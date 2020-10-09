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    Stratosferden internet hizmeti sağlayacak Sunglider uçuşa geçti

    Japonya merkezli SoftBank Corp. ile Amerikan AeroVironment ortaklığı ile geliştirilen Sunglider isimli dron, aylarca havada kalarak mobil genişbant hizmeti sunabiliyor.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Stratosferden internet hizmeti sağlayacak Sunglider uçuşa geçti
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    Japonya merkezli SoftBank Corp. ile Amerikan AeroVironment ortaklığında kurulan HAPSMobile Inc. tarafından geliştirilen Sunglider adlı güneş enerjisiyle işleyen yüksek irtifa yersel uydu (high-altitude pseudo-satellite-HAPS) önemli bir testi başarıyla tamamladı. stratosferden internet hizmeti sağlamak için havalanan ve 80 metre kanat uzunluğuna sahip dev dron, 62 bin 500 fit (19km)  yüksekliğe çıkarak mobil genişbant iletişim hizmeti sağladı.

    Yere inmeden aylarca havada kalabiliyor

    AeroVironment ekibinin yönetiminde New Mexico’da bulunan Spaceport America’dan havalanan dronun, tahrik, güç sistemleri, uçuş kontrol, yön bulma ve veri bağlantı testleri ile gövde sağlamlık testleri başarıyla tamamlanarak önemli bir aşama geçilmiş oldu. 10 adet elektrikli motora sahip Sunglider, devasa kanatları üzerindeki güneş panelleri sayesinde üzerindeki pilleri şarj edebiliyor ve böylece sıfır emisyonla aylarca havada kalabiliyor.

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    Ayrıca Bkz. "İçinde asbestin de bulunduğu mineraller, iklim değişikliği ile mücadelede kullanılabilir"

    Gerçekleştirilen testte ise 20 saat havada kalan dron, sunduğu LTE internet hizmetiyle Tokyo, Spaceport America ve Silikon Vadisi’ndeki ekiplerin standart LTE telefonlarla video konferans yapmasını sağladı. Sunglider’ın LTE hizmeti sunmak için kullandığı cihaz ise Alphabet iştiraki olan Loon LLC ve HAPSMobile tarafından geliştirildi. Loon LLC’yi Kenya üzerinde 35 balonla internet erişim hizmeti sunan Loon mobil ağ teknolojisinden tanıyoruz.

    Stratosferden internet hizmeti sağlayacak Sunglider uçuşa geçti
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    22 Eylül’de gerçekleştirilen test kapsamında konuşan AeroVironment CEO’su Wahid Nawabi, “üç yıldan kısa bir sürede AeroVironment ve HAPSMobile inanılmaz bir aşama kaydederek iki adet Sunglider dronu geliştirdi. Üretilen dronlarla arka arka beş test uçuşu gerçekleştirerek bu işte ne kadar ciddi olduğumuzu gösterdik.” ifadelerini kullandı.

    Aşağıda, Sunglider’ın son testine ait görüntülere ulaşabilirsiniz.



    https://insideunmannedsystems.com/aerovironment-successfully-completes-sunglider-solar-haps-stratospheric-test-flight-surpassing-60000-feet-altitude-and-demonstrating-broadband-mobile-connectivity/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Normandia_06 (Yalçın ) 1 hf. en beğenilen
    Toplama bayraktarları öven çıkmamış niyeyse
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf.
    Turkcell de benzer dron reklamları yapıyordu, 4-5 şiddetinde deprem oluyor bütün altyapı gidiyor, 7 şiddetinde deprem binlerce kat daha fazlası. Asla kimse kimseye ulaşamaz bu alt yapı ile kesinlikle. Fakat hiç birşey yapılmıyor maalesef.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. Murat.Ak
    Fiber yapısı çok az ve çok çabuk zarar görüyor. Kapasiteyide hali hazırda dolu kullanıyoruz.
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    Holk (Holk Holk) 1 hf.
    Liberalizmi engelleyemezsiniz. Yasakçı,bürokratik,komunist zihniyetler veyahut toplumu belli bir şekilciliğe iten her görüş yok olmaya mahkumdur. Toplumu birşeye zorlarsan,toplum o konuda ayaklanır. Kimse toplum mühendisliği yapmaya kalkmasın. Özgür internet geliyor 5-10 seneye. ''Bu yasak,bu günah,bu bizim toplumumuzun ahlakını bozuyor engelleyin'' diyemeyeceksiniz. İnsanlar istediği siteye girebilirler ve unutmayın piyasada hiçbir şeyi yasaklayamazsınız,sadece fiyatını arttırırsınız...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. Holk
    Ülkenin kanunlarına uymayan internet olmaz. Bunlarda illa ki uyacaklar yoksa yabancı kumar siteleri gibi elli takla atmak gerekir.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 hf. en beğenilen
    Toplama bayraktarları öven çıkmamış niyeyse
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. Normandia_06
    İstediğiniz kadar rahatsız olun ezik dediğiniz Türkiye fikri hakları bize ait, yazılımı bize ait Dünyanın övdüğü Siha’ları yaptı yapıyor.
    Yanıtla +3
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    HeraldOfDİSASTER (Doktor Ruh) 1 hf. Normandia_06
    toplama dediğin bayraktar pkk lı ver ermenileri önce çarpıyo sonra bölüyo
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf.
    strafor iyidir :D
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf.
    GSM de buradan verilebilirse 1 taşla 2 kuş vurulmuş olur. Diğer türlü radyodalgası üstüne radyodalgası olacak.
    1 Yanıt Yanıtla
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. Biyturs_OnSr
    Verecekler verirlerde kapasitesi ne olacak acaba uçurma maliyeti karşılanacak mı ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    231407 (Barış Özdemir) 1 hf.
    dünya teknolojik açıdan çok ama çok hızlı bir şekilde gelişiyor. artık takip etmek harbiden zorlaştı her saat yeni bir şey çıkıyor ve gün geçtikçe gelişme hızları da artıyor yani 1 saatte yapılan bir proje zamanla yarım saate hatta 10 dakka kadar inebiliyor.
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