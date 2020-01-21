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    Subaru, 2030'lu yıllarda sadece elektrikli araç satmak istiyor

    Elektrikliye geçiş konusunda rakiplerinin biraz gerisinde kalan Subaru, şirketin geleceğine dair agresif planlarıyla bu açığını kapatmak istiyor. İşte Subaru'nun 2030'lu yıllara uzanan hedefleri:
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Subaru, 2030'lu yıllarda sadece elektrikli araç satmak istiyor
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    Elektrikli otomobil pazarı deyince ilk aklımıza gelen markalar arasında Subaru yok. Fakat Japon üretici, şirketin gelecek planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve planların temelinde “elektrikli otomobiller” yatıyor.

    e-Boxer adını verdiği hibrit versiyonlarla ürün gamını elektriklendirmeye başlayan Subaru, önümüzdeki yıllarda Toyota’nın teknolojilerini kullanan ve “güçlü hibrit” adı verilen bir araç geliştirecek. Söz konusu iki şirket daha sonra yüzde 100 elektrikli bir otomobil geliştirip aynı anda piyasaya sürecek.

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    Subaru, 2030’lu yıllara geldiğimizde ise içten yanmalı motordan tamamen vazgeçecek. Bunun Subaru için oldukça agresif bir plan olduğunu düşünebilirsiniz, fakat 2030 yılına gelindiğinde küresel satışlarının en az yüzde 40’ının elektrikli modellerden oluşmasını hedefleyen şirket bu konuda oldukça ciddi. 2030’lu yılların ortasında ise satılan tüm araçların elektrikli olması hedefleniyor.

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    Subaru’nun önümüzdeki yıllarda odaklanacağı tek şey elektrikli araçlar olmayacak. Şirketin CTO’su Tetsuo Onuki, “CO2 emisiyonlarını düşürmek tek hedefimiz değil. Araçlarımızın güvenliğini ve dört tekerlekten çekiş sistemimizin performansını arttırmamız gerekiyor. Toyota teknolojisi kullanıyor olabiliriz fakat bizim hibritlerimiz Subaru karakteri taşıyor olacak.” şeklinde konuştu.

    Japon üretici Subaru, geliştirdiği boxer motorlar, EyeSight adı verilen otonom sürücü asistanları ve dört tekerlekten sürüş teknolojileri ile biliniyor.



    https://www.reuters.com/article/us-subaru-ev/subaru-sets-mid-2030s-target-to-sell-only-electric-vehicles-idUSKBN1ZJ0BU Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 Avatar
    eaglepaw_1903 6 sa.
    ..
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    monacomen 6 sa. yeni yorumcu
    Beni endişelendiren Türkiye'de elektrik kayıp kaçak oranının %20 civarı olduğu düşünüldüğünde elektrikli araçlar ile kaçak elektrik oranının iki katına çıkacağı üzerine. Korsan kullanıcılar arabalarının yakıtını da kaçak elektrik ile karşılar ise bunu dürüst kullanıcının sırtına yükleneceği gerçeği.
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    yigit+ 17 sa.
    2.0 dizel satarken 2.5 hybrid yapıp fiyata %30 yapıştırmak kimin hedefiydi önce onu söylesinler.



    Kasa neredeyse aynı, Araba aynı ötv diliminde, fiyatı %30 zamlandı.
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    xOguzhangx 17 sa.
    Subaru dünya genelinde sevilen ve fanları olan bir marka.
    Yani Türkiye yi çok ta düşündüklerini hatta Türkiye de satılan Bir kaç yüz aracı düşündüklerini sanmıyorum. Vergi politikaları berbat bu ülkede 1subaru kendine 1.5-2 de devlete alıyorsun, ama hgel gör ki hala gidip subaru yu suçlayanlar var. Adamlar otomobilin ana vatanında en çok satılan otomobilleri üretiyor.
    Hemen dibimizdeki Bulgaristan da Gürcistan da 2.0 motorla satılan XV Türkiyede vergiden dolayı 1.6 olarak satılıyor, ve dünyadan bi haber birileri hala, 1.6 motor gitmiyor subaru dandik vs. vs. geyiği yapıyor. Türkiyede bu aracı getiren satan bir firma olduğu için bile şanslıyız. 2030 da yaşarsak ve gücümüz yeterse alırız arrık elektirikli otomobillerini de.

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    1ses1 1 gün
    Türkiye pazarında sadece bu aracı seven ve önceki arabası subaru olan alıyor. 2.0 motorla bu ötv ve Mtv ile satış rakamları yoktu şimdi yarı yrarıya düşecek. Dünya pazarında nasıl bilmem ama bu güzel araçların fiyatı resmen 400.000 lira.
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    Bob Kelso 1 gün
    on yılsonra. inanılmaz.
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    S.Vettel 1 gün
    Daha Türkiyede bir şey satamaz onu biliyorumda 2030'u bilemem
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    Göleli_At_Hırsızı 1 gün S.Vettel
    Neden. 2000cc üzeri subaru getirilirse tabiiki satamaz. Ancak. Forester, levorg adam akıllı fiyattan gelse pazarı birazcık önemseseler satar.



    Birde tam elektrikli araçlar gelirse pazara bakıç açıları değişir. Tabii hükümet uzakdoğu vergisi koymazsa
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    1064 kez okundu.
    7 yorum yazıldı.

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    subaru elektrikli araç, subaru modelleri ve
    6 etiket daha forester e-boxer subaru xv e-boxer subaru hibrit Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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