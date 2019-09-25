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    Tasarımcı ve yazılımcılar arasındaki iletişim problemine yerli çözüm: Zeplin

    Türk girişimciler tarafından geliştirilen Zeplin, web site ve uygulama tasarımlarının kolayca yazılım ekibine aktarılması ve bu tasarımın koda dönüştürülmesinde köprü görevi üstleniyor.
    1 sa.
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    12
    Diğer
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Tasarımcı ve yazılımcılar arasındaki iletişim problemine yerli çözüm: Zeplin
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    Yerli girişim Zeplin, tasarım ve yazılım geliştiriciler arasındaki iletişim problemlerine çözüm olmayı amaçlıyor. 2014 yılında ortaya çıkan Zeplin, geçtiğimiz hafta 2.7 sürümünü kullanıma sundu.

    Zeplin, ortak bir projede çalışan tasarımcılar ile yazılımcılar arasında köprü görevi üstleniyor. Uygulama ve web sitelerin tasarım ekranlarının koda dönüştükten aynı şekilde gözükmesi için yardımcı bileşenler içeriyor.

    Ayrıca Bkz. "MIUI 11 güncellemesini alacak telefonlar"

    Sketch, Adobe XD, Figma ve Adobe Photoshop CC’de hazırlanan tasarımlar, tek tuşla Zeplin’e aktarılabiliyor. Yazılımcılar, Zeplin’e eklenen tasarımdaki boyutları, renkleri, fontları vs. kendine uygun dilde görüntüleyebiliyor.

    Tasarımcı ve yazılımcılar arasındaki iletişim problemine yerli çözüm: Zeplin
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    Zeplin, takım çalışmasını kolaylaştıran özelliklere de sahip. Yorum yazma, not ekleme, paylaşma ve kişi atama gibi aksiyonlar gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca Slack ve Trello entegrasyonu özelliğine de sahip.

    Dört farklı abonelik tipi bulunuyor. Ücretsiz abonelik seçeneğinde yalnızca 1 projeyi yönetmenize izin verirken, daha fazlası için aylık 130 dolara varan ödeme planı ortaya çıkıyor. Zeplin hakkında daha fazla bilgi için Zeplin.io adresini ziyaret edebilirsiniz.



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