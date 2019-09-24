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    MIUI 11 güncellemesini alacak telefonlar

    Xiaomi’nin yeni kullanıcı ara yüzü MIUI 11 bu hafta itibariyle açık beta olarak dağıtıma başlayacak. MIUI 11 güncellemesini alacak telefonların tam listesi yayınlandı.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi’nin akıllı telefon, kulaklık, televizyon ve şarj adaptörü gibi pek çok ürünü duyurduğu etkinliğinde MIUI 11 kullanıcı ara yüzü için de açık beta ve global dağıtımın yapılacağı tarihler belli oldu.

    MIUI 11 hangi telefonlara gelecek?

    Pazarda en çok tercih edilen kullanıcı ara yüzlerinden birisi olma özelliğine sahip MIUI ara yüzü bu yıl onbirinci kez karşımıza çıkıyor. MIUI 11 kullanıcı ara yüzü sistem seviyesinde karanlık mod, yeniden tasarlanan ikonlar, ana ekran, gelişmiş pil tasarruf modu, Mi Mix 4 için esnek ekran desteği gibi yenilikler sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Air 2 kablosuz kulaklık tanıtıldı"

    MIUI 11 için kapalı beta sürecinin 24 Eylül itibariyle başlayacağı belirtiliyor. Açık beta ise 27 Eylül tarihinde dağıtıma başlayacak. Ekim ortalarından itibaren ise global MIUI 11 sürümünün dağıtıma başlaması bekleniyor.

    MIUI 11 açık beta alacak cihazlar:

    Xiaomi: Mi 5C, Mi MAX 2, Mi Note 2, Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5X, Mi Play, Mi Note3, Mi 6X, Mi 6, Mi MIX 2, Mi 8 SE, Mi 8 Youth Edition, Mi MAX 3, Mi CC 9, Mi CC 9e, Mi CC 9 Meitu özel sürümü, Mi 8, Mi 8 ekranda parmak izi versiyonu, Mi MIX 3, Mi 8 Explorer Edition, Mi MIX 2S, Mi 9 SE, Mi 9

    Redmi: Redmi Note 4X, Redmi 4X, Redmi Note 5A standart, Redmi Note 5A üst sürüm, Redmi 5A, Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi Note 5, Redmi 6 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi K20 Pro, Redmi K20, Redmi Note 8 Pro

    Global MIUI 11 dağıtım takvimi:

    Ekim ortası: Mi 9, Mi 9 Transparent, Mi 9 SE, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 8, Mi 8 Youth, Mi 8 Explorer’s Edition, Mi 8 (ekranda parmak izi versiyonu), Mi 8 SE, Mi MAX 3, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7

    Ekim sonu: Mi 9 Pro 5G version, Mi CC 9, Mi CC 9 Meitu Custom Version, Mi CC 9e, Mi MIX 2, Mi Note3, Mi 6, Mi 6X, Redmi 7A, Redmi 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi S2

    Kasım başları: Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s plus, Mi 5X, Mi 5C, Mi Note2, Mi PLAY, Mi Max 2, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 5 Plus, Redmi 5, Red Rice Phone 5A, Redmi Phone 4X, Redmi Note 5A standart, Redmi 5A üst versiyon.

     


    https://www.gizmochina.com/2019/09/24/miui-11-stable-and-developer-rollout-and-devices-confirmed/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    utanan ayı 15 dk.
    Pocophone poco yedi.
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    Mq8 F9Brute 23 dk.
    Mi 9 T yok mu cidden
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    balcis 25 dk.
    mi 9'a ekim ortası gelecek güncelleme mi note 3'e ekim sonu geliyorsa helal olsun, vallahi billahi.
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    Entropi Canavarı 51 dk.
    Arkadaşlar 2500 civarında Xiaomi telefon hangisi alınır bugünlerde?
    Kendimde mi6 var çok memnumum ailemdekilere de almak istiyorum. Özellikle pil performansı yüksek modeller tercihim. Uzun süredir kullanan arkadaşlar alıntılayıp tavsiye verirse çok memnun olurum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    efyavas 44 dk. Entropi Canavarı
    Forumdan sıfır k20 pro veya mi9t pro bakabilirsiniz.
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    recpyksll 52 dk.
    27 Eylül de bize de beta sürüm gelir mi yoksa Ekim ortalarında mı gelir cevapsız bırakmayın
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    DokuzKuyrukluTilki 53 dk.
    Note 5 pro var fakat note 6 pro yok mu noluyoruz ne saçma iş bu?
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    nenoX 1 sa.
    Beta bitene kadar beklemedeyim. Mi 8 SE
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    Anthemx 1 sa.
    Mi 8 lite da yok galiba
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    Mustafa Dümen 1 sa. jeansque
    Cihaz güncel oluyor ama şarj konusunda düşüş yaşayacağımı düşünüyorum. Hiçbir güncelleme yapmadım cihazda aldığımdan beri memnunum 😎
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    drserk 1 sa.
    redmi 5plus var ama 5pro yok mu yani?
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