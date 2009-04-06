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Tayvanlı bilgisayar üreticisinden 242$'a Obama PC

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvanlı bilgisayar üreticisinden 242$'a Obama PC
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Elektronik postalarını kontrol etmek için Blackberry kullandığını açıklaması, seçimler esnasında kampanyalarını internet üzerinde de etkin bir şekilde sürdürmesi gibi detaylarla teknolojiyi en iyi kullanan üst düzey politikacılardan birisi olduğu belirtilen ve hatta uzmanlarca teknoloji çağını temsil ettiği dahi söylenen ABD başkanı Barack H. Obama'nın ülkemizdeki temasları devam ededursun, teknolojiye olan düşkünlüğü, bilgisayar üreticilerine de ilham vermişe benziyor.

Tayvanlı bilgisayar mağazalarının en çok satan modeli olur mu bilinmez ama mevcut gelişmeler de dikkate alındığında son günlerin en dikkat çekici modeli olduğuna kesin gözüyle bakılan Obama PC, satışa sunulmuş durumda. Nettop segmentinde yer alan ve Intel'in Atom platformunu temel alan sisteme, 945GCE yonga setli Mini-ITX anakart yataklık ediyor. 1.6GHz'de çalışan Atom N230 işlemcisinden güç alan bilgisayarda 2GB sistem belleği, depolama için 500GB'lık sabit disk ve DVD yazıcı gibi detaylara yer verilmiş.

Ön kısmında harici donanımlarla hızlı bağlantı için iki adet USB portu ve ses konnektörleri bulunan Obama PC'nin grafik alt yapısını ise Intel'in DirectX 9 destekli entegre grafik çözümlerinden birisi olan GMA 950 karşılıyor. Seri port, paralel port, PS/2 portu ve görüntü aktarımı için D-Sub konnektörü gibi bağlantı noktalarına sahip olan ve Seed isimi yerel firma tarafından hazırlanan sistem Taipei, Tayvan'da 242$/178 Avro'luk satış fiyatıyla raflardaki yerini almış durumda.


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K.Kahriman 10 yıl
kart okuyucusu bile yok obama pc nin
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Red Kod 10 yıl
Durmak Yok format Atmaya Devam
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N-0NE 10 yıl
Hocam bence virüse ananıda al git der :)
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Snd 10 yıl

Orjinalden alıntı: N-0NE

Hocam bence virüse ananıda al git der :)



Virus: Başbakanım, İşletim sistemi yok, Harddisk yok, çalışak Medya ortamıda yok.
Sürekli Kod yazmaktan Hacker'imız agladı.

Tayyip PC: Hadi Hacker'ınıda al git.

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designr 10 yıl

Orjinalden alıntı: N-0NE

Hocam bence virüse ananıda al git der :)


muahuahu çok iyi ya
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N-0NE 10 yıl
Yorumlar 10 numara olmuş :) Bahçeli PC Baykal PC ve virüs teğet geçti (((=
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sertacaygun 10 yıl
Biraz şişman sanki. Daha önceleri DELL'inkiler duyurulmuştu, onlar şık tasarımı vardı. Oyun hariç birçok işlemi gerçekleştirebileceğiniz bileşenler var, güzel epey yani. Bir de Atom tabanlı netbook alırsın bunun yanına, herşeyin tıkırında işte.
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N-0NE 10 yıl
Bence tayyip PC çıkması lazımmmm :)
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Krak3n 10 yıl

Orjinalden alıntı: N-0NE

Bence tayyip PC çıkması lazımmmm :)

Haha.Adamlar OBAMA'ya tapıyorlar OBAMA PC çıkarmışlar.Hakketten obama ülkemizde geze dursun elin tayvanlı'sı onun pc'sini yapsın bir de hediye etsin bari.
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Snd 10 yıl

Orjinalden alıntı: N-0NE

Bence tayyip PC çıkması lazımmmm :)


Tayyip PC çok gürültülü çalışır üstelik çalışması için Baykal PC ve Bahçeli PC'yede ihityaç duyacaktır.
bence biraz maliyetli bir sistem olur gibime geliyor.
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canozpinar 10 yıl

Orjinalden alıntı: N-0NE

Bence tayyip PC çıkması lazımmmm :)


Hamdolsun virüs teğet geçti falan diye de uyarı verir artık.
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