BYD, Macaristan sonrası yeni bir fabrika için kolları sıvadı

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, kısa süre önce Avrupa'daki ilk otomobil fabrikası için lokasyon olarak Macaristan'ı seçtiğini açıklamıştı. Yerel kaynaklar şirketin şimdi de Kuzey Amerika pazarına yönelik bir fabrika arayışında olduğunu belirtiyor.
Belirtilene göre BYD, Kuzey Amerika pazarı için tedarik zinciri verimliliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek için Meksika'da elektrikli araç fabrikası kurmayı planlıyor. BYD Meksika Başkanı Zhou Zou da bu konuyla ilgili 14 Şubat'ta yaptığı röportajda denizaşırı üretimin stratejik önemine vurgu yaparak Meksika'yı önemli potansiyele sahip kritik bir pazar olarak nitelendirdi.
Çinli üretici halihazırda Han, Tang, Atto 3, Dolphin ve Seal gibi elektrikli otomobillerinin Meksika'daki satışlarına başlamış durumda.
Son dönemde Meksika'da fabrika kurmakla ilgilenen teş otomotiv şirketi BYD değil. Meksika, Kia, BMW ve Stellantis gibi birçok otomobil üreticisinin ülkede elektrikli araç üretme planlarını duyurmasından sonra cazip bir lokasyon haline geldi. Ayrıca Tesla'nın da Nuevo León eyaletinde fabrika kurma planlarının bulunduğunu da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.