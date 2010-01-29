Steve Jobs: iPad 140 saat müzik oynatabilecek, kitap fiyatları Amazon gibi olacak

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Apple'ın yeni çevrimiçi mağazası: iBook Store

Apple'ın 27 Ocak'daki etkinlik sonrasında Amerika'nın en saygın teknoloji yazarlarından Walt Mossberg'in All Things D'den arkadaşı Kara Swisher'ın sorularını yanıtladığı ve Steve Jobs'la olan sohbetin bir bölümünü içere kısa video All Things D'nin sitesinde yayınlandı.

Sohbette Steve Jobs, Mossberg'e iBook Store'dan satılacak elektronik kitapların fiyatlarının en yüksek Amazon'daki gibi 9.99 dolar olacağını ve iPad'in yaklaşık 140 saatlik kesintisiz müzik deneyimi sunacağını belirtiyor.

Sunum esnasında Steve Jobs batarya konusunda 10 saatlik video oynatımını ve 1 aylık bekleme süresi olduğunu belirtmiş, kitapların fiyatlarıyla ilgili bir açıklama yapmamıştı.