Steve Jobs tarafından yazılan reklam metni rekor fiyata satıldı

Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasına başta Apple olmak üzere sayısız yenilik bırakarak hayata veda eden Steve Jobs’un zaman zaman özel eşyaları veya çalışma döneminde ortaya çıkardığı ürünler açık arttırma ile rekor fiyata satılıyor. Son olarak bir metin kâğıdı satıldı.

Apple-1 reklam metni rekor fiyata satıldı

Steve Jobs’ın Apple-1 bilgisayarı için Mart 1976 tarihinde yapılan reklama yazdığı metin, bu hafta bir açık arttırmada 175 bin dolar karşılığında satıldı. Bugüne kadar en yüksek fiyata satılan kâğıt parçası da bu oldu. Apple-1 bilgisayarının kendisi de bir açık arttırmada 400 bin dolara satılmıştı.

Steve Jobs el yazılı Apple-1 bilgisayar açık artırmada 8 ay önce eklendi

Steve Jobs reklam metnini bir defter sayfasına yazmıştı. Jobs bilgisayarın teknik özelliklerinden bahsederken potansiyeli hakkında kendi yorumlarını katmaktan da geri durmamış. Apple-1 bilgisayarında o dönem 8K RAM, dahili klavye, video çıkışı gibi ses getiren özellikler yer alıyordu.

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