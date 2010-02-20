Steve Jobs: Adobe Flash ölen bir teknoloji!

Steve Jobs

Adobe yaptığı tüm açıklamalarında iPhone ve iPod Touch kullanıcılarının Flash desteği istediğini belirtse de Apple aynı görüşü paylaşmıyor. 27 Ocak'ta tanıtılan ve Mart ayında Amerika'da satışa sunulması planlanan iPad modelinde de Flash desteği olmayacağını belirten Apple cephesinde, şirket tepe yöneticisi Steve Jobs, Adobe'yi tembel, Flash'ı da sistem çökmelerinin kaynağı olarak göstermişti.

Aradan geçen süre zarfında iPad, Flash ve çoklu uygulama desteği (multi-tasking) gibi olmayan bazı özelliklerinden ötürü eleştirilerin ortasına düşmesine karşın, Steve Jobs'un fikri değişmedi. Wall Street Journal gazetesinin çalışanlarıyla tanışan Steve Jobs etkinlik kapsamında Flash ile ilgili bir soruyu, daha önceki açıklamalarına benzer ifadelerle cevaplandırırken, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.

Apple olarak eski teknolojilere çok fazla enerji harcamadıklarını belirten Steve Jobs, Flash'ı ölmekte olan bir teknoloji olarak tanımlarken, Flash teknolojisinin yüksek işlemci kullanımı ve güvenlik açıklarının kaynağı olmasına dikkat çekiyor. Steve Jobs ayrıca Flash teknolojisinin olmamasından kaynaklanacak etkinin, disket sürücü veya kullanılmayan eski bağlantı ara birimlerininkiyle benzer olacağını söyledi.