Super Talent, UltraDrive serisi yeni SSD'lerini pazara sundu

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Bellek ve depolama çözümleriyle tanınan Super Talent, ilk defa geçtiğimiz Aralık ayında duyurduğu UltraDrive serisi SSD modellerini kullanıma sunuyor. Önümüzdeki yıllarda yaygınlaşması beklenen yeni depolama teknolojisine yönelik olarak hazırladığı modellerle pazarın hareketli isimlerindne birisi olan Super Talent, UltaDrive çatısı altında kullanıcılara performans odaklı LE ve kapasite/fiyat oranıyla dikkat çekmesi beklenen ME serisi SSD'ler sunacak.

Satışa sunulan yeni SSD'lerden LE serisi modellerde yüksek performans için SLC (Single Level Cell), ME serisi modellerde ise MLC (Multi Level Cell) türü NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı belirtiliyor. 32GB-128GB arası depolama seçeneklerine sahip olduğu belirtilen LE serisi depolama birimlerinin 230MB/sn okuma ve 170MB/sn yazma, 256GB'a kadar depolama kapasitesi sunan ME serisinin ise 200MB/sn okuma ve 160MB/sn yazma hızlarıyla geliyor.

Super Talent'ın NAND flash bellek teknolojisini temel alan yeni depolama çözümlerinden LE serisi SSD'ler 3, ME serisi SSD'ler ise 2 yıllık garanti ile satışa sunulacaklar. 2.5" boyutunda olan ve SATA-II arabirimini destekleyen sürücülerden 32GB'lık UltraDrive LE 128$, 256GB'lık UltraDrive ME modelinin ise 645$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip olduğu belirtiliyor.