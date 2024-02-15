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    Anlık Bildirim

    BYD, Macaristan sonrası yeni bir fabrika için kolları sıvadı

    Son yıllarda denizaşırı ülkelere yönelik büyük atılımlar gerçekleştiren BYD şimdi de Kuzey Amerika pazarındaki iddiasını artırmak için Meksika'da fabrika kurmayı planlıyor.

    Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, kısa süre önce Avrupa'daki ilk otomobil fabrikası için lokasyon olarak Macaristan'ı seçtiğini açıklamıştı. Yerel kaynaklar şirketin şimdi de Kuzey Amerika pazarına yönelik bir fabrika arayışında olduğunu belirtiyor.

    Belirtilene göre BYD, Kuzey Amerika pazarı için tedarik zinciri verimliliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek için Meksika'da elektrikli araç fabrikası kurmayı planlıyor. BYD Meksika Başkanı Zhou Zou da bu konuyla ilgili 14 Şubat'ta yaptığı röportajda denizaşırı üretimin stratejik önemine vurgu yaparak Meksika'yı önemli potansiyele sahip kritik bir pazar olarak nitelendirdi.

    BYD, Macaristan sonrası yeni bir fabrika için kolları sıvadı Tam Boyutta Gör
    BYD'nin bu atılımı elbette tesadüf değil. ABD, Meksika ve Kanada arasında yapılan anlaşmaya göre, satılan elektrikli otomobilin devlet tarafından sağlanan avantajlardan yararlanabilmesi için parçalarının en az yüzde 75'inin bu üç ülkeden birinde üretiliyor olması gerekli. Ayrıca ABD'nin enflasyonu azaltma yasası da 7.500 dolarlık vergi indirimine hak kazanmak isteyen araçlarda kullanılan pillerin üretim yerlerine yönelik katı kriterler getiriyor.

    Çinli üretici halihazırda Han, Tang, Atto 3, Dolphin ve Seal gibi elektrikli otomobillerinin Meksika'daki satışlarına başlamış durumda.

    Son dönemde Meksika'da fabrika kurmakla ilgilenen teş otomotiv şirketi BYD değil. Meksika, Kia, BMW ve Stellantis gibi birçok otomobil üreticisinin ülkede elektrikli araç üretme planlarını duyurmasından sonra cazip bir lokasyon haline geldi. Ayrıca Tesla'nın da Nuevo León eyaletinde fabrika kurma planlarının bulunduğunu da belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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