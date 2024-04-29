Renault 4 elektrikli olarak yeniden doğuyor: İşte muhtemel tasarımı

Fransız otomotiv devi Renault, 60'lı yılların ikonik modeli Renault 4L'yi daha modern bir tarzda geri döndürmeye hazırlanıyor. Büyük olasılıkla 2025 yılında üretime girecek araç Renault 4 olarak adlandırılacak ve tamamen elektrikli bir crossover olarak karşımıza çıkacak.
Carscoops internet sitesi araç hakkında internete sızdırılan bilgilerden yoka çıkarak otomobilin render görüntülerini hazırladı. Yayınlanan görsellere baktığımızda Renault 4'ün klasik Renault 4L'nin siluetini modern çizgilerle harmanladığını görüyoruz.
Ne kadar menzil sunacak?
Elektrikli Renault 4'ün ön kısmında parlak siyah bir panel ve zarif farlar yer alırken, tampondaki boyasız plastik parçalar crossover karakterini vurguluyor. Ancak yine de araç 4.2 metre uzunluğundaki kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanıma da oldukça uygun olacak.
Otomobilin teknik detayları hakkında henüz çok fazla bilgi yok. Renault 4'ün yaklaşık 400 km menzil sunacağı tahmin ediliyor. Bunun da günlük kullanımlar için gayet yeterli olacağı söylenebilir. Ayrıca aracın hafif ticari araç ihtiyacı olanlara yönelik ticari versiyonu da olacak.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.