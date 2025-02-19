2025 F1 sezonu için tüm araçların renk düzeni tanıtıldı (Galeri)

Elbette etkinlikteki en dikkat çekici anlardan biri Lewis Hamilton'ın Ferrari'nin kırmızı renkleriyle ilk kez sahneye çıkması oldu. 7 kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilot, Mercedes'ten ayrılarak Ferrari ile sözleşme imzalamıştı.
Araçların tasarımlarının tanıtılması ters şekilde gerçekleştirildi. 2024 sezonu Takımlar Şampiyonası'nda sonuncu olan Sauber, aracını ilk görücüye çıkaran takım oldu. Bu sezon Kick ile anlaşan Sauber'in aracı siyah ve yeşil renklerle boy göstermeye devam edecek.
Ferrari'nin yeni sezon aracı yine kırmızılara bürünmüş bir şekilde karşımızda. Miami'de tanıtılan ve HP logosu için hazırlanan beyaz zemin, ön ve arka kanatlardaki yerini koruyor. Ancak farklı olarak motor kapağında da artık logo için büyük beyaz bir zemine yer verildiğini görmekteyiz.
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