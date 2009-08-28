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Team Group 64GB kapasiteli yeni USB belleğini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Team Group 64GB kapasiteli yeni USB belleğini duyurdu
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Hazırladığı ürünler ülkemiz pazarında da satılan Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Team Group, yüksek kapasiteli USB bellek yarışına hazırladığı yeni bir model ile katılıyor. Firmann Supreme serisi altında hazırladığı 64GB kapasiteli yeni USB belleği, 71.6 x 23.15 x 9.13 mm boyutlarında ve 17 gram ağırlığında.

Şık tasarımıyla dikkat çeken NAND flash tabanlı ultra-taşınabilir depolama çözümü, USB 2.0 ara birimini kullanıyor ve Plug and Play desteği de sunuyor.

Önümüzdeki günlerde ömür boyu garanti ile satışa sunulması beklenen Supreme serisi 64GB kapasiteli yeni USB bellek modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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orqun_0693 10 yıl
yazma/okuma hızları ne kadarki?
al bunu ssd yerine kullan xD
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mawoix 10 yıl
açıkcası tasarım olarak sınıfta kalıcak bi ürün olmuş..
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