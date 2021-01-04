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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk bilim insanları idrar örneğinden 15 saniye sonuç veren Kovid tanı kiti geliştirdi

    Türk bilim insanları, idrardan alınan örnek ile koronavirüsü teşhis eden bir tanı kiti geliştirdi. Geliştirilen kitin 15 saniye içerisinde %96 oranında doğru sonuç verdiği belirtiliyor
    5 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Bütün Dünya'yı etkisi altına koronavirüs pandemisi devam edereken aşı çalışmalarının yanı sıra tanı kiti çalışmalarında da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Türk bilim insanları idrar örneğinden virüsü tespit edebilen ve sadece 15 saniyede sonuç veren kit geliştirdi.

    Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş, koronavirüsü idarda tespit edebilen kit geliştirdiğini açıkladı. Hamilelik testlerine benzer şekilde yapılan tanı kitinin, koronavirüsü 15 saniyede yüzde 96 güvenilirlikle tespit edebildiği iddia ediliyor.

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    İdrar tanı kiti

    Türk bilim insanları idrar örneğinden 15 saniye sonuç veren Kovid tanı kiti geliştirdi
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    Dr. Kurtulmuş, “Sars Cov-2 virüsüne özel amino asit ve ikincil mikroprotein yapıların, özel bir reaktan sayesinde idrarda tespiti prensibine dayanan ve bu nedenle adını foaming (köpük) test koyduğumuz bu testi yapma amacımız insanların en hızlı ve en doğru şekilde koronavirüs enfeksiyonu açısından taranmasının sağlanmasıdır. Bu sayede virüs yükü olanların hızlıca tedaviye alınabilmesi, virüs yükü olmayanların da günlük olağan hayatlarına devam etmeleri suretiyle iş gücü kayıplarının olmaması, tedavi gören hastaların da tedavi süreçlerinin kolayca kontrol edilebilmesidir. Bu test ile 15 saniyede sonuç alınıyor ” ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Bkz. "Majör depresif bozukluğa komorbit borderline kişilik bozukluğunun tedavi yöntemleri incelendi"

    İlk etapta 160 hasta üzerinde test yaptıklarını belirten Kurtulmuş, “Hastanede yapılmış test sayısı 5.000'inüzerinde. Cam tüpün içerisine toz dolum teknolojisi de hiçbir yerde yok. Amacımız sağlıklı ve sağlıksız insanları çok çabuk şekilde tarayarak gerçekten hasta olanları tespit etmek. İnsanlar,sağlık personeline gerek duymadan evde tek başlarına kendilerine ya da yakınlarına bu testi rahatlıkla uygulayabilirler ” açıklamalarında bulundu.

    ARGE'si Sıla Grup tarafından yapılan yeni testin Sağlık Bakanlığı tarafından onay aldığını, Ankara'daki tesislerde günlük 150.000 adet üretilebileciğini, teste Avrupa, Güney Amerika, Afrika ve Orta Asya ülkelerinden talep olduğunu ekleyelim.



    Kaynakça https://www.sozcu.com.tr/2021/saglik/turk-hekim-corona-tespiti-icin-idrar-kiti-gelistirdi-6194783/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33381691/ https://twitter.com/coronaturkey/status/1345842172713644032?s=21 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    Yanfo (Yavuz ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    bortecoder (Borte Coder) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Tebrikler, güzel başarı.



    Acaba hangi aşamada tespit edilebiliyor? Köpük az olursa iş gücünden kaybı engelleme kısmını anlamadım. Az hasta, orta hasta, çok hasta mı olacak 🙄
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    LittleEinstein 5 gün ( Mesaj Silindi ) bortecoder
    Burada detaylı bilgi yer alıyor:



    https://foamingtest.org/wp-content/uploads/2020/10/Foaming-Test-Hizli-Covid-19-Tarama-Testi-Kullanim-Klavuzu.pdf
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    Musty3535123 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bundan sonra işeme sırasına geçirirler, bizimkiler direk tüpe işimeye kalkar :D
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    saliharslann (Salih ARSLAN) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten asparagas bir haber değilse çok mutlu oldum. Zira testlerin şüphe uyandırdığı bu günlerde etkili ve doğru sonuç veren bir test kiti çok iyi olur. Biz bunu başarabiliriz. Yeterli kendimize inanalım ve fırsat sunalım insanımıza.
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    LittleEinstein 5 gün ( Mesaj Silindi ) saliharslann
    Ürün satışta, isteyen satın alabilir:



    https://turkinnova.com/shop/urun/covid-19-tarama-test-kiti/
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    L.o.T.u.S (-- --) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    aşı yok bari tespit etmeyi bulalım.
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    Yanfo (Yavuz ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
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    veteriner69 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir de Bilgi Üniversitesinde geliştirilen Tükürükten yapılan hızlı test vardı, o ne durumda acaba?
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    SerdarKacmaz (Serdar Kaçmaz) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yanda ki arkadaş gülüyor mu?
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    sendemail (umit erdem) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    süper gelişme ,
    haberi yayın arkadaşlar hocamız bilinsin iyice....
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