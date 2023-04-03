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    Çocuğunuzun nerede olduğunu gösteren denetimli akıllı saat: TCL MT42X

    Bu videomuzda çocuklarınız için alabileceğiniz TCL'in akıllı saati TCL MT42X hakkında deneyimlerimizi anlatıyoruz, merak edilen soruların yanıtlıyoruz.           

    Teknolojinin özellikle akıllı telefonlarla hayatımızda doldurduğu yer adeta "inanılmaz". Ancak çocuklar söz konusu olduğunda bu inanılmazlık beraberinde inanılmaz kaygıları da getiriyor. Çocuğunuza bir cep telefonu verip onunla doğru şekilde iletişim kurup bağlantıda kalmak sanıldığından daha zor. Tam da bu noktada giyilebilir teknoloji imdadımıza yetişiyor. Ürettiği çocuk akıllı saatleriyle uzun süredir önde gelen markalardan olan TCL'in (daha önce Alcatel) yeni modellerinden biri olan MoveTime MT42X'i kıdemli baba (!) teknoloji editörlerinden Cem Sünbül, genç editörlerimizden Özgür Eroğlu ile birlikte anlattı. Bu akıllı saat ile neler yapabilirsiniz? Çocuğunuzun gerçek zamanlı konumunu takip edebilir, sesli ve görüntülü görüşmeler yapabilir, oluşturduğunuz okul gibi güvenli bölgelerden çıktığında bildirim alabilir ve kısıtlayabileceğiniz özellikleriyle akıllı telefon vermek yerine bu giyilebilir teknoloji ürünü akıllı saati verebilirsiniz. SIM Kartlı bu akıllı saatin kullanım alanları ve özelliklerini videomuzda ayrınıtlı olarak bulabilirsiniz.

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