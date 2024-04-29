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    Yeni Chery TIGGO 9 PHEV, 1400 km'nin üzerinde menzil sunuyor

    Çinli üretici Chery, bu yıl 18'incisi düzenlenen Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni modelleriyle gövde gösterisi yaptı. Yeni Chery TIGGO 9 PHEV modeli fuarın ilgi odağı oldu.

    “Yeni Enerji, Yeni Eko, Yeni Çağ” temasıyla yeni enerji alanındaki son gelişmelerini otomobil severlerin beğenisine sunan Chery, ayrıca yenilenen TIGGO ailesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Markanın dünya gösterimini gerçekleştirdiği modeli yeni TIGGO 9 PHEV, yoğun katılımla kapılarını açan fuarda büyük ilgiyle karşılandı. Marka fuar kapsamında yeni çağda yenilediği yolculuğunu gözler önüne seriyor.

    100 kilometrede 5,2 litre tüketiyor

    Yeni Chery TIGGO 9 PHEV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni TIGGO 9 PHEV, lüks ve teknolojide lider TIGGO ailesinin amiral gemisi modeli olarak konumlanıyor. TIGGO 9 serisinin tasarımın “Fetih” ve “Koruma” olmak üzere iki temel yaklaşımından esinlendiğini ifade eden TIGGO Tasarım Direktörü Sajdin Osmancevic, “Bu kavramlar, dış tasarımda fetihin özünü, iç tasarımda ise koruyucunun güvencesini temsil ediyor. Bu tasarım yaklaşımıyla araç, marka vizyonu ile yaratıcı yeniliğin bir karışımını sergiliyor” diye konuştu.

    Farklı tasarım öğelerini ileriye dönük teknoloji yaklaşımıyla harmanlayan, şarj edilebilir bir SUV olan TIGGO 9 PHEV’in “Fetih” yaklaşımına odaklanan dış tasarımı, güçlü bir fetih havası ve keşif ruhu yayan göz alıcı sekizgen bir ızgaraya, dinamik gövde hatlarına ve 20 inçlik çok kollu jantlara sahip. İç mekana ise “Koruma” yaklaşımı sıcak, güvenli ve ileri teknolojik özel bir alan yaratıyor. 15,6 inç 2,5K HD ekran ve entegre çok işlevli konsol, kullanım kolaylığını arttırırken kabindeki modern teknolojiyi sergiliyor.

    Yeni Chery TIGGO 9 PHEV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Özel olarak hazırlanan 3 boyutlu dikişlere sahip koltuklar son derece çekici bir görünüm oluştururken üst seviye konfor sunuyor. TIGGO 9 PHEV, 175 kW maksimum güç ve 385 nm maksimum tork sağlayan 2.0 T yüksek performanslı motorla donatılıyor. 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen motor, üstün yakıt ekonomisi ile güç ve performans gereksinimini harmanlıyor.

    Hibrite özel gelişmiş motor teknolojisi, WLTC normuna göre 100 kilometrede sadece 5,2 litrelik minimum yakıt tüketim değeriyle güç ve verimlilik arasında mükemmel bir denge yakalıyor.

    Menzil 1400 kilometrenin üzerinde

    Yeni Chery TIGGO 9 PHEV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Chery TIGGO 9 PHEV'in süper hibrit DHT sistemi enerji verimliliğini bir üst seviyeye taşıyor. Sistemin 165 kW gücündeki 3DHT elektromotoru, aracın hızlanma performansını önemli ölçüde artırıyor. Dahası, WLTC normuna göre 1400 kilometrenin üzerine menzile ulaşarak kullanıcıların menzil kaygısını etkili bir şekilde ele alıyor ve çevre dostu uzun menzilli seyahatte yeni bir çağ başlatıyor.

    TIGGO 9 ailesinin içten yanmalı ve PHEV versiyonlarının 2024 yılının dördüncü çeyreğinde pazara sunulmasıyla birlikte TIGGO 9, lüks SUV pazarını teknoloji odaklı yeni bir çağa taşımaya hazırlanıyor. Bu lansman tüketicilerin kapsamlı estetik, iç hacim ve performans taleplerini karşılayarak Chery için küresel SUV pazarında yeni bir sayfa açacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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