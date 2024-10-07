TEKNOFEST Adana sona erdi: İşte tüm yaşananlar

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Tam Boyutta Gör Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festival son gününde de ziyaretçilerini ağırladı.

TEKNOFEST Adana'yı 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti

Adana Havalimanı'nda 2 Ekim'de başlayan festival, 5 gün boyunca çok sayıda bilim, kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Festivale, 4 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Özel kurumların ve kamu kurumlarının açtığı stantlarda, geliştirilen teknolojiler Adanalılara ve çevre illerden gelen katılımcılara tanıtıldı.

ANKA 3, HÜRJET ve HÜRKUŞ'tan kol uçuşu! 3 gün önce eklendi

Etkinlikler kapsamında ziyaretçiler, Adana semalarını renklendiren Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Jandarma Çelik Kanatlar, F-16 uçakları, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterilerini izleme şansı buldu. Festivalde, paraşütle atlayış ve helikopterle havadan tahliye gibi heyecanlı gösteriler de gerçekleştirildi.

Akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlar, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan vatandaş için etkinlik programının yapıldığı festivale çok sayıda ziyaretçi katıldı. Çocuklara yönelik bilim gösterileri, müzikaller ve bilgi yarışmalarının düzenlendiği etkinlikte, TEKNOFEST kapsamında organize edilen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

TEKNOFEST Adana'nın ilkleri

Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk sedan modeli T10F, ilk kez TEKNOFEST Adana'da vatandaşların beğenisine sunuldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen delta kanat yapısındaki ANKA III ve Bayraktar TB3 halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında dereceye giren takımlar ilk kez TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde yarıştı.

TEKNOFEST'te katılımcıların "Çanakkale ruhu"nu yaşayabilmesi için ilk kez "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı" oluşturuldu.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 1 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı. TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival tamamlandı.

İnsansız hava araçlarından yapay zekaya, otonom sistemlerden uzay teknolojilerine kadar çok sayıda alanda projelerin sergilendiği festival, 5 günde 1 milyon 100 bin kişi tarafından gezildi. Ziyaretçiler arasında, çocukların festival coşkusunu yaşaması için başlatılan "Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun" projesine katılan 40 bin öğrenci de yer aldı.

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