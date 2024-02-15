Ters otomatik acil fren sistemleri test edildi: Gerçekten işe yarıyor mu?

American Automobile Association (AAA), dört adet aracı test ederek bu sistemlerin performansını ölçtü. İlk önce, bitişiğine park eden ve görüşü engelleyen bir araç varken otomobillerin otomatik frenleme performansına bakıldı. Daha sonra aracın arkasında hareketsiz bir çocuk olması durumunda sistemin nasıl performans gösterdiğine bakıldı.
Hareketli araçlara çarpmayı engellemede başarısız oldular
İlk senaryoda denemelerin yalnızca %65'inde otomatik frenleme uygulandığı görüldü. Yine de iyi bir oran gibi görülse de AAA, denemelerin yalnızca %2.5'inde çarpışmaların önlenebildiğini açıkladı.
Neyse ki sistemler yaya tespitinde çok daha başarılı oldular. Bu senaryoda, testlerin %75'inde frenler otomatik olarak uygulandı ve denemelerin %50'sinde çarpışma önlendi.
AAA'nın otomotiv mühendisliği direktörü Greg Brannon şunları söyledi: "Sürücüler, çarpışmaları önlemek için yalnızca bu gelişmiş sürüş sistemlerine güvenmemeli, bunun yerine bunları çevrelerine ilişkin farkındalıklarını artırmak ve güvenli sürüşü desteklemek için kullanmalıdır. Her şeyden önce, bu sistemlere yönelik araç test gereklilikleri, sürücüler, yayalar ve bisikletliler için güvenliği arttırmak adına olağandışı nesneler ve daha gerçekçi senaryolar dikkate alınarak güncellenmelidir."
Test edilen araçlar popülerlikleri nedeniyle tamamen crossover modellerden oluşuyordu: Hyundai Tucson Hybrid, Mazda CX-30, Lexus RX ve Volkswagen TiguanBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.