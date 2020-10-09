Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İçinde asbestin de bulunduğu mineraller, iklim değişikliği ile mücadelede kullanılabilir

    İklim değişikliği ile mücadele konusunda yoğun mesai harcayan bilim insanları, doğanın kendisinde bolca bulunan ancak zararlı olan asbest gibi minerallerle çalışmalar yürütüyor.
    1 hf.
    1,5b
    1
    4
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    İçinde asbestin de bulunduğu mineraller, iklim değişikliği ile mücadelede kullanılabilir
    Tam Boyutta Gör

    İnsan kaynaklı iklim değişikliği ile mücadele ederken CO2 salınımını azaltmanın yanında atmosfere saldığımız CO2’yu da bir şekilde yakalayıp hapsetmemiz gerekiyor. Araştırmacıların yoğun mesai harcadığı ve alternatifler üretmek için kafa patlattığı karbon yakalama faaliyeti için maden kazılarından arta kalan mineral atıklar önemli bir potansiyel barındırıyor. Bu alanda çalışmalar yürüten Caleb Woodall ise yönünü oldukça kötü bir şöhrete sahip olan asbeste çevirmiş durumda.

    Kanserojen bir mineral olan asbestin CO2 ile reaksiyona girmesi sonucu magnezit gibi magnezyum karbonat minarellerinin ortaya çıktığını ve bunların da CO2’yu binlerce yıl boyunca saklayabildiğini bilen Woodall, gerçek hayatta çok yavaş işleyen bu süreci hızlandırmanın yollarını arıyor.

    Ayrıca Bkz. "MEB, 12 Ekim’de başlayacak kapsamı genişletilmiş yüz yüze eğitim detaylarını açıkladı"

    Woodall’un haricinde farklı birçok bilim insanının da araştırma yaptığı bu alandaki ilk hedef, maden kazıları sırasında açığa çıkan bu minerallerle kazılar sırasında oluşan karbon emisyonlarını dengelemeye çalışmak. Çalışmaların nihai amacı ise asbestin de içinde bulunduğu mineralleri maliyet etkin bir şekilde kazıp çıkararak bunları ilave karbon emisyonu oluşturmadan atmosferdeki CO2’yi yakalamak için kullanmak olarak dikkat çekiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Norveç, dünyanın ilk büyük çaplı karbon yakalama ve depolama projesine yatırım yapacak

    Doğru tarifi bulmak önemli

    Doğanın karbon döngüsü sürecinde başvurduğu ana mekanizma olan mineralizasyon, çok uzun ve yavaş işleyen bir süreç sonunda magnezyum ve kalsiyum gibi CO2’yi hapsedebilecek mineralleri farklı yapılar halinde ebedi istinatgâhları olan kaya oluşumlarının içine yolluyor. Aslında doğada, atmosfere saldığımız ve salacağımız CO2’yi hapsedecek yeterli miktarda mineral olmasına rağmen bunlar çoğunlukla kayalar içinde bulunduğundan gezegenimizi ısıtan sera gazı ile etkileşime giremiyor. Bu mineraller, kayalardan bir şekilde sızmaya başlasalar bile istenen reaksiyon uzun bir zaman diliminde ortaya çıkıyor.

    İçinde asbestin de bulunduğu mineraller, iklim değişikliği ile mücadelede kullanılabilir
    Tam Boyutta Gör

    Süreci hızlandırmak isteyen araştırmacıların başvurabilecekleri fiziksel ve kimyasal yöntemler yok değil. Örneğin CO2 yakalama özelliği bulunan minerallerin ortaya çıkarılması için ilgili malzemelerin kazılıp çıkarılması ve ardından küçük parçalar halinde öğütülerek ince bir katman halinde etrafa serpilmesi gibi fiziksel çözümlerin yanı sıra asit ya da sıcaklıkla bunların çıkarılması gibi kimyasal yöntemler söz konusu. Ancak CO2 oranlarını azaltmaya çalışırken daha çok CO2 salınımı yapmamak için doğru tarifi kullanmak önemli.

    Caleb Woodall ile çalışan bir diğer bilim insanı ise British Columbia Üniversitesi’nden Prof. Gregory Dipple. Maden kazılarından kalan artıkları kullanarak CO2 yakalama çalışmaları yapan Dipple ve ekibi, yürüttükleri bir deneyde suyla zenginleştirdikleri maden artıklarının CO2 ile reaksiyona girerek katı bir hale dönüşmesini bekliyor.  

    Woodall’ın asbeste yönelik araştırması ise bunun ince bir tabaka halinde araziye yayılıp havayla daha fazla reaksiyona girmesini sağlamak veya konsantre haldeki CO2’yi bu malzemeye enjekte etmek gibi fikirler etrafında şekilleniyor. Hatta araştırmacı, daha çok miktarda havanın asbestle reaksiyona girmesi için büyük pervaneler kullanılması fikrini dahi ortaya atmış. Woodall, zaman içinde bu işlemin sonucunda ortaya magnezyum ya da kalsiyum karbonat temelli ve zararsız kalıntılar veya kayaçlar oluşacağını ön görmüş. Araştırmacıya göre asbesti bu şekilde dönüştürmek, madenin bulunduğu bölgenin de temizlenmesi anlamına geliyor.

    Çözüm gerektiren sorunlar mevcut

    İnsan hayatı için oldukça tehlikeli olan asbestle bu şekilde oynanması ve denemeler sırasında hava yoluyla veya başka bir şekilde etrafa ne kadar asbest saçılacağının hesabını yapmak ise hiç de kolay değil. İçerdiği sağlık riskleri yüzünden asbestle bu tür deneylerin yapılıp yapılamayacağı yönelik yetkili kurumların izin verip vermeyeceği konusu ise büyük bir muamma.

    Faydalı olduğu ispatlansa ve gerekli izinler alınsa dahi asbestli ya da diğer maden sahalarında yakalanacak CO2, dünya genelinde salınan miktarın çok çok altında olacak. Hedeflenen miktarda CO2 yakalanması için çok daha fazla maden kazısı yapılması lazım ve bu da daha çok enerji tüketimi anlamına gelmekte.

    Bu ve bunun gibi daha birçok farklı etmen, Woodall ve onun gibi düşünen bilim insanlarının önünde aşılması gereken engeller olarak duruyor. Fakat araştırmacıların bu şekilde ortaya koyduğu bakış açıları ileride çok daha etkin ve zararsız çözümlerin geliştirilmesine de liderlik edebilir. Bakalım insanoğlunun iklim değişikliği ile mücadelesi ne şekilde ilerleyecek.



    https://www.technologyreview.com/2020/10/06/1009374/asbestos-could-be-a-powerful-weapon-against-climate-change-you-read-that-right/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    54 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Epic’in Fortnite için yayınladığı güncelleme, oyunun 99GB’lık boyutunu 30GB’a indiriyor
    17 sa.
    Robot köpek Spot, gelecek yıl bir kola sahip olacak
    21 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Reliq (Kaan Yamaner) 1 hf. en beğenilen
    3 kere abdestin diye okudum, ilk defa duygum kelime olunca.
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    matador_mirkhan 1 hf.
    İçinde abdestinde bulunduğu minareler diye 2-3 kere okdum kafa gitti
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Reliq (Kaan Yamaner) 1 hf. en beğenilen
    3 kere abdestin diye okudum, ilk defa duygum kelime olunca.
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dere.beyi (sert dert) 1 hf. Reliq
    valla yalnız değilsin mümin kardeşim :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 hf. Reliq
    Garip bir şekilde ben de hemen "abdest" olarak okudum. Sanıyorum din toplumuna dönüşmemizin getirdiği bir algıda seçicilik oluştu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Gmail Go uygulaması tüm Android kullanıcılarına sunuldu 1 hf. iPhone 12 serisinin piyasa tarihi de sızdırıldı 1 hf. Stratosferden internet hizmeti sağlayacak Sunglider uçuşa geçti 1 hf. FIFA 21'in 'hiçbir yenilik içermeyen' Switch versiyonu 10 üzerinden 2 puan aldı 1 hf. AMD Ryzen 5000 işlemciler iddialı geldi | Yeni işlemciler çok güçlü 1 hf. Hyundai'nin hidrojen yakıtlı kamyonu Xcient, Avrupa yollarına çıktı 1 hf. Microsoft, Edge'e çevrimiçi alışverişte fiyat karşılaştırma ve kullanışlı ekran görüntüsü alma araçları ekliyor 1 hf. PS5 geriye uyumluluğu detaylandı: Sadece 10 oyun oynanamıyor 1 hf. Fitbit'in Sense akıllı saati EKG özelliğini desteklemeye başladı 1 hf. Excalibur Arena PUBG Lite final heyecanı 11 Ekim’de yapılacak 1 hf. Amazon'un +18 süper kahraman dizisi Invincible'dan ilk fragman 1 hf. AMD’den dev hamle; Xilinx hedefte 1 hf. Western Digital, WD_BLACK oyuncu sürücülerini duyurdu 1 hf. Pixar'ın 150 milyon dolarlık yeni filmi 'Soul' doğrudan internete geliyor 1 hf. Corsair 3D QLC Nand tabanlı MP400 SSD’sini satışa sundu 1 hf. Google Duo'da, video görüşmeleri sırasında ekran paylaşımı yapmak artık mümkün! 1 hf. Exynos 1080 tanıtıldı: Android dünyasının yeni kralı 1 hf. Rusya, TOR Hava Savunma Sistemi için 'anti-drone' füzesi geliştiriyor 1 hf. iPhone modellerinde ekran altı kamera dönemi yakın 1 hf. Galaxy F41 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN İçinde asbestin de bulunduğu mineraller, iklim değişikliği ile mücadelede kullanılabilir Sonraki Yerli uçak motoru projesine HAVELSAN'dan destek 1 hf. Microsoft xCloud uygulaması iOS’a geliyor 2 hf. iPhone 12 için görkemli bir etkinlik hazırlanıyor 2 hf. İşte Rivian'ın Amazon için geliştirdiği elektrikli teslimat aracı 2 hf. MEB, 12 Ekim’de başlayacak kapsamı genişletilmiş yüz yüze eğitim detaylarını açıkladı 2 hf. Oppo Reno 4 Pro kutusundan çıkıyor! 2 hf. AMD Ryzen 5000’de stok soğutucuyu neden kutudan çıkardı? 2 hf. AMD Ryzen 5000’de neden fiyat artışına gitti 2 hf. Elon Musk'ın uzaya fırlattığı Tesla Roadster aracı Mars'ın yakınlarından geçti 2 hf. RTX 3080’e kafa tutan Big Navi’nin 4K testleri paylaşıldı 2 hf. AMD Ryzen 5000 ilk oyun testleri 2 hf. Elektrikli Hummer'ın bilgi-eğlence sistemi Unreal Engine ile tasarlanacak 2 hf. AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu: %29 performans artışı geldi 2 hf. Google Stadia mobilden erişime hazır 2 hf. Samsung üçüncü çeyrekte yüksek kar artışı bekliyor 2 hf. Rocket Lake tabanlı Intel işlemciler Mart ayında gelebilir 2 hf. 70 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 2 hf. Sıcak Fırsatlar’da günün en çok tıklanan 10 teknolojik Amazon ürünü 2 hf. RTX 3080 20 GB ve RTX 3070 16 GB geliyor 2 hf. Google Asistan'a özel sesli aramalar için Misafir modu geliyor Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız