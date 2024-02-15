Ters otomatik acil fren sistemleri test edildi: Gerçekten işe yarıyor mu?

Tam Boyutta Gör Otomobil güvenlik teknolojileri onlarca senedir gelişiyor ve çok yol kat etmiş durumdu. Son yıllarda otomatik acil frenleme sistemleri yaygınlaşmaya başladı. Bunlardan biri de geri geri giderken aracı acil durumlarda otomatik durduran ters otomatik frenleme sistemi.

American Automobile Association (AAA), dört adet aracı test ederek bu sistemlerin performansını ölçtü. İlk önce, bitişiğine park eden ve görüşü engelleyen bir araç varken otomobillerin otomatik frenleme performansına bakıldı. Daha sonra aracın arkasında hareketsiz bir çocuk olması durumunda sistemin nasıl performans gösterdiğine bakıldı.

Hareketli araçlara çarpmayı engellemede başarısız oldular

İlk senaryoda denemelerin yalnızca %65'inde otomatik frenleme uygulandığı görüldü. Yine de iyi bir oran gibi görülse de AAA, denemelerin yalnızca %2.5'inde çarpışmaların önlenebildiğini açıkladı.

Neyse ki sistemler yaya tespitinde çok daha başarılı oldular. Bu senaryoda, testlerin %75'inde frenler otomatik olarak uygulandı ve denemelerin %50'sinde çarpışma önlendi.

Tam Boyutta Gör AAA, sürücülerin ters otomatik acil durum fren sistemlerine tamamen güvenmemeleri gerektiğini ve bunun yerine bu sistemleri farkındalıklarını artırmak için kullanmaları gerektiğini vurguladı. Şirket aynı zamanda sürücülerin görüşlerini kapatan bir nesne olması durumunda geri geri yavaş gitmeleri konusunda da uyardı. Böylelikle hem sistemin hem de diğer sürücülerin tepki vermek için daha fazla zamana sahip olacağını belirtti.

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AAA'nın otomotiv mühendisliği direktörü Greg Brannon şunları söyledi: "Sürücüler, çarpışmaları önlemek için yalnızca bu gelişmiş sürüş sistemlerine güvenmemeli, bunun yerine bunları çevrelerine ilişkin farkındalıklarını artırmak ve güvenli sürüşü desteklemek için kullanmalıdır. Her şeyden önce, bu sistemlere yönelik araç test gereklilikleri, sürücüler, yayalar ve bisikletliler için güvenliği arttırmak adına olağandışı nesneler ve daha gerçekçi senaryolar dikkate alınarak güncellenmelidir."

Test edilen araçlar popülerlikleri nedeniyle tamamen crossover modellerden oluşuyordu: Hyundai Tucson Hybrid, Mazda CX-30, Lexus RX ve Volkswagen Tiguan

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Ters otomatik acil fren sistemleri test edildi: İşe yarıyor mu?