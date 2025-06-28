SoftBank, OpenAI ile yapay süper zeka dönemine yatırım yapıyor

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Tam Boyutta Gör SoftBank CEO’su Masayoshi Son, şirketin yapay zeka yatırımlarında tüm riskleri almaya hazır olduğunu vurgulayarak OpenAI’a tam anlamıyla bağlı olduklarını ifade etti. Japon teknoloji devinin nihai hedefi ise oldukça iddialı: “insanlardan 10.000 kat zeki” yapay süper zekaya öncülük etmek. Bunun yolu da görünüşe göre OpenAI’dan geçiyor.

Açıklamalarını SoftBank’ın yıllık hissedar toplantısında yapan Son, şirketin OpenAI’a toplamda yaklaşık 4,8 trilyon yen (33,2 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Bu yatırımı OpenAI halka açık ya da kârlı bir şirket olmasa da gerçekleştireceklerini söyledi. Ona göre bu bir cesaret meselesi: “OpenAI’ın sonunda halka açılacağını ve benim inancıma göre dünyanın en değerli şirketi olacağını düşünüyorum.”

Microsoft yerine SoftBank olabilir miydi?

Masayoshi Son’un OpenAI’a olan ilgisi aslında yeni değil. CEO, 2019 öncesinde Sam Altman’ın kendisine 10 milyar dolarlık yatırım teklifinde bulunduğunu açıkladı. O dönem bu yatırımı yapmaya hazır olduğunu ancak Altman’ın tercihini başka yatırımcılardan yana kullandığını belirtti.

Bilindiği üzere Altman’ın tercihi Microsoft oldu ve firma uzun süre OpenAI’ın bulut altyapı sağlayıcısı ve ana destekçisi konumundaydı. Ancak 2024’ün başında bu ayrıcalık sona erdi. İki taraf arasındaki ilişkiler şimdilerde gergin; Microsoft, OpenAI’ın daha geleneksel bir kâr amacı güden şirkete dönüşmesini öngören yeniden yapılanma planına onay vermedi.

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Bu gelişmeler üzerine Son, Altman’ın ilk başta SoftBank’i seçmemesinin bir hata olduğunu ima etti. Yine de o dönemde Microsoft’un küresel çapta sahip olduğu teknik yetkinlik, tedarik zinciri ve marka değeri nedeniyle bu seçimin anlaşılabilir olduğunu söyledi.

Yapay süper zeka

Tam Boyutta Gör Masayoshi Son’un vizyonu yalnızca OpenAI’a yatırım yapmakla sınırlı değil. CEO’nun asıl hedefi, SoftBank’i “yapay süper zeka” çağının merkezi haline getirmek. Bu kavram, Son’un ifadesiyle, “insanlardan 10.000 kat zeki bir yapay zeka sistemini” temsil ediyor.

Buna ulaşmak için OpenAI ile olan ortaklığın yanı sıra, SoftBank’in 2016’da satın aldığı Arm gibi teknolojik varlıkları da kullanacaklarını vurgulayan Son, şirketinin önümüzdeki on yıl içinde yapay süper zeka için en büyük platform sağlayıcısı olmasını ve bu çağda sektörün organizatörü rolünü üstlenmesini istediğini söyledi.

Bu hedef doğrultusunda SoftBank bu yıl, ABD merkezli çip tasarımcısı Ampere’yi 6,5 milyar dolara satın aldı. Bloomberg’e göre Masayoshi Son, ayrıca ABD’de 1 trilyon dolarlık bir yapay zeka merkerzi kurmayı da değerlendiriyor.

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SoftBank, OpenAI ile yapay süper zeka dönemine yatırım yapıyor

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