Synology 1,5 TB desteğini onayladı ve gürültü yönetim sistemini geliştirdi

Oldukça verimli ve başarılı olan ürünleri ile tanınan Synology, kullanıcılarından gelen istekler üzerine sabit disk dünyasını 170$ Türkiye satış fiyatı ilede altüst eden Seagate 1,5 TB serisine resmi desteğini açıkladı. GB başına maliyetin 11 cent'e düşmesi ile depolama ürünleri (NAS) gücünü ve etkisini arttmış oldu. Böylece en üst seviye modelinde 5x1,5 Disk ile maksimum 7,5 Tb kapasite veya Raid 5 ile 6 Tb maksimum kapasiteye ulaşmak mümkün olacak.

Daha önce ürünlerinde kullandığı işlemcinin Mhz hızını 500 Mhz'den 800 Mhz'e arttıran aynı gelişmeyi ramlar içinde 128 Mb'dan 512 Mb'a çıkartan firma Gigabit ağlar üzerindeki okuma ve yazma hızlarınıda sırasıyla yazma okuma hızları 14 Mb/37 Mb'dan 33Mb/55 Mb'a dramatik bir artış yaşamıştı. İlginç olup yeni sürümde eklenen özellikler arasında CIFS ağ çöp kutusu desteği yani bilgisayarınızdaki silinen dosyaları bile geri getirebiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör

Gürültü yönetiminde ise sıcaklığa göre üç kademeli hız artışı (2300-5500 devir/dakika) yaşıyor ve normal çalışma şartlarında 25 dBa sessizlik ile oldukça uygun bir ses seviyesi veriyor. Bunun dışında şifreli data aktarımı yapan ve hack önleyici sisteme sahip ftp'de verilerinize dünyaynın neresinden bağlanırsanız bağlanın güvenli erişmenizi sağlıyor. Enerji tüketimi ise DS209+ 'da 32 Watt erişilirken 18 Watt uykudayken olabiliyor. Cihaz kendi kendine uykuya dalabileceği gibi belirli saatler veripte uyunış ve uyku saatlerini kontrol edebiliyorsunuz.

Son ürünü olan 5 Hot Swap Disk destekli yani cihaz çalışırken çıkartıp takabileceğiniz model ise DS509 üst seviye depolamanı arayan firmaların ve ev sakinlerinin alabileceği en iyi model olarak karşısına çıkıyor.

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