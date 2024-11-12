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    Anlık Bildirim

    Intel, kendine olan güvenini kaybetti! TSMC’deki siparişlerini artırıyor

    Intel'in Arrow Lake serisi işlemcileri için TSMC’ye daha fazla sipariş vermeyi planladığı bildirildi. Görünüşe göre Intel, artık kendi çip üretim bölümünün yeteneklerine güvenmiyor.
    Intel, kendine olan güvenini kaybetti, TSMC'ye yöneldi Tam Boyutta Gör
    Intel'in Arrow Lake serisi işlemcileri için TSMC’ye daha fazla sipariş vermeyi planladığı bildirildi. Görünüşe göre Intel, çip üretimi konusunda artık kendi fabrika yetenek ve kapasitesine güvenmiyor. Bu durum, Intel'in sadece tüketici pazarında değil, veri merkezi ve yapay zeka gibi alanlarda da zor bir döneme girdiğini gözler önüne seriyor.

    TSMC, Intel adına daha çok üretecek

    Ctee tarafından yayınlanan bir rapor, Intel'in Lunar Lake ve Arrow Lake yongaları için TSMC'ye verdiği siparişleri artırdığını çünkü firmanın işlemci pazarlarındaki liderliğini sürdürmeye kararlı olduğunu iddia ediyor. Intel'in Arrow Lake "Core Ultra 200" serisi işlemcileri, aynı zamanda şirketin dış kaynak kullanma kararının simgesi haline gelmiş durumda. Bu modeller, Intel’in kendi üretim tesislerinin yetersiz kaldığı ilk ürün grubu olma özelliğini taşıyor. Intel’in Foveros 3D paketleme teknolojisini kullanarak geliştirdiği bu işlemciler, şirketin üretim süreçlerinde dışarıya bağımlılığı arttıracak şekilde tasarlandı.

    TSMC'nin 3nm üretim süreciyle entegrasyonunun, Intel'in gelecek nesil "Falcon Shores" yapay zeka GPU'larıyla nasıl şekilleneceği de merak konusu. Intel'in bu hamlesi, şirketin büyük bir TSMC müşterisine dönüşeceğini gösteriyor. Bu durum, Intel’in üretim bölümünü elden çıkarma kararını alabileceği ihtimallerini de gündeme getiriyor.

    Intel, çok da uzak olmayan geçmişte kendi üretim birimi Intel Foundry’nin devasa bir iş kolu haline gelmesini hedefliyordu. Onlarca milyar dolarlık yatırımlar yapan Intel, bazı tesis yatırımlarını mevcut zorlu finansal durumda ertelemek zorunda kaldı. Foundry biriminin artık Intel için bile işlemci üretmekte zorlanması firmanın büyük müşterileri kendisine çekmesini daha da zorlaştırıyor. Intel Foundry’nin yakın bir zamanda satılıp satılmayacağını söylemek imkansız olsa da bu birim için kırılma noktasının gelecek yılkı 18A (1.8 nanometre) üretim sürecinin olacağını söylemek gerekiyor. Intel 18A ile yeniden süreç liderliğini almayı hedefliyor ve firma, bu üretim sürecinde işlerin yolunda gittiğini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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