TEKNOFEST Adana'da ANKA 3, HÜRJET ve HÜRKUŞ'tan kol uçuşu!

ANKA 3 (ANKA III) halka açık ilk uçuşunu gerçekleştirdi. ANKA 3 kuyruksuz tasarımı ve üçgen yapısı sayesinde radarda düşük görünürlüğe sahip olacak. Savaş uçaklarına kıyasla gizlilik açısından büyük avantaj sunacak. ANKA 3 geliştirilmiş gizlilik (stealth) özellikleri, jet motoru ile donatılmış olmasından kaynaklı yüksek hıza çıkabilmesi ve geniş faydalı yük taşıma kapasitesi ile öne çıkıyor.
ANKA 3 ne işe yarayacak?
Uçan kanat ANKA 3, keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde aktif olarak yer alacak. ANKA 3, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak ve İHA’larına angaje olabilecek. Aynı zamanda düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirecek. Bu bağlamda ANKA 3, hem düşman hattında hem de hattın arkasında büyük öneme sahip olacak.
ANKA 3 ne zaman envantere girecek?
ANKA 3 için testler tüm hızıyla devam ediyor. Daha önceki resmi açıklamalara göre bu testlerde herhangi bir aksama olmazsa 2025'in başlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne 1 adet ANKA 3'ün teslim edilmesi bekleniyor.
ANKA 3 özellikleri
- Uzunluk: 9,5m
- Kanat açıklığı: 12,5m
- Yükseklik: 2,8m
- Azami kalkış ağırlığı: 6.500kg
- Faydalı yük: 1.200kg
- Azami irtifa: 40.000ft
- Seyir hızı: 0,4 Mach
- Azami hız: 0,7 Mach
- İtki: 5.500lbf (Ivchenko Progress AI-322, art yakıcısız)
- Azami havada kalış süresi: 10 saat
- Dahili silah istasyonu: 2 (Her biri 650kg)
- Harici silah istasyonu: 5 (1.000/650/100kg)
- Haberleşme: BLOS/LOS (Uydu Kontrolü)
- Elektro-Optik sistem: EOTS/IRST
- Düşük radar izi
- Yüksek manevra ve intikal yeteneği
- Yüksek faydalı yük kapasitesi
- Otonom görev
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.