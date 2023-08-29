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    Steve Jobs tarafından yazılan reklam metni rekor fiyata satıldı

    Steve Jobs’ın Apple-1 bilgisayarı piyasaya çıkmadan önce yapılacak reklam için hazırladığı el yazısı metin açık arttırmaya çıkarıldı ve rekor fiyattan alıcı buldu. 
    Apple-1 Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasına başta Apple olmak üzere sayısız yenilik bırakarak hayata veda eden Steve Jobs’un zaman zaman özel eşyaları veya çalışma döneminde ortaya çıkardığı ürünler açık arttırma ile rekor fiyata satılıyor. Son olarak bir metin kâğıdı satıldı.

    Apple-1 reklam metni rekor fiyata satıldı

    Steve Jobs’ın Apple-1 bilgisayarı için Mart 1976 tarihinde yapılan reklama yazdığı metin, bu hafta bir açık arttırmada 175 bin dolar karşılığında satıldı. Bugüne kadar en yüksek fiyata satılan kâğıt parçası da bu oldu. Apple-1 bilgisayarının kendisi de bir açık arttırmada 400 bin dolara satılmıştı.

    Steve Jobs reklam metnini bir defter sayfasına yazmıştı. Jobs bilgisayarın teknik özelliklerinden bahsederken potansiyeli hakkında kendi yorumlarını katmaktan da geri durmamış. Apple-1 bilgisayarında o dönem 8K RAM, dahili klavye, video çıkışı gibi ses getiren özellikler yer alıyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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