Türk bilim insanları idrar örneğinden 15 saniye sonuç veren Kovid tanı kiti geliştirdi

Bütün Dünya'yı etkisi altına koronavirüs pandemisi devam edereken aşı çalışmalarının yanı sıra tanı kiti çalışmalarında da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Türk bilim insanları idrar örneğinden virüsü tespit edebilen ve sadece 15 saniyede sonuç veren kit geliştirdi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş, koronavirüsü idarda tespit edebilen kit geliştirdiğini açıkladı. Hamilelik testlerine benzer şekilde yapılan tanı kitinin, koronavirüsü 15 saniyede yüzde 96 güvenilirlikle tespit edebildiği iddia ediliyor.

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Dr. Kurtulmuş, “Sars Cov-2 virüsüne özel amino asit ve ikincil mikroprotein yapıların, özel bir reaktan sayesinde idrarda tespiti prensibine dayanan ve bu nedenle adını foaming (köpük) test koyduğumuz bu testi yapma amacımız insanların en hızlı ve en doğru şekilde koronavirüs enfeksiyonu açısından taranmasının sağlanmasıdır. Bu sayede virüs yükü olanların hızlıca tedaviye alınabilmesi, virüs yükü olmayanların da günlük olağan hayatlarına devam etmeleri suretiyle iş gücü kayıplarının olmaması, tedavi gören hastaların da tedavi süreçlerinin kolayca kontrol edilebilmesidir. Bu test ile 15 saniyede sonuç alınıyor ” ifadelerini kullandı.

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İlk etapta 160 hasta üzerinde test yaptıklarını belirten Kurtulmuş, “Hastanede yapılmış test sayısı 5.000'inüzerinde. Cam tüpün içerisine toz dolum teknolojisi de hiçbir yerde yok. Amacımız sağlıklı ve sağlıksız insanları çok çabuk şekilde tarayarak gerçekten hasta olanları tespit etmek. İnsanlar,sağlık personeline gerek duymadan evde tek başlarına kendilerine ya da yakınlarına bu testi rahatlıkla uygulayabilirler ” açıklamalarında bulundu.

ARGE'si Sıla Grup tarafından yapılan yeni testin Sağlık Bakanlığı tarafından onay aldığını, Ankara'daki tesislerde günlük 150.000 adet üretilebileciğini, teste Avrupa, Güney Amerika, Afrika ve Orta Asya ülkelerinden talep olduğunu ekleyelim.

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