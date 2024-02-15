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    Anlık Bildirim

    Ters otomatik acil fren sistemleri test edildi: Gerçekten işe yarıyor mu?

    Son yıllarda otomatik acil frenleme sistemleri yaygınlaştı. Bunlardan biri de geri giderken aracı acil durumlarda durduran ters otomatik fren sistemi. Peki sistemler gerçekten işe yarıyor mu?
    Ters otomatik acil fren sistemleri test edildi: İşe yarıyor mu? Tam Boyutta Gör
    Otomobil güvenlik teknolojileri onlarca senedir gelişiyor ve çok yol kat etmiş durumdu. Son yıllarda otomatik acil frenleme sistemleri yaygınlaşmaya başladı. Bunlardan biri de geri geri giderken aracı acil durumlarda otomatik durduran ters otomatik frenleme sistemi.

    American Automobile Association (AAA), dört adet aracı test ederek bu sistemlerin performansını ölçtü. İlk önce, bitişiğine park eden ve görüşü engelleyen bir araç varken otomobillerin otomatik frenleme performansına bakıldı. Daha sonra aracın arkasında hareketsiz bir çocuk olması durumunda sistemin nasıl performans gösterdiğine bakıldı.

    Hareketli araçlara çarpmayı engellemede başarısız oldular

    İlk senaryoda denemelerin yalnızca %65'inde otomatik frenleme uygulandığı görüldü. Yine de iyi bir oran gibi görülse de AAA, denemelerin yalnızca %2.5'inde çarpışmaların önlenebildiğini açıkladı.

    Neyse ki sistemler yaya tespitinde çok daha başarılı oldular. Bu senaryoda, testlerin %75'inde frenler otomatik olarak uygulandı ve denemelerin %50'sinde çarpışma önlendi.

    Ters otomatik acil fren sistemleri test edildi: İşe yarıyor mu? Tam Boyutta Gör
    AAA, sürücülerin ters otomatik acil durum fren sistemlerine tamamen güvenmemeleri gerektiğini ve bunun yerine bu sistemleri farkındalıklarını artırmak için kullanmaları gerektiğini vurguladı. Şirket aynı zamanda sürücülerin görüşlerini kapatan bir nesne olması durumunda geri geri yavaş gitmeleri konusunda da uyardı. Böylelikle hem sistemin hem de diğer sürücülerin tepki vermek için daha fazla zamana sahip olacağını belirtti.

    AAA'nın otomotiv mühendisliği direktörü Greg Brannon şunları söyledi: "Sürücüler, çarpışmaları önlemek için yalnızca bu gelişmiş sürüş sistemlerine güvenmemeli, bunun yerine bunları çevrelerine ilişkin farkındalıklarını artırmak ve güvenli sürüşü desteklemek için kullanmalıdır. Her şeyden önce, bu sistemlere yönelik araç test gereklilikleri, sürücüler, yayalar ve bisikletliler için güvenliği arttırmak adına olağandışı nesneler ve daha gerçekçi senaryolar dikkate alınarak güncellenmelidir."

    Test edilen araçlar popülerlikleri nedeniyle tamamen crossover modellerden oluşuyordu: Hyundai Tucson Hybrid, Mazda CX-30, Lexus RX ve Volkswagen Tiguan

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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