Tayvanlı bilgisayar üreticisinden 242$'a Obama PC

Tam Boyutta Gör

Elektronik postalarını kontrol etmek için Blackberry kullandığını açıklaması, seçimler esnasında kampanyalarını internet üzerinde de etkin bir şekilde sürdürmesi gibi detaylarla teknolojiyi en iyi kullanan üst düzey politikacılardan birisi olduğu belirtilen ve hatta uzmanlarca teknoloji çağını temsil ettiği dahi söylenen ABD başkanı Barack H. Obama'nın ülkemizdeki temasları devam ededursun, teknolojiye olan düşkünlüğü, bilgisayar üreticilerine de ilham vermişe benziyor.

Tayvanlı bilgisayar mağazalarının en çok satan modeli olur mu bilinmez ama mevcut gelişmeler de dikkate alındığında son günlerin en dikkat çekici modeli olduğuna kesin gözüyle bakılan Obama PC, satışa sunulmuş durumda. Nettop segmentinde yer alan ve Intel'in Atom platformunu temel alan sisteme, 945GCE yonga setli Mini-ITX anakart yataklık ediyor. 1.6GHz'de çalışan Atom N230 işlemcisinden güç alan bilgisayarda 2GB sistem belleği, depolama için 500GB'lık sabit disk ve DVD yazıcı gibi detaylara yer verilmiş.

Ön kısmında harici donanımlarla hızlı bağlantı için iki adet USB portu ve ses konnektörleri bulunan Obama PC'nin grafik alt yapısını ise Intel'in DirectX 9 destekli entegre grafik çözümlerinden birisi olan GMA 950 karşılıyor. Seri port, paralel port, PS/2 portu ve görüntü aktarımı için D-Sub konnektörü gibi bağlantı noktalarına sahip olan ve Seed isimi yerel firma tarafından hazırlanan sistem Taipei, Tayvan'da 242$/178 Avro'luk satış fiyatıyla raflardaki yerini almış durumda.