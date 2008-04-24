STEC'den 1-inç'lik boyutu ve 90MB/sn okuma hızıyla dikkat çeken yeni SSD'ler

Hitachi'nin 450GB kapasiteli ve 15K dönüş hızına sahip olan sabit diskini, Western Digital'in ise geçtiğimiz gün 300GB kapasiteli yeni Raptor'ını anons etmesine rağmen sabit diskler gelişim hızı açısından malesef istenilen düzeye gelebilmiş değiller. Uzunca bir süredir sektöre hizmet eden mekanik disk teknolojisi önümüzdeki yıllarda yerini SSD'lere bırakacak gibi görünüyor. Flash bellek teknolojisini esas alan ve yaygın olarak kullanılan geleneksel disklere göre pek çok avantaja sahip olan SSD'lere yönelik yeni, iddialı ve dikkat çekici bir model haberi STEC firmasından geldi.

Flash bellek teknolojisini esas alan SSD yani katı halli disklerin üzerinde mekanik hard disklerde kullanılamakta olan plakalar yerine bugün pek çok USB bellek, MP3 çalar ve benzer taşınabilir cihazlarda kullanılan NAND flash yongaları kullanılıyor. Dolayısı ile SSD depolama çözümleri standart sabit disklere göre daha güvenli, daha sessiz ve tahmin edebileceğiniz üzere daha düşük güç tüketimiyle çalışmakta. Öte yandan NAND flash yongalarının kullanılıyor olmasının etkisi ile SSD'ler yaygın olarak kullanımakta olan sabit disklere göre çok daha kompak boyutta olabilmekteler ki haberimize konu olan STEC'in yeni modeli de bunu doğrular nitelikte. Dilerseniz şimdi birlikte segmentinde dünyanın en küçük çözümlerinden biri olduğu belirtilen STEC'in yeni SSD modellerini birlikte tanıyalım.

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SSD dünyansının önemli üreticilerinden biri olan ve duyurduğu yüksek depolama alanı sunabilen kartı halli diskleri ile zaman zaman donanım dünyasının gündemine gelen STEC, son olarak Seagate'in açtığı dava ile manşetlere misafir olmuştu. Zira Seagate, STEC'de dahil olmak üzere bazı SSD üreticilerini kendisine ait teknolojileri izinsiz kullanarak patent ihlali yapmak ile suçluyordu. Açılan davalar devam ededursun STEC, MACH4 serisi dahilinde hazırladığı 1" boyutundaki yeni SSD modellerini duyurdu. Boyutu ile oldukça dikkat çekici olan ürün performans değerleri ile de ön plana çıkacak gibi görünüyor. Son derece kompak boyutlu olan ve bu sayede pek çok taşınabilir cihazda kullanılabileceği belirtilen MACH4 serisinin açıklanan performans değerlerine göz atmakta yarar var.

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STEC'in MACH4 serisi 1" boyutunda ve 8GB'dan 32GB'a kadar farklı depolama kapasitesi sunabilen birkaç modelden oluşuyor. Elimize ulaşan teknik bilgilere göre ürün 90MB/sn okuma ve 55MB/sn yazma hızlarına sahip. Tabi bahsi geçen bu performans değerleri SLC (Single Level Cell) türü bellek yongası kullanan modeller için geçerli ki firmanın 16GB'a kadar olan modellerinde SLC, serinin diğer modellerindeyse MLC kullandığı belirtiliyor. Kısacasaı 16GB üstü depolama kapasitesi sunan varyasyonların 90MB/sn okuma ve 55MB/sn yazma hızlarının biraz daha altında yer alan performans değerlerine imza atabilecekleri belirtiliyor. Hem SATA hemde PATA arayüzünü destekleyebilen yeni modeller için hacimli üretimin önümüzdeki günlerde başlayacağı da yine gelen haberler arasında.

1" gibi son derece kompak form faktörüyle masaüstü bilgisayarlardan öte taşınabilir medya oynatıcılar ve ultra-kommpak boyutlu dizüstü bilgisayarlarda kullanılabileceği belirtilen yeni SSD'lerin fiyatları konusunda ise 8GB'lık modelin OEM üreticilerine 45$ üzerinden verileceği ve sizin de tahmin edebileceğiniz üzere modeline yani kapasitesine göre fiyatlar da değişkenlik gösterecek. 2006 ile 2011-2012 yılları arasında kullanım oranının %600'ün üzerinde artacağı öngörülen katı halli disklerin son kullanıcılar açısından masaüstünde ne zaman rekabetçi bir konuma gelebileceğini ise zamanla göreceğiz.

http://www.bit-tech.net/news/2008/04/23/stec_announces_1_inch_ssds/1