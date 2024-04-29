Yeni Chery TIGGO 9 PHEV, 1400 km'nin üzerinde menzil sunuyor

“Yeni Enerji, Yeni Eko, Yeni Çağ” temasıyla yeni enerji alanındaki son gelişmelerini otomobil severlerin beğenisine sunan Chery, ayrıca yenilenen TIGGO ailesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Markanın dünya gösterimini gerçekleştirdiği modeli yeni TIGGO 9 PHEV, yoğun katılımla kapılarını açan fuarda büyük ilgiyle karşılandı. Marka fuar kapsamında yeni çağda yenilediği yolculuğunu gözler önüne seriyor.
100 kilometrede 5,2 litre tüketiyor
Farklı tasarım öğelerini ileriye dönük teknoloji yaklaşımıyla harmanlayan, şarj edilebilir bir SUV olan TIGGO 9 PHEV’in “Fetih” yaklaşımına odaklanan dış tasarımı, güçlü bir fetih havası ve keşif ruhu yayan göz alıcı sekizgen bir ızgaraya, dinamik gövde hatlarına ve 20 inçlik çok kollu jantlara sahip. İç mekana ise “Koruma” yaklaşımı sıcak, güvenli ve ileri teknolojik özel bir alan yaratıyor. 15,6 inç 2,5K HD ekran ve entegre çok işlevli konsol, kullanım kolaylığını arttırırken kabindeki modern teknolojiyi sergiliyor.
Hibrite özel gelişmiş motor teknolojisi, WLTC normuna göre 100 kilometrede sadece 5,2 litrelik minimum yakıt tüketim değeriyle güç ve verimlilik arasında mükemmel bir denge yakalıyor.
Menzil 1400 kilometrenin üzerinde
TIGGO 9 ailesinin içten yanmalı ve PHEV versiyonlarının 2024 yılının dördüncü çeyreğinde pazara sunulmasıyla birlikte TIGGO 9, lüks SUV pazarını teknoloji odaklı yeni bir çağa taşımaya hazırlanıyor. Bu lansman tüketicilerin kapsamlı estetik, iç hacim ve performans taleplerini karşılayarak Chery için küresel SUV pazarında yeni bir sayfa açacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.