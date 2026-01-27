Volvo, 5 yıllık otomobillerine yapay zeka ekliyor

Söz konusu açıklama Volvo Cars'ın Baş Mühendislik ve Teknoloji Sorumlusu Anders Bell'den geliyor. Güncelleme, servise gitmeye gerek kalmadan kablosuz (OTA) yazılım güncellemesiyle araçlara yüklenecek. Volvo, 2024 yılında Google tabanlı yeni yeni bir bilgi-eğlence sistemini daha eski modellere de sunarak, eski araçlarını yeni modellerle aynı çizgiye getireceğinin sözünü vermişti.
İleri görüşlü mühendislik
Dünya genelinde yollarda olan yaklaşık 2.5 milyon Volvo, bu güncelleme sayesinde Google tarafından geliştirilen ancak Volvo ekosistemine entegre edilen yapay zeka özelliklerine kavuşacak. Volvo bu stratejisiyle, sadece elektrikli araç dönüşümünde değil, yazılım güvenilirliği ve sürekliliği konusunda da "İsveç kalitesini" koruduğunu kanıtlamak istiyor.
Bell'e göre bu başarının temelinde, geçmişte yapılan doğru mühendislik kararları yatıyor. Volvo, yıllar önce tasarladığı donanımları, gelecekteki teknolojileri bile çalıştırabilecek bir esneklik payıyla geliştirmiş. Bu da beş yıl önceki Volvo'ların donanım altyapısının bile bugün Gemini gibi gelişmiş bir yapay zekayı destekleyebilecek kapasitede olduğunu ortaya koyuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik