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SuperPi 1M testinde 6 saniyenin altına inildi, 3DMark 01 rekoru el değiştirdi

SuperPi 1M testinde ilk defa 6 saniyenin altına inilirken, 3DMark 2001 testinde dünya rekoru el değiştirdi. İşte detaylar.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,5b
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26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hız aşırtma dünyası arka arkaya kırılan rekorlarla oldukça hareketli günler yaşıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil işlemcilerin pazara giriş yapmasıyla başlayan hareketlilikle rekorların aynı gün içerisinde el değiştirdiğine tanık oluyoruz. Üretim teknolojilerindeki gelişmelere ve ileri soğutma teknolojilerinin kullanımına bağlı olarak başta SuperPi testi olmak üzere pek çok ölçüm uygulamasında sıralamalar adeta alt üst olmuş durumda. Kapatılamaz denen farkların eridiği hız aşırtma dünyasında, meraklı bekleyiş bugün sona erdi ve özellikle işlemci odaklı hız aşırtma denemeleri için en popüler ölçüm uygulamalarından biri olan SuperPi 1M testinde 6 saniyenin altına inilerek önemli bir başarıya imza atıldı.

SuperPi 1M'de yeni dünya rekoru 5.991 saniye - Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz!

Çalışmalarına Gigabyte çatısı altında devam eden Hicookie rumuzlu profesyonel hız aşırtmacı tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmada, dünyada ilk defa 6 saniyenin altında SuperPi 1M skoru elde edilirerek yeni bir rekora imza atıldı. Standart olarak 3.47GHz'de çalışan Core i5 670 işlemcisi kullanılarak yapılan çalışma, soğutma için Sıvı Azot (LN2) kullanıldığı ve işlemcinin -192 derecede çalıştırıldığı belirtildi. Cold Bug olarak tabir edilen ve işlemcinin belli sıcaklıkların altında çalışmasına engel olan sorunu aşabilmek içim pin mod isimli donanımsal modifikasyon uygulamasına giden Hicookie, işlemci çalışma gerilimini 2.112v seviyesine çıkartarak gerçekleştirdiği denemelerde 7034MHz'de stabil test sonucu almayı başaran Hicookie, 2100MHz'de çalışan Corsair belleklerle SuperPi 1M rekorunu kırmayı başardı.

3DMark 2001'de tek kart ile alınan yeni dünya rekoru 130433 - Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz!

SuperPi 1M testinde 5.9 saniyeye ulaşarak yeni rekorun saihibi olan Hicookie, hafta içerisinde denemelerine devam edeceğini açıkladı. SuperPi 1M ile birlikte Futuremark tarafından geliştirilen popüler test uygulamalarından 3DMark 2001'de de yeni bir rekora imza atıldı. Stummerwinter rumuzlu kullanıcı tarafından tek kartla kırılan yeni rekorda ekran kartı olarak bir Nvidia çözümü olan GeForce GTX 280'nin tercih edildiğini görüyoruz. Hem işlemci hem de ekran kartının Sıvı Azotla soğutulduğu çalışmada standart olarak 3.33GHz'de çalışan çift çekirdekli Core 2 Duo E8600'ün 6578MHz'de, ekran kartının ise 1075MHz GPU, 2150MHz paralel işlemci ve 2700MHz bellek çalışma frekanslarına çıkartıldığını ve ulaşılan yüksek hızlar sayesinde 3DMark 2001'de 130433 puanlık skor elde edildiğini görüyoruz.

Kaynaklar: 1 - 2


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talh4wk 9 yıl
bu rekoru kıran zor çıkar :D
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thermaltake+Armor 9 yıl
güzel haber inceleme icin teşekkürler
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aspirin_00 9 yıl
anlamadığım sorun şu hız aşıtmaları ne kadar lık bir süreye tabi tutuluyor misal hızı aşıttım 5 dkk bu bana hiç yarar sağlamaz en uzun sure hız aşıtma rekoru kimde bu değerlerle makınayı 1 gun tutan varmı peki hız aşıtmk kolay önemli olan o makınayı ne kadar surede tutmak
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hapocod 9 yıl

aspirin_00

anlamadığım sorun şu hız aşıtmaları ne kadar lık bir süreye tabi tutuluyor misal hızı aşıttım 5 dkk bu bana hiç yarar sağlamaz en uzun sure hız aşıtma rekoru kimde bu değerlerle makınayı 1 gun tutan varmı peki hız aşıtmk kolay önemli olan o makınayı ne kadar surede tutmak

günlük kullanım için değil wr almak için yapıyolar kullandıkları sistemler zaten oc siz bile ultra
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aspirin_00 9 yıl
pi programıyla test edeyim dedim
1m 28.171 len bitirdi fakat çift işlemcide sadece tek işlemciyi kullanıyor artı txt dosyasına sayıları işlediği için normal hdd değil sdd lerde daha hızlı olacağını düşünüyorum.
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daywallker 9 yıl
130 bin hakkaten ya :) höh test çok başarılı olmuş tebrikler
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c0d3r36 9 yıl
Çok güzel değerler benim anlamadığım AMD neden SüperPi de çok geride anlamıyorum.
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pazardakiartist 9 yıl
Bizim taka laptop 3200 puan çıkarıyor şimdi 130 bin neresi ya..

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Solitude 9 yıl

c0d3r36

Çok güzel değerler benim anlamadığım AMD neden SüperPi de çok geride anlamıyorum.


+1 Bunu bende anlamıyorum mimariyle alakalı heralde ama fark ne ?
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MrPerFormance 9 yıl
Neden sadece 3d mark 2001 testi?
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adilazimdegilx 9 yıl
2001 testinde ne kullanılırsa kullanılsın daha artmaz puanı. Zira üst seviye kartların hepsi işlemci limitine takılıyor. Malum, 2000+ fps alınırken ekran kartının pek bir önemi kalmıyor. Ne kadar hızlı işlemci o kadar yüksek puan.
Haberler için teşşekürler Fx57
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msw 9 yıl
3D mark 2001 değil de daha çok işlemci & ekran kartı na dayanan bir test programı kullansalardı daha iyi olurdu. 2001 pek ekran kartına bağlı degil.
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1mpossible 9 yıl
bende stock fanla amd 620 işlemcimi 3.2 ghz yaptım diy seviniyorum :D
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