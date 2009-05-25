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Team Group, 2GHz'de çalışan üç kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Team Group, 2GHz'de çalışan üç kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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Kısa bir süre önce ürün gamının önemli bir kısmı Akortek Bilişim tarafından ülkemiz pazarında satışa sunulan Team Group, Xtreem serisi dahilinde hazırladığı yüksek performanslı yeni bellek kitlerini duyurdu. Firmanın Core i7 işlemcilerle birlikte X58 anakartlarda kullanılmak üzere hazırladığı 3GB ve 6GB'lık 3 kanal PC3-16000 bellek kitleri 2000MHz'de çalışıyor. Seriye özel soğutucu ile desteklenen yeni bellek kitlerinin hız aşırtmacıları hedef aldığı ve 1.65v geriliminde 7-8-7-20 zamanlamalarıyla görev yaptıkları belirtiliyor.

Intel XMP (Extreme Memory Profiles) teknolojisiyle de uyumlu olan yeni bellek kitlerinin ömür boyu garanti ile satışa sunulacakları belirtilirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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sertacaygun 10 yıl
Kutusundaki kamuflaj güzelmiş. Onun yanında ürünlerin gecikme süresi de biraz yüksek gibi geldi diğerlerine göre.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
CL6 ya düşe güzel olurdu su gecikme süreleri
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toonjai 10 yıl
Güzel gelişme. Akortek in sitesini incelerken nerde bu DDR2 de fırtınalar estiren xtreme serisi diyordum.böylelikle fiyatlar daha da aşağıya çekilecek
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yc#1 10 yıl
@bodyman700 Son bir senede DDR3 bellekler gecikme süreleri ve voltajlarında ilerleme kaydedildi. Kaldı ki DDR2'lerde standart gerilim 1.8V iken DDR3'te 1.5V'tur.
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harece66 10 yıl
yavv varya şu önümüzdeki 10 seneyi düşünemiyorum bilene. Teknoloji çok hızlı gidiyor ve biz yetişmekte aciz kalıyoruz :D
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bodyman700 10 yıl
acaba bu özellikler gerçekten doğrumudur? yada haberde bir yanlışlık yoktur dimi? çünkü ddr2 1066 lar 2.1v tan aşağı çalışmazken bu 1.65v 7-8-7-20 biraz garip geldi bana da... eğer böyleyse ben bundan 2 set alır arkadaşlarla bölüşür amd sistem yaparım
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adilazimdegilx 10 yıl
Hele şükür Dominator GT'ye alternatifler geliyor. Fiyatları da indirmeye başlarlarsa yaza yeni sistem kuracak extreem kullanıcılar için iyi olur.
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TELESCOPE 10 yıl
evet fiyatıda uygunolursa, neden olmasın
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