Türk bilim insanları idrar örneğinden 15 saniye sonuç veren Kovid tanı kiti geliştirdi

Bütün Dünya'yı etkisi altına koronavirüs pandemisi devam edereken aşı çalışmalarının yanı sıra tanı kiti çalışmalarında da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Türk bilim insanları idrar örneğinden virüsü tespit edebilen ve sadece 15 saniyede sonuç veren kit geliştirdi.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş, koronavirüsü idarda tespit edebilen kit geliştirdiğini açıkladı. Hamilelik testlerine benzer şekilde yapılan tanı kitinin, koronavirüsü 15 saniyede yüzde 96 güvenilirlikle tespit edebildiği iddia ediliyor.İlginizi Çekebilir Amerika Birleşik Devletleri'nde rekor vaka sayısına ulaşıldı
İdrar tanı kiti
Dr. Kurtulmuş, “Sars Cov-2 virüsüne özel amino asit ve ikincil mikroprotein yapıların, özel bir reaktan sayesinde idrarda tespiti prensibine dayanan ve bu nedenle adını foaming (köpük) test koyduğumuz bu testi yapma amacımız insanların en hızlı ve en doğru şekilde koronavirüs enfeksiyonu açısından taranmasının sağlanmasıdır. Bu sayede virüs yükü olanların hızlıca tedaviye alınabilmesi, virüs yükü olmayanların da günlük olağan hayatlarına devam etmeleri suretiyle iş gücü kayıplarının olmaması, tedavi gören hastaların da tedavi süreçlerinin kolayca kontrol edilebilmesidir. Bu test ile 15 saniyede sonuç alınıyor ” ifadelerini kullandı.
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İlk etapta 160 hasta üzerinde test yaptıklarını belirten Kurtulmuş, “Hastanede yapılmış test sayısı 5.000'inüzerinde. Cam tüpün içerisine toz dolum teknolojisi de hiçbir yerde yok. Amacımız sağlıklı ve sağlıksız insanları çok çabuk şekilde tarayarak gerçekten hasta olanları tespit etmek. İnsanlar,sağlık personeline gerek duymadan evde tek başlarına kendilerine ya da yakınlarına bu testi rahatlıkla uygulayabilirler ” açıklamalarında bulundu.
ARGE'si Sıla Grup tarafından yapılan yeni testin Sağlık Bakanlığı tarafından onay aldığını, Ankara'daki tesislerde günlük 150.000 adet üretilebileciğini, teste Avrupa, Güney Amerika, Afrika ve Orta Asya ülkelerinden talep olduğunu ekleyelim.
Kaynakça https://www.sozcu.com.tr/2021/saglik/turk-hekim-corona-tespiti-icin-idrar-kiti-gelistirdi-6194783/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33381691/ https://twitter.com/coronaturkey/status/1345842172713644032?s=21 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Acaba hangi aşamada tespit edilebiliyor? Köpük az olursa iş gücünden kaybı engelleme kısmını anlamadım. Az hasta, orta hasta, çok hasta mı olacak 🙄
https://foamingtest.org/wp-content/uploads/2020/10/Foaming-Test-Hizli-Covid-19-Tarama-Testi-Kullanim-Klavuzu.pdf
https://turkinnova.com/shop/urun/covid-19-tarama-test-kiti/
haberi yayın arkadaşlar hocamız bilinsin iyice....