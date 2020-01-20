Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikasını kuracağı arazi için anlaşma sağlandı

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ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, Avrupa’daki ilk fabrikası Gigafactory 4’ü kurmaya bir adım daha yaklaştı. Fabrikanın kurulacağı arazi için taraflar arasında fiyat anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Tesla, Gigafactory 4’ü Berlin’in güney doğusunda yer alan Grünheide yakınlarında kuracak. ABD’li üretici, dev fabrikanın inşası için 300 hektarlık arazi satın aldı. Yapılan görüşmeler sonucunda, söz konusu arazi için 40.91 milyon euro’da anlaşıldı. Eğer bir dış inceleme sonrası farklı bir değer belirlenirse, bu fiyatın değişebileceği ifade edildi.

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Gigafactory 4’ün inşa edileceği arazinin sanayi bölgesi olarak belirlenen bir alanda yer aldığı ifade edilirken, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma silahlar – ki bunların genelde toprağın altında yatan, henüz patlamamış ABD bombaları olduğu söyleniyor - konusunda da gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.

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Tesla’nın fabrikayı tamamladıktan sonra yılda 500 bin araç üretimi yapacağı ve bölgedeki 7 bin kişiye istihdam sağlayacağı belirtiliyor. Politikacılar, sendikalar ve endüstri gruplarının bu durumdan son derece memnun olduğu söyleniyor. Fabrikanın kurulacağı bölgede yaşayan 250 kişilik bir grup ise bu durumu protesto ediyor.

Söz konusu grubun, kurulacak fabrikanın yerel su kaynaklarını tüketeceği ve çevredeki doğal yaşamı olumsuz etkileyeceği endişesini taşıdığı ifade ediliyor.

https://www.reuters.com/article/us-tesla-gigafactory-germany/tesla-moves-a-step-closer-to-opening-first-european-factory-with-german-property-deal-idUSKBN1ZI0MV

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