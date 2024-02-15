Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, kısa süre önce Avrupa'daki ilk otomobil fabrikası için lokasyon olarak Macaristan'ı seçtiğini açıklamıştı. Yerel kaynaklar şirketin şimdi de Kuzey Amerika pazarına yönelik bir fabrika arayışında olduğunu belirtiyor.

Belirtilene göre BYD, Kuzey Amerika pazarı için tedarik zinciri verimliliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek için Meksika'da elektrikli araç fabrikası kurmayı planlıyor. BYD Meksika Başkanı Zhou Zou da bu konuyla ilgili 14 Şubat'ta yaptığı röportajda denizaşırı üretimin stratejik önemine vurgu yaparak Meksika'yı önemli potansiyele sahip kritik bir pazar olarak nitelendirdi.

Tam Boyutta Gör BYD'nin bu atılımı elbette tesadüf değil. ABD, Meksika ve Kanada arasında yapılan anlaşmaya göre, satılan elektrikli otomobilin devlet tarafından sağlanan avantajlardan yararlanabilmesi için parçalarının en az yüzde 75'inin bu üç ülkeden birinde üretiliyor olması gerekli. Ayrıca ABD'nin enflasyonu azaltma yasası da 7.500 dolarlık vergi indirimine hak kazanmak isteyen araçlarda kullanılan pillerin üretim yerlerine yönelik katı kriterler getiriyor.

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Çinli üretici halihazırda Han, Tang, Atto 3, Dolphin ve Seal gibi elektrikli otomobillerinin Meksika'daki satışlarına başlamış durumda.

Son dönemde Meksika'da fabrika kurmakla ilgilenen teş otomotiv şirketi BYD değil. Meksika, Kia, BMW ve Stellantis gibi birçok otomobil üreticisinin ülkede elektrikli araç üretme planlarını duyurmasından sonra cazip bir lokasyon haline geldi. Ayrıca Tesla'nın da Nuevo León eyaletinde fabrika kurma planlarının bulunduğunu da belirtelim.

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BYD, Macaristan sonrası yeni bir fabrika için kolları sıvadı