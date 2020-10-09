Stratosferden internet hizmeti sağlayacak Sunglider uçuşa geçti

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Japonya merkezli SoftBank Corp. ile Amerikan AeroVironment ortaklığında kurulan HAPSMobile Inc. tarafından geliştirilen Sunglider adlı güneş enerjisiyle işleyen yüksek irtifa yersel uydu (high-altitude pseudo-satellite-HAPS) önemli bir testi başarıyla tamamladı. stratosferden internet hizmeti sağlamak için havalanan ve 80 metre kanat uzunluğuna sahip dev dron, 62 bin 500 fit (19km) yüksekliğe çıkarak mobil genişbant iletişim hizmeti sağladı.

Yere inmeden aylarca havada kalabiliyor

AeroVironment ekibinin yönetiminde New Mexico’da bulunan Spaceport America’dan havalanan dronun, tahrik, güç sistemleri, uçuş kontrol, yön bulma ve veri bağlantı testleri ile gövde sağlamlık testleri başarıyla tamamlanarak önemli bir aşama geçilmiş oldu. 10 adet elektrikli motora sahip Sunglider, devasa kanatları üzerindeki güneş panelleri sayesinde üzerindeki pilleri şarj edebiliyor ve böylece sıfır emisyonla aylarca havada kalabiliyor.

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Gerçekleştirilen testte ise 20 saat havada kalan dron, sunduğu LTE internet hizmetiyle Tokyo, Spaceport America ve Silikon Vadisi’ndeki ekiplerin standart LTE telefonlarla video konferans yapmasını sağladı. Sunglider’ın LTE hizmeti sunmak için kullandığı cihaz ise Alphabet iştiraki olan Loon LLC ve HAPSMobile tarafından geliştirildi. Loon LLC’yi Kenya üzerinde 35 balonla internet erişim hizmeti sunan Loon mobil ağ teknolojisinden tanıyoruz.

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22 Eylül’de gerçekleştirilen test kapsamında konuşan AeroVironment CEO’su Wahid Nawabi, “üç yıldan kısa bir sürede AeroVironment ve HAPSMobile inanılmaz bir aşama kaydederek iki adet Sunglider dronu geliştirdi. Üretilen dronlarla arka arka beş test uçuşu gerçekleştirerek bu işte ne kadar ciddi olduğumuzu gösterdik.” ifadelerini kullandı.

Aşağıda, Sunglider’ın son testine ait görüntülere ulaşabilirsiniz.

https://insideunmannedsystems.com/aerovironment-successfully-completes-sunglider-solar-haps-stratospheric-test-flight-surpassing-60000-feet-altitude-and-demonstrating-broadband-mobile-connectivity/

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