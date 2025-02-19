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    2025 F1 sezonu için tüm araçların renk düzeni tanıtıldı (Galeri)

    Formula 1'in 75. yıl dönümüne özel düzenlenen tanıtım etkinliğinde, 2025 sezonunda yarışacak tüm takımların araçlarında kullanacağı renk düzenleri tanıtıldı.     
    2025 F1 sezonu için tüm araçların renk düzeni tanıtıldı (Galeri) Tam Boyutta Gör
    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu, 75. yıl dönümüne özel Londra'da gerçekleştirilen özel bir lansman ile başladı. Söz konusu lansmanda tüm takımlar yeni sezon araçlarında kullanılacak tasarımlarını sergiledi. Etkinlik, pilotlar, takım patronları ve ünlü isimlerin katılımlarıyla gerçekleşti.

    Elbette etkinlikteki en dikkat çekici anlardan biri Lewis Hamilton'ın Ferrari'nin kırmızı renkleriyle ilk kez sahneye çıkması oldu. 7 kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilot, Mercedes'ten ayrılarak Ferrari ile sözleşme imzalamıştı.

    Araçların tasarımlarının tanıtılması ters şekilde gerçekleştirildi. 2024 sezonu Takımlar Şampiyonası'nda sonuncu olan Sauber, aracını ilk görücüye çıkaran takım oldu. Bu sezon Kick ile anlaşan Sauber'in aracı siyah ve yeşil renklerle boy göstermeye devam edecek.

    2025 F1 sezonu için tüm araçların renk düzeni tanıtıldı (Galeri) Tam Boyutta Gör
    Yeni pilotlarla yola devam edecek olan Haas'ın aracı geçen yıl daha koyu ağırlıklı bir renk kombinasyonuna sahipken lansmanda özellikle burun ve gövde kısmında daha açık bir renkle boy gösterdi. Alpine ise yeni sezon için pembe ve mavi renk düzenine geçiş yaptı.

    Ferrari'nin yeni sezon aracı yine kırmızılara bürünmüş bir şekilde karşımızda. Miami'de tanıtılan ve HP logosu için hazırlanan beyaz zemin, ön ve arka kanatlardaki yerini koruyor. Ancak farklı olarak motor kapağında da artık logo için büyük beyaz bir zemine yer verildiğini görmekteyiz.

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