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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikasını kuracağı arazi için anlaşma sağlandı

    Tesla, Almanya'da kuracağı dev fabrikanın arazisi için yetkililerle anlaşmaya vardı. ABD'li üretici, bölge halkının protestolarına rağmen fabrikanın kurulacağı arazi konusunda ısrarcı görünüyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikasını kuracağı arazi için anlaşma sağlandı
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    ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, Avrupa’daki ilk fabrikası Gigafactory 4’ü kurmaya bir adım daha yaklaştı. Fabrikanın kurulacağı arazi için taraflar arasında fiyat anlaşmasına varıldığı bildirildi.

    Tesla, Gigafactory 4’ü Berlin’in güney doğusunda yer alan Grünheide yakınlarında kuracak. ABD’li üretici, dev fabrikanın inşası için 300 hektarlık arazi satın aldı. Yapılan görüşmeler sonucunda, söz konusu arazi için 40.91 milyon euro’da anlaşıldı. Eğer bir dış inceleme sonrası farklı bir değer belirlenirse, bu fiyatın değişebileceği ifade edildi.

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    Gigafactory 4’ün inşa edileceği arazinin sanayi bölgesi olarak belirlenen bir alanda yer aldığı ifade edilirken, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma silahlar – ki bunların genelde toprağın altında yatan, henüz patlamamış ABD bombaları olduğu söyleniyor - konusunda da gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.

    Ayrıca Bkz. "Tesla Model Y'nin üçüncü sıra koltukları, araç içinden görüntülendi"

    Tesla’nın fabrikayı tamamladıktan sonra yılda 500 bin araç üretimi yapacağı ve bölgedeki 7 bin kişiye istihdam sağlayacağı belirtiliyor. Politikacılar, sendikalar ve endüstri gruplarının bu durumdan son derece memnun olduğu söyleniyor. Fabrikanın kurulacağı bölgede yaşayan 250 kişilik bir grup ise bu durumu protesto ediyor.

    Söz konusu grubun, kurulacak fabrikanın yerel su kaynaklarını tüketeceği ve çevredeki doğal yaşamı olumsuz etkileyeceği endişesini taşıdığı ifade ediliyor.  



    https://www.reuters.com/article/us-tesla-gigafactory-germany/tesla-moves-a-step-closer-to-opening-first-european-factory-with-german-property-deal-idUSKBN1ZI0MV Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    darkaura 1 gün
    acaba alman hukumeti arac alim garantisi vermis mi.
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    tecnikadamoguz01 1 gün
    Ne olurdu gelip bizim memlekete kursa
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    faniseyler 1 gün
    Olay ağaç değil siz hala anlayamadınız mı!
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    yunusaticioglu 1 gün
    istemezükçüler sadece bizde yok demek ki
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    Galatas4ray 1 gün Rachsuchtig
    Artık nükleer santral atıkları gibi topragın altına gömerler.
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    Rachsuchtig 2 gün
    Herkes temiz enerji diye elektrikli arabalari (y)aliyor ama kimse bu arabalar eskidiginde pilleri ne olacak demiyor. 10 yil sonra bu sorunla karsi karsiya kalacagiz.
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    Start Again 1 gün Rachsuchtig
    Pillerde hangi ağır metaller var?
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