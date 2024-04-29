Yeni Chery TIGGO 9 PHEV, 1400 km'nin üzerinde menzil sunuyor

“Yeni Enerji, Yeni Eko, Yeni Çağ” temasıyla yeni enerji alanındaki son gelişmelerini otomobil severlerin beğenisine sunan Chery, ayrıca yenilenen TIGGO ailesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Markanın dünya gösterimini gerçekleştirdiği modeli yeni TIGGO 9 PHEV, yoğun katılımla kapılarını açan fuarda büyük ilgiyle karşılandı. Marka fuar kapsamında yeni çağda yenilediği yolculuğunu gözler önüne seriyor.

100 kilometrede 5,2 litre tüketiyor

Tam Boyutta Gör Yeni TIGGO 9 PHEV, lüks ve teknolojide lider TIGGO ailesinin amiral gemisi modeli olarak konumlanıyor. TIGGO 9 serisinin tasarımın “Fetih” ve “Koruma” olmak üzere iki temel yaklaşımından esinlendiğini ifade eden TIGGO Tasarım Direktörü Sajdin Osmancevic, “Bu kavramlar, dış tasarımda fetihin özünü, iç tasarımda ise koruyucunun güvencesini temsil ediyor. Bu tasarım yaklaşımıyla araç, marka vizyonu ile yaratıcı yeniliğin bir karışımını sergiliyor” diye konuştu.

Farklı tasarım öğelerini ileriye dönük teknoloji yaklaşımıyla harmanlayan, şarj edilebilir bir SUV olan TIGGO 9 PHEV’in “Fetih” yaklaşımına odaklanan dış tasarımı, güçlü bir fetih havası ve keşif ruhu yayan göz alıcı sekizgen bir ızgaraya, dinamik gövde hatlarına ve 20 inçlik çok kollu jantlara sahip. İç mekana ise “Koruma” yaklaşımı sıcak, güvenli ve ileri teknolojik özel bir alan yaratıyor. 15,6 inç 2,5K HD ekran ve entegre çok işlevli konsol, kullanım kolaylığını arttırırken kabindeki modern teknolojiyi sergiliyor.

Tam Boyutta Gör Özel olarak hazırlanan 3 boyutlu dikişlere sahip koltuklar son derece çekici bir görünüm oluştururken üst seviye konfor sunuyor. TIGGO 9 PHEV, 175 kW maksimum güç ve 385 nm maksimum tork sağlayan 2.0 T yüksek performanslı motorla donatılıyor. 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen motor, üstün yakıt ekonomisi ile güç ve performans gereksinimini harmanlıyor.

Hibrite özel gelişmiş motor teknolojisi, WLTC normuna göre 100 kilometrede sadece 5,2 litrelik minimum yakıt tüketim değeriyle güç ve verimlilik arasında mükemmel bir denge yakalıyor.

Menzil 1400 kilometrenin üzerinde

Tam Boyutta Gör Chery TIGGO 9 PHEV'in süper hibrit DHT sistemi enerji verimliliğini bir üst seviyeye taşıyor. Sistemin 165 kW gücündeki 3DHT elektromotoru, aracın hızlanma performansını önemli ölçüde artırıyor. Dahası, WLTC normuna göre 1400 kilometrenin üzerine menzile ulaşarak kullanıcıların menzil kaygısını etkili bir şekilde ele alıyor ve çevre dostu uzun menzilli seyahatte yeni bir çağ başlatıyor.

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TIGGO 9 ailesinin içten yanmalı ve PHEV versiyonlarının 2024 yılının dördüncü çeyreğinde pazara sunulmasıyla birlikte TIGGO 9, lüks SUV pazarını teknoloji odaklı yeni bir çağa taşımaya hazırlanıyor. Bu lansman tüketicilerin kapsamlı estetik, iç hacim ve performans taleplerini karşılayarak Chery için küresel SUV pazarında yeni bir sayfa açacak.

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Yeni Chery TIGGO 9 PHEV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri