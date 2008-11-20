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TDK endüstriyel uygulamalar için yeni SSD ve CompactFlash bellek kartları hazırladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TDK endüstriyel uygulamalar için yeni SSD ve CompactFlash bellek kartları hazırladı
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Bellek ve depolama çözümleri üzerine çalışan TDK özellikle endüstriyel uygulamalara yönelik olarak hazırladığı CFG8A serisi CompactFlash bellek kartlarını ve SDG8A serisi SSD yani katı halli disklerini duyurdu.

TDK'nın GBDriver RA8 kontrolcüsü ve SLC (single-level cell) NAND flash bellek yongalarıyla hazırladığı ifade edilen CF kartları ve SSD'lerin 50MB/sn'ye ulaşan okuma ve yazma hızlarına sahip olduğu ve 500.000 saatlik kullanım ömrü sunabildikleri ifade ediliyor.

Hacimli üretimine önümüzdeki ay başlanması planlanan yeni çözümlerden CompactFlash ailesinin 16-128GB arası farklı kapasite temsilcilerine, SSD ailesinin ise 1GB, 2GB, 4GB, 8GB ve 16GB'lık modellere sahip olması beklenirken fiyatlar hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
max975 11 yıl
TDK yıda bu ssdlerde görmek iyidir
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mertekin 11 yıl
SSDlerde 1 gb ne işe yarayacak.
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