurgu gibi geliyordu. Volvo ise bunu gerçeğe dönüştürerek otomobil dünyasında dikkat çekici bir adım attı. İsveçli üretici, 2021 ve sonrası Volvo modellerine önümüzdeki aylarda Google'ın en yeni yapay zeka asistanı Gemini'yi ücretsiz olarak sunacağını duyurdu.

Söz konusu açıklama Volvo Cars'ın Baş Mühendislik ve Teknoloji Sorumlusu Anders Bell'den geliyor. Güncelleme, servise gitmeye gerek kalmadan kablosuz (OTA) yazılım güncellemesiyle araçlara yüklenecek. Volvo, 2024 yılında Google tabanlı yeni yeni bir bilgi-eğlence sistemini daha eski modellere de sunarak, eski araçlarını yeni modellerle aynı çizgiye getireceğinin sözünü vermişti.

İleri görüşlü mühendislik

Dünya genelinde yollarda olan yaklaşık 2.5 milyon Volvo, bu güncelleme sayesinde Google tarafından geliştirilen ancak Volvo ekosistemine entegre edilen yapay zeka özelliklerine kavuşacak. Volvo bu stratejisiyle, sadece elektrikli araç dönüşümünde değil, yazılım güvenilirliği ve sürekliliği konusunda da "İsveç kalitesini" koruduğunu kanıtlamak istiyor.

Bell'e göre bu başarının temelinde, geçmişte yapılan doğru mühendislik kararları yatıyor. Volvo, yıllar önce tasarladığı donanımları, gelecekteki teknolojileri bile çalıştırabilecek bir esneklik payıyla geliştirmiş. Bu da beş yıl önceki Volvo'ların donanım altyapısının bile bugün Gemini gibi gelişmiş bir yapay zekayı destekleyebilecek kapasitede olduğunu ortaya koyuyor.

