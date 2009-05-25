Team Group, 2GHz'de çalışan üç kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu

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Kısa bir süre önce ürün gamının önemli bir kısmı Akortek Bilişim tarafından ülkemiz pazarında satışa sunulan Team Group, Xtreem serisi dahilinde hazırladığı yüksek performanslı yeni bellek kitlerini duyurdu. Firmanın Core i7 işlemcilerle birlikte X58 anakartlarda kullanılmak üzere hazırladığı 3GB ve 6GB'lık 3 kanal PC3-16000 bellek kitleri 2000MHz'de çalışıyor. Seriye özel soğutucu ile desteklenen yeni bellek kitlerinin hız aşırtmacıları hedef aldığı ve 1.65v geriliminde 7-8-7-20 zamanlamalarıyla görev yaptıkları belirtiliyor.

Intel XMP (Extreme Memory Profiles) teknolojisiyle de uyumlu olan yeni bellek kitlerinin ömür boyu garanti ile satışa sunulacakları belirtilirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.