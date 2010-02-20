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Steve Jobs: Adobe Flash ölen bir teknoloji!

Steve Jobs, Adobe'ye yüklenmeyi sürdürüyor: Flash ölen bir teknoloji!
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Steve Jobs

Adobe yaptığı tüm açıklamalarında iPhone ve iPod Touch kullanıcılarının Flash desteği istediğini belirtse de Apple aynı görüşü paylaşmıyor. 27 Ocak'ta tanıtılan ve Mart ayında Amerika'da satışa sunulması planlanan iPad modelinde de Flash desteği olmayacağını belirten Apple cephesinde, şirket tepe yöneticisi Steve Jobs, Adobe'yi tembel, Flash'ı da sistem çökmelerinin kaynağı olarak göstermişti.

Aradan geçen süre zarfında iPad, Flash ve çoklu uygulama desteği (multi-tasking) gibi olmayan bazı özelliklerinden ötürü eleştirilerin ortasına düşmesine karşın, Steve Jobs'un fikri değişmedi. Wall Street Journal gazetesinin çalışanlarıyla tanışan Steve Jobs etkinlik kapsamında Flash ile ilgili bir soruyu, daha önceki açıklamalarına benzer ifadelerle cevaplandırırken, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.

Apple olarak eski teknolojilere çok fazla enerji harcamadıklarını belirten Steve Jobs, Flash'ı ölmekte olan bir teknoloji olarak tanımlarken, Flash teknolojisinin yüksek işlemci kullanımı ve güvenlik açıklarının kaynağı olmasına dikkat çekiyor. Steve Jobs ayrıca Flash teknolojisinin olmamasından kaynaklanacak etkinin, disket sürücü veya kullanılmayan eski bağlantı ara birimlerininkiyle benzer olacağını söyledi.


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Witcher3 8 yıl
Steve gomecek flash i sonunda ahanda buraya yaziyorum :))
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AhmedKaymakcı 8 yıl

gunsnroses1
Steve gomecek flash i sonunda ahanda buraya yaziyorum :))

Banada ole geliyor hocam
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Ryan Oreily 8 yıl
Elbette uzun vadeli birseyler vardır kafasında.
Bosu bosuna ölen bir teknoloji demiyor.
Eminim ki Apple suan Flash destegi versen 10larca başlık açılır forumda.
Yok safari çöktü yok telefon yavaşladı.
Hemen o konuya Apple düşmanları damlar gördünüz mü bak biz demiştik bole bole oluyor iste diye:)
Vallahi ip4 kullanıyorum ve cidden flasha gerek duymuyorum.
Youtube Facebook ve birkaç popüler sitede zaten açılıyor videolar.
Dizi falan izlemek istersemde piyasada 2tane program var.
Ve internetteki dizileri iPhone da izleyebiliyorsunuz.
Site ile aynı anda güncelleniyor.
Yani dizi bugun çıkıyorsa aynı saniye iPhone da izleyebiliyrum.
Ee Flash a ne gerek var biri bana soleyebilir mı?
Ne yani Flash reklamlar çıkmıyor diye iphonedan mı vazgeçeyim:)

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stradosphere 9 yıl
Flash ın ölüp,html5 formatının onun yerini alacağını uzun süreden beridir biliyoruz.Sorun şu ki burada halen işi para davasına döken insanlar olmuş.Arkadaşlar olayın maddi açıdanda değişkenliği olabilir;ancak flash hantal bir teknoloji,html5 in sunduğu hafiflik ve hızı hesaba katarsak.Neden Steve Jobs'ın bu sözü söylediğine dair birşeyler çıkarabiliriz zaten,lütfen bilmeden.Iphone şu an almayı ve hatta almayacağım bir cihaz ve birçok özelliği şu anki smartphone larda standart bulunan özellikler.
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Batuist 9 yıl
başlık yanlış olmuş.. doğrusu "Steve Jobs: Adobe Flash'ın ölmesini istediği bir teknoloji" :)
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sotoxs 9 yıl
bence flash değerinde bir prg henüz yok. job amcanın maili olsaydı yazardım bikaç bişey
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Ormanci 9 yıl
Steve Jobs hem haklı hem haksız, adamın söylediğini okuduğumda "hadi len" dedim ama aradaki yorumlardan da başka bir bakış açısı çıkardım.

Şimdi işin "hadi len" kısmı, evet iPhone bunu çalıştıramıyor, çalıştırırsa deli gibi kasabilir diyemiyor. Belki telefonun derdi de bu değil, işin arkasında "tamamen duygusal" senaryolar dönüyor ve fiyatta anlaşamadıklarından Steve Jobs her fırsatta çamur atıyor.

İşin "doğru söylüyor aslında" kısmı ise, Flash güzel bir olay olmasına rağmen, aralarda arkadaşların söylediği gibi, normal bir bilgisayarda bile Flash'lı reklamlar, banner'lar açıldığında sistem deli gibi kasılıyor. Mesela şirketteki bilgisayarım Flash'lı bir sürü şeyi içeren siteleri açmaya çalıştığımda bazen IE'nin göçmesine bile sebep oluyor.

Ama atıyorum Java'yla hazırlanmış bir sitede hiçbir problem yok. iPhone da, bilgisayar da çatır çatır gösteriyor. Demek ki bu konuda aslında Flash'ın da yol alması gerekiyor. Yani Steve Jobs'un söylediklerinde aslında gerçeklik payı da var, ancak dediğimiz gibi, hem çamur atma payı, hem haklılık payı, ikisini de içeriyor söyledikleri..
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overclocker_m 9 yıl
O zaman daha çok yaşayacak :)))
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61gün 9 yıl
tamam da nokia kaç yıldır flash desteklemiyor mu? ben yapıyor diye biliyorum. eğer yapıyorsa nokia yapıyor da apple neden yapamıyor?

bence olay şu.. adobe windows ya da nokia ile anlaştı. apple a postayı koydu. o da şimdi ben istemiyordum zaten ayağına yatıyor.
kedi çiğer meselesi ....

flasha ölen teknoloji demiş de tüm adobe firması flashın üzerine kurulu zaten. bundan 3 yıl önce adobe ile can ciğer kardeş olan apple şimdi kavgalı oldu.

bu ilk olarak adobenin "artık sadece mac için değil, windows için de photoshop vs. programları kasacaz" demesiyle başladı
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DH Misafiri 9 yıl
usb giriş olmamasını ve multi taski nasıl kıvırmış onu merak ettim.
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zurven 9 yıl

DH Misafiri
usb giriş olmamasını ve multi taski nasıl kıvırmış onu merak ettim.

Yahu ipad de zaten usb var, tamam ek bir parça alıyorsunuz ama var, su multitask olsa ne yapacaksınız cidden merak ediyorum iphonemda hali hazırda meeboda chat (gtalk+msn) acikken, arka tarafta muzigimi dinlerken, maillarim geliyorken ben bu forumda bunları yazabiliyorsam hemde backgrounder olmadan, size de basarılar diliyorum. Telefonun bu kadar akıllısı bana yeter dogrusu.
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The Force 9 yıl
Yahu hayatında iphone kullanmamış insanlar burada uzmanmış gibi yorum yapıyor, mac kullanmamış insanlar performansını değerlendiriyor, bu nasıl iştir anlamıyorum, çok söz sahibi olmak istiyorsanız bilgi edinin, gidin apple dükkanlarında maclerle oynayın, iphoneları kurcalayın da azıcık görün neden bu tartışma var.
Mesele para olsa Apple der ki "al sana sdk, al sana eklenti kodları buyur yaz app storeda satar mısın, bedava mı verirsin karışmıyorum" der işten sıyrılır, isteyen kullanır sürekli telefonu takılır isteyen kullanmaz.
Bugüne kadar 1 kere yokluğunu hissetmedim flashın, ihtiyaç meselesi. Bilgisayarımda flash yüzünden chrome çalışmaz hale geldi, adblock olmasa firefox çöküyor sürekli, safariyi de 40'da 1 kullanıyorum diğer tarayıcılar hata verince bilgisayarda. Bu kadar zor mu flashı optimize etmek? GPU kullansın hiç bir şey yapamıyorsa, ben flash tasarımcısı değilim ama bilgisayara yük getirdiğini görebiliyorum net bir şekilde. Kaynakları kısıtlı bir telefona flash koymamak bence akıllıca bir hareket, zamanla alternatif gelecektir ya da Adobe bu konuya el atacaktır, kendisi başarısız veya kötü bir firma değil sonuçta, yaptıkları ortada.
Steve Jobs işi bilmiyor tamam öyle olsun ama yılların tekel şirketi microsoft da mı işi bilmiyor da silverlight geliştiriyor, mobile 7'ye flash koymuyor? Flashın performansı günümüz standartlarına uymuyor bana kalırsa, mobil versiyonu yapılabilir en azından.
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MAICO 9 yıl
Kimi flash uygulamalar gelişmiş bir bilgisayarın bile işlemcisini %80-90 civarı kullanıyorsa durup bir düşünmek lazım. Yeni nesil sadece donanımsal sadece gpu hızlandırması ile çalışacak bir flash alternatifi olsa fena mı olurdu?
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fatihcanery 9 yıl
haklı adam,gerçekten bilgisayarı çok kasıyor kim ne derse desin..Neden 64bit uyumlu flash yok anlamadım gitti,bu kadar mı zor yani :( ya yazılımla çoğu konuyu hallederler ama tembellik yapıyorlar.Bence apple güzel yapıyor,adobe kendine çeki düzen verir belki !
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buraoca2 9 yıl
@gerbay
+999 ;)
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