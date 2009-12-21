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Tasarımı en farklı ION nettop: Artopz Minitopz

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tasarımı en farklı ION nettop: Artopz Minitopz
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Nvidia ION platformunu kullanan çok sayıda nettop gördük ama böylesine tanık olmadık. San Diego merkezli Artopz firmasıyla tasarım sınıfının belkide en farklı nettop sistemi olan yeni bilgisayarını tanıttı. Sahip olduğu fiber optik ışık paneliyle aynı zamanda masa lambası olarak ta kullanılabilen sistem, Romanz, Lavaz ve Delexe (sınırlı sayıda) olmak üzere üç farklı tasarım seçeneği ile geliyor.

1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinin kullanıldığı sistemde 4GB bellek kapasitesine ve depolama için 128GB SSD + 500GB mekanik disk olmak üzere çift sürücüye yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64bit ile gelen bilgisayar, ION platformu kapsamında GeForce 9400M IGP'si ile geliyor ve bu sayede hem HD video hem de 3D oyun çalıştırabiliyor.

Diğer özellikleri arasında slot yükleme DVD sürücü, Gigaib Ethernet, WiFi , HDMI bağlantısı ve altı adet USB 2.0 portu gibi detaylara yer verilen sistem tercih edilecek tasarıma göre sırasıyla 2,375$, 2,450$ ve 3450$ olarak belirlenen satış fiyatlarıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyorlar.

Tasarımı en farklı ION nettop: Artopz Minitopz
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Tasarımı en farklı ION nettop: Artopz Minitopz
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Opeth 9 yıl
Tasarım müthiş gerçekten
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Penryn 9 yıl
E yuh yani.Teknoloji neler yapılacağını şaşırttı firmalara herhalde.
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Confusion 9 yıl
tasarım güzel, donanım olarak da atom platformunda mümkün olduğu kadar güçlü ürünler tercih edilmiş ama fiyat uçuyor.
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