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    Anlık Bildirim

    TEKNOFEST Adana'da ANKA 3, HÜRJET ve HÜRKUŞ'tan kol uçuşu!

    TEKNOFEST Adana çeşitli hava gösterilerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. ANKA 3, halka açık ilk uçuşunu gerçekleştirirken HÜRJET ve HÜRKUŞ ile kol uçuşu yaptı.
    ANKA 3, HÜRJET ve HÜRKUŞ'tan kol uçuşu! Tam Boyutta Gör
    TEKNOFEST Adana’nın ikinci gününde TUSAŞ önemli bir uçuş gösterisi gerçekleştirdi. TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA 3, Türkiye’nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET ve temel eğitim uçağı HÜRKUŞ kol kola uçuş yaptı.

    ANKA 3 (ANKA III) halka açık ilk uçuşunu gerçekleştirdi. ANKA 3 kuyruksuz tasarımı ve üçgen yapısı sayesinde radarda düşük görünürlüğe sahip olacak. Savaş uçaklarına kıyasla gizlilik açısından büyük avantaj sunacak. ANKA 3 geliştirilmiş gizlilik (stealth) özellikleri, jet motoru ile donatılmış olmasından kaynaklı yüksek hıza çıkabilmesi ve geniş faydalı yük taşıma kapasitesi ile öne çıkıyor.

    ANKA 3 ne işe yarayacak?

    Uçan kanat ANKA 3, keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde aktif olarak yer alacak. ANKA 3, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak ve İHA’larına angaje olabilecek. Aynı zamanda düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirecek. Bu bağlamda ANKA 3, hem düşman hattında hem de hattın arkasında büyük öneme sahip olacak.

    ANKA 3 ne zaman envantere girecek?

    ANKA 3 için testler tüm hızıyla devam ediyor. Daha önceki resmi açıklamalara göre bu testlerde herhangi bir aksama olmazsa 2025'in başlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne 1 adet ANKA 3'ün teslim edilmesi bekleniyor.

    ANKA 3 özellikleri

    • Uzunluk: 9,5m
    • Kanat açıklığı: 12,5m
    • Yükseklik: 2,8m
    • Azami kalkış ağırlığı: 6.500kg
    • Faydalı yük: 1.200kg
    • Azami irtifa: 40.000ft
    • Seyir hızı: 0,4 Mach
    • Azami hız: 0,7 Mach
    • İtki: 5.500lbf (Ivchenko Progress AI-322, art yakıcısız)
    • Azami havada kalış süresi: 10 saat
    • Dahili silah istasyonu: 2 (Her biri 650kg)
    • Harici silah istasyonu: 5 (1.000/650/100kg)
    • Haberleşme: BLOS/LOS (Uydu Kontrolü)
    • Elektro-Optik sistem: EOTS/IRST
    • Düşük radar izi
    • Yüksek manevra ve intikal yeteneği
    • Yüksek faydalı yük kapasitesi
    • Otonom görev

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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