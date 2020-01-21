Subaru, 2030'lu yıllarda sadece elektrikli araç satmak istiyor

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Elektrikli otomobil pazarı deyince ilk aklımıza gelen markalar arasında Subaru yok. Fakat Japon üretici, şirketin gelecek planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve planların temelinde “elektrikli otomobiller” yatıyor.

e-Boxer adını verdiği hibrit versiyonlarla ürün gamını elektriklendirmeye başlayan Subaru, önümüzdeki yıllarda Toyota’nın teknolojilerini kullanan ve “güçlü hibrit” adı verilen bir araç geliştirecek. Söz konusu iki şirket daha sonra yüzde 100 elektrikli bir otomobil geliştirip aynı anda piyasaya sürecek.

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Subaru, 2030’lu yıllara geldiğimizde ise içten yanmalı motordan tamamen vazgeçecek. Bunun Subaru için oldukça agresif bir plan olduğunu düşünebilirsiniz, fakat 2030 yılına gelindiğinde küresel satışlarının en az yüzde 40’ının elektrikli modellerden oluşmasını hedefleyen şirket bu konuda oldukça ciddi. 2030’lu yılların ortasında ise satılan tüm araçların elektrikli olması hedefleniyor.

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Subaru’nun önümüzdeki yıllarda odaklanacağı tek şey elektrikli araçlar olmayacak. Şirketin CTO’su Tetsuo Onuki, “CO2 emisiyonlarını düşürmek tek hedefimiz değil. Araçlarımızın güvenliğini ve dört tekerlekten çekiş sistemimizin performansını arttırmamız gerekiyor. Toyota teknolojisi kullanıyor olabiliriz fakat bizim hibritlerimiz Subaru karakteri taşıyor olacak.” şeklinde konuştu.

Japon üretici Subaru, geliştirdiği boxer motorlar, EyeSight adı verilen otonom sürücü asistanları ve dört tekerlekten sürüş teknolojileri ile biliniyor.

https://www.reuters.com/article/us-subaru-ev/subaru-sets-mid-2030s-target-to-sell-only-electric-vehicles-idUSKBN1ZJ0BU

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