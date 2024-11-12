Intel, kendine olan güvenini kaybetti! TSMC’deki siparişlerini artırıyor

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Tam Boyutta Gör Intel'in Arrow Lake serisi işlemcileri için TSMC’ye daha fazla sipariş vermeyi planladığı bildirildi. Görünüşe göre Intel, çip üretimi konusunda artık kendi fabrika yetenek ve kapasitesine güvenmiyor. Bu durum, Intel'in sadece tüketici pazarında değil, veri merkezi ve yapay zeka gibi alanlarda da zor bir döneme girdiğini gözler önüne seriyor.

TSMC, Intel adına daha çok üretecek

Ctee tarafından yayınlanan bir rapor, Intel'in Lunar Lake ve Arrow Lake yongaları için TSMC'ye verdiği siparişleri artırdığını çünkü firmanın işlemci pazarlarındaki liderliğini sürdürmeye kararlı olduğunu iddia ediyor. Intel'in Arrow Lake "Core Ultra 200" serisi işlemcileri, aynı zamanda şirketin dış kaynak kullanma kararının simgesi haline gelmiş durumda. Bu modeller, Intel’in kendi üretim tesislerinin yetersiz kaldığı ilk ürün grubu olma özelliğini taşıyor. Intel’in Foveros 3D paketleme teknolojisini kullanarak geliştirdiği bu işlemciler, şirketin üretim süreçlerinde dışarıya bağımlılığı arttıracak şekilde tasarlandı.

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TSMC'nin 3nm üretim süreciyle entegrasyonunun, Intel'in gelecek nesil "Falcon Shores" yapay zeka GPU'larıyla nasıl şekilleneceği de merak konusu. Intel'in bu hamlesi, şirketin büyük bir TSMC müşterisine dönüşeceğini gösteriyor. Bu durum, Intel’in üretim bölümünü elden çıkarma kararını alabileceği ihtimallerini de gündeme getiriyor.

Intel, çok da uzak olmayan geçmişte kendi üretim birimi Intel Foundry’nin devasa bir iş kolu haline gelmesini hedefliyordu. Onlarca milyar dolarlık yatırımlar yapan Intel, bazı tesis yatırımlarını mevcut zorlu finansal durumda ertelemek zorunda kaldı. Foundry biriminin artık Intel için bile işlemci üretmekte zorlanması firmanın büyük müşterileri kendisine çekmesini daha da zorlaştırıyor. Intel Foundry’nin yakın bir zamanda satılıp satılmayacağını söylemek imkansız olsa da bu birim için kırılma noktasının gelecek yılkı 18A (1.8 nanometre) üretim sürecinin olacağını söylemek gerekiyor. Intel 18A ile yeniden süreç liderliğini almayı hedefliyor ve firma, bu üretim sürecinde işlerin yolunda gittiğini söylüyor.

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Intel, kendine olan güvenini kaybetti, TSMC'ye yöneldi