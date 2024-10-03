TEKNOFEST Adana'da ANKA 3, HÜRJET ve HÜRKUŞ'tan kol uçuşu!

Tam Boyutta Gör TEKNOFEST Adana’nın ikinci gününde TUSAŞ önemli bir uçuş gösterisi gerçekleştirdi. TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA 3, Türkiye’nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET ve temel eğitim uçağı HÜRKUŞ kol kola uçuş yaptı.

ANKA 3 (ANKA III) halka açık ilk uçuşunu gerçekleştirdi. ANKA 3 kuyruksuz tasarımı ve üçgen yapısı sayesinde radarda düşük görünürlüğe sahip olacak. Savaş uçaklarına kıyasla gizlilik açısından büyük avantaj sunacak. ANKA 3 geliştirilmiş gizlilik (stealth) özellikleri, jet motoru ile donatılmış olmasından kaynaklı yüksek hıza çıkabilmesi ve geniş faydalı yük taşıma kapasitesi ile öne çıkıyor.

ANKA 3 ne işe yarayacak?

Uçan kanat ANKA 3, keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde aktif olarak yer alacak. ANKA 3, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak ve İHA’larına angaje olabilecek. Aynı zamanda düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirecek. Bu bağlamda ANKA 3, hem düşman hattında hem de hattın arkasında büyük öneme sahip olacak.

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ANKA 3 ne zaman envantere girecek?

ANKA 3 için testler tüm hızıyla devam ediyor. Daha önceki resmi açıklamalara göre bu testlerde herhangi bir aksama olmazsa 2025'in başlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne 1 adet ANKA 3'ün teslim edilmesi bekleniyor.

ANKA 3 özellikleri

Uzunluk: 9,5m

Kanat açıklığı: 12,5m

Yükseklik: 2,8m

Azami kalkış ağırlığı: 6.500kg

Faydalı yük: 1.200kg

Azami irtifa: 40.000ft

Seyir hızı: 0,4 Mach

Azami hız: 0,7 Mach

İtki: 5.500lbf (Ivchenko Progress AI-322, art yakıcısız)

Azami havada kalış süresi: 10 saat

Dahili silah istasyonu: 2 (Her biri 650kg)

Harici silah istasyonu: 5 (1.000/650/100kg)

Haberleşme: BLOS/LOS (Uydu Kontrolü)

Elektro-Optik sistem: EOTS/IRST

Düşük radar izi

Yüksek manevra ve intikal yeteneği

Yüksek faydalı yük kapasitesi

Otonom görev

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