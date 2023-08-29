Steve Jobs tarafından yazılan reklam metni rekor fiyata satıldı

Apple-1 reklam metni rekor fiyata satıldı
Steve Jobs’ın Apple-1 bilgisayarı için Mart 1976 tarihinde yapılan reklama yazdığı metin, bu hafta bir açık arttırmada 175 bin dolar karşılığında satıldı. Bugüne kadar en yüksek fiyata satılan kâğıt parçası da bu oldu. Apple-1 bilgisayarının kendisi de bir açık arttırmada 400 bin dolara satılmıştı.
Steve Jobs reklam metnini bir defter sayfasına yazmıştı. Jobs bilgisayarın teknik özelliklerinden bahsederken potansiyeli hakkında kendi yorumlarını katmaktan da geri durmamış. Apple-1 bilgisayarında o dönem 8K RAM, dahili klavye, video çıkışı gibi ses getiren özellikler yer alıyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.