Intel, kendine olan güvenini kaybetti! TSMC’deki siparişlerini artırıyor

TSMC, Intel adına daha çok üretecek
Ctee tarafından yayınlanan bir rapor, Intel'in Lunar Lake ve Arrow Lake yongaları için TSMC'ye verdiği siparişleri artırdığını çünkü firmanın işlemci pazarlarındaki liderliğini sürdürmeye kararlı olduğunu iddia ediyor. Intel'in Arrow Lake "Core Ultra 200" serisi işlemcileri, aynı zamanda şirketin dış kaynak kullanma kararının simgesi haline gelmiş durumda. Bu modeller, Intel’in kendi üretim tesislerinin yetersiz kaldığı ilk ürün grubu olma özelliğini taşıyor. Intel’in Foveros 3D paketleme teknolojisini kullanarak geliştirdiği bu işlemciler, şirketin üretim süreçlerinde dışarıya bağımlılığı arttıracak şekilde tasarlandı.
TSMC'nin 3nm üretim süreciyle entegrasyonunun, Intel'in gelecek nesil "Falcon Shores" yapay zeka GPU'larıyla nasıl şekilleneceği de merak konusu. Intel'in bu hamlesi, şirketin büyük bir TSMC müşterisine dönüşeceğini gösteriyor. Bu durum, Intel’in üretim bölümünü elden çıkarma kararını alabileceği ihtimallerini de gündeme getiriyor.
Intel, çok da uzak olmayan geçmişte kendi üretim birimi Intel Foundry’nin devasa bir iş kolu haline gelmesini hedefliyordu. Onlarca milyar dolarlık yatırımlar yapan Intel, bazı tesis yatırımlarını mevcut zorlu finansal durumda ertelemek zorunda kaldı. Foundry biriminin artık Intel için bile işlemci üretmekte zorlanması firmanın büyük müşterileri kendisine çekmesini daha da zorlaştırıyor. Intel Foundry’nin yakın bir zamanda satılıp satılmayacağını söylemek imkansız olsa da bu birim için kırılma noktasının gelecek yılkı 18A (1.8 nanometre) üretim sürecinin olacağını söylemek gerekiyor. Intel 18A ile yeniden süreç liderliğini almayı hedefliyor ve firma, bu üretim sürecinde işlerin yolunda gittiğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir