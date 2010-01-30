SuperPi 1M testinde 6 saniyenin altına inildi, 3DMark 01 rekoru el değiştirdi

Hız aşırtma dünyası arka arkaya kırılan rekorlarla oldukça hareketli günler yaşıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil işlemcilerin pazara giriş yapmasıyla başlayan hareketlilikle rekorların aynı gün içerisinde el değiştirdiğine tanık oluyoruz. Üretim teknolojilerindeki gelişmelere ve ileri soğutma teknolojilerinin kullanımına bağlı olarak başta SuperPi testi olmak üzere pek çok ölçüm uygulamasında sıralamalar adeta alt üst olmuş durumda. Kapatılamaz denen farkların eridiği hız aşırtma dünyasında, meraklı bekleyiş bugün sona erdi ve özellikle işlemci odaklı hız aşırtma denemeleri için en popüler ölçüm uygulamalarından biri olan SuperPi 1M testinde 6 saniyenin altına inilerek önemli bir başarıya imza atıldı.

SuperPi 1M'de yeni dünya rekoru 5.991 saniye - Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz!

Çalışmalarına Gigabyte çatısı altında devam eden Hicookie rumuzlu profesyonel hız aşırtmacı tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmada, dünyada ilk defa 6 saniyenin altında SuperPi 1M skoru elde edilirerek yeni bir rekora imza atıldı. Standart olarak 3.47GHz'de çalışan Core i5 670 işlemcisi kullanılarak yapılan çalışma, soğutma için Sıvı Azot (LN2) kullanıldığı ve işlemcinin -192 derecede çalıştırıldığı belirtildi. Cold Bug olarak tabir edilen ve işlemcinin belli sıcaklıkların altında çalışmasına engel olan sorunu aşabilmek içim pin mod isimli donanımsal modifikasyon uygulamasına giden Hicookie, işlemci çalışma gerilimini 2.112v seviyesine çıkartarak gerçekleştirdiği denemelerde 7034MHz'de stabil test sonucu almayı başaran Hicookie, 2100MHz'de çalışan Corsair belleklerle SuperPi 1M rekorunu kırmayı başardı.

3DMark 2001'de tek kart ile alınan yeni dünya rekoru 130433 - Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz!

SuperPi 1M testinde 5.9 saniyeye ulaşarak yeni rekorun saihibi olan Hicookie, hafta içerisinde denemelerine devam edeceğini açıkladı. SuperPi 1M ile birlikte Futuremark tarafından geliştirilen popüler test uygulamalarından 3DMark 2001'de de yeni bir rekora imza atıldı. Stummerwinter rumuzlu kullanıcı tarafından tek kartla kırılan yeni rekorda ekran kartı olarak bir Nvidia çözümü olan GeForce GTX 280'nin tercih edildiğini görüyoruz. Hem işlemci hem de ekran kartının Sıvı Azotla soğutulduğu çalışmada standart olarak 3.33GHz'de çalışan çift çekirdekli Core 2 Duo E8600'ün 6578MHz'de, ekran kartının ise 1075MHz GPU, 2150MHz paralel işlemci ve 2700MHz bellek çalışma frekanslarına çıkartıldığını ve ulaşılan yüksek hızlar sayesinde 3DMark 2001'de 130433 puanlık skor elde edildiğini görüyoruz.

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