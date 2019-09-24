MIUI 11 güncellemesini alacak telefonlar

Xiaomi’nin akıllı telefon, kulaklık, televizyon ve şarj adaptörü gibi pek çok ürünü duyurduğu etkinliğinde MIUI 11 kullanıcı ara yüzü için de açık beta ve global dağıtımın yapılacağı tarihler belli oldu.

MIUI 11 hangi telefonlara gelecek?

Pazarda en çok tercih edilen kullanıcı ara yüzlerinden birisi olma özelliğine sahip MIUI ara yüzü bu yıl onbirinci kez karşımıza çıkıyor. MIUI 11 kullanıcı ara yüzü sistem seviyesinde karanlık mod, yeniden tasarlanan ikonlar, ana ekran, gelişmiş pil tasarruf modu, Mi Mix 4 için esnek ekran desteği gibi yenilikler sunuyor.

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MIUI 11 için kapalı beta sürecinin 24 Eylül itibariyle başlayacağı belirtiliyor. Açık beta ise 27 Eylül tarihinde dağıtıma başlayacak. Ekim ortalarından itibaren ise global MIUI 11 sürümünün dağıtıma başlaması bekleniyor.

MIUI 11 açık beta alacak cihazlar:

Xiaomi: Mi 5C, Mi MAX 2, Mi Note 2, Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5X, Mi Play, Mi Note3, Mi 6X, Mi 6, Mi MIX 2, Mi 8 SE, Mi 8 Youth Edition, Mi MAX 3, Mi CC 9, Mi CC 9e, Mi CC 9 Meitu özel sürümü, Mi 8, Mi 8 ekranda parmak izi versiyonu, Mi MIX 3, Mi 8 Explorer Edition, Mi MIX 2S, Mi 9 SE, Mi 9

Redmi: Redmi Note 4X, Redmi 4X, Redmi Note 5A standart, Redmi Note 5A üst sürüm, Redmi 5A, Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi Note 5, Redmi 6 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi K20 Pro, Redmi K20, Redmi Note 8 Pro

Global MIUI 11 dağıtım takvimi:

Ekim ortası: Mi 9, Mi 9 Transparent, Mi 9 SE, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 8, Mi 8 Youth, Mi 8 Explorer’s Edition, Mi 8 (ekranda parmak izi versiyonu), Mi 8 SE, Mi MAX 3, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7

Ekim sonu: Mi 9 Pro 5G version, Mi CC 9, Mi CC 9 Meitu Custom Version, Mi CC 9e, Mi MIX 2, Mi Note3, Mi 6, Mi 6X, Redmi 7A, Redmi 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi S2

Kasım başları: Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s plus, Mi 5X, Mi 5C, Mi Note2, Mi PLAY, Mi Max 2, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 5 Plus, Redmi 5, Red Rice Phone 5A, Redmi Phone 4X, Redmi Note 5A standart, Redmi 5A üst versiyon.