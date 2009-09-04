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SteelSeries Aion temalı yeni tuş takımını ve fare altlığını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SteelSeries Aion temalı yeni tuş takımını ve fare altlığını duyurdu
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Oyunculara özel bilgisayar çevre birimleri hazırlayan SteelSeries, MMORPG tutkunları tarafından merakla beklenen ve ay sonuna doğru lanse edilmesi Aion oyunu için hazırladığı yeni tuş takımını ve fare altlığını tanıttı. Bilindiği üzere SteelSeries'in Zboard serisi oyuncu klavyelerinde oyunlar için konfigüre edilebilen tuş takımı, farklı oyunlar için özel olarak temalandırılan kitler ile değiştirilebiliyor.

Popüler oyunlar için güncelleme kitleri hazırlayan SteelSeries, şimdiden sıkı bir hayran kitlesi yarattığı belirtilen Aion temalı yeni tuş kitini kullanıma sunuyor. Z Engine motoru ile oyuncular klavye üzerindeki özel tuş takımını tutkunu oldukları oyunlar için özel özel kısa yol atamaları ile konfigüre edebiliyorlar.

Aion Asmodian adı verilen fare altlığının ise yüksek kalite özel materyal ile hazırlandığı ve oyun esnasında fare kullanım hassasiyetine olumlu katkı yaptığı belirtiliyor.

SteelSeries Zboard Limited Edition Aion tuş takımı ve QcK Limited Edition Aion Asmodian fare altlığı Amazon.com'da 19.99$ ve 14.99'lık fiyatlar üzerinden ön siparişe sunuldular.

SteelSeries Aion temalı yeni tuş takımını ve fare altlığını duyurdu
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venom88 10 yıl
Ergonomi yok görünüş bençe çok kötü steelden çok daha iyisini beklerdim çok daha fazla yol almaları gerekiyor..
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Phantaxy 10 yıl
Her oyuna yapıyorlar, CoD serisine yapmıyorlar. Modern Warfare 2 altlığı yapsalar ve kaliteli olsa ben direk koşar alırım.
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älg 10 yıl
Bu klavyeyi bir yerde görmüştüm. Pek sağlama benzemiyordu. Baya oynak birşeydi.
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No Way Out 10 yıl

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Her oyuna yapıyorlar, CoD serisine yapmıyorlar. Modern Warfare 2 altlığı yapsalar ve kaliteli olsa ben direk koşar alırım.

Eğer oyle birşey olursa sadece QcK modeline COD deseni olur bu kadar başka ihtimal yok.
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