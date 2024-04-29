Renault 4 elektrikli olarak yeniden doğuyor: İşte muhtemel tasarımı

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Fransız otomotiv devi Renault, 60'lı yılların ikonik modeli Renault 4L'yi daha modern bir tarzda geri döndürmeye hazırlanıyor. Büyük olasılıkla 2025 yılında üretime girecek araç Renault 4 olarak adlandırılacak ve tamamen elektrikli bir crossover olarak karşımıza çıkacak.

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Carscoops internet sitesi araç hakkında internete sızdırılan bilgilerden yoka çıkarak otomobilin render görüntülerini hazırladı. Yayınlanan görsellere baktığımızda Renault 4'ün klasik Renault 4L'nin siluetini modern çizgilerle harmanladığını görüyoruz.

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Ne kadar menzil sunacak?

Elektrikli Renault 4'ün ön kısmında parlak siyah bir panel ve zarif farlar yer alırken, tampondaki boyasız plastik parçalar crossover karakterini vurguluyor. Ancak yine de araç 4.2 metre uzunluğundaki kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanıma da oldukça uygun olacak.

Otomobilin teknik detayları hakkında henüz çok fazla bilgi yok. Renault 4'ün yaklaşık 400 km menzil sunacağı tahmin ediliyor. Bunun da günlük kullanımlar için gayet yeterli olacağı söylenebilir. Ayrıca aracın hafif ticari araç ihtiyacı olanlara yönelik ticari versiyonu da olacak.

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Renault 4 elektrikli olarak yeniden doğuyor: İşte olası tasarımı